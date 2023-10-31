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Madarator
Forbes: ВС РФ уничтожили уже одну пятую немецких танков Leopard 2 в ВСУ
Такими темпами придется переходить на музейные экспонаты типа Пантер

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    Пока шаг за шагом, в ускоренном темпе ВСУ лишаются один за другим лучшего немецкого танка Leopard, по общему количеству потерь продукции германского концерна Rheinmetall AG вплотную приблизились к знаковой пропорции. По сообщению Forbes, украинская армия лишилась уже одной пятой всех модификаций Leopard 2, находящихся в её распоряжении. Самой последней задокументированной потерей оказалась шведская улучшенная модификация классического Leopard 2s - Stridsvagn 122. Его поразил противотанковый расчёт ПТРК "Корнет".

   Путем поверхностных подсчетов с высокой долей вероятности можно утверждать, что лишь за последние 7 дней из состава ВСУ безвозвратно были вычеркнуты по меньшей мере шесть Leopard 2. И это ещё не считая уничтоженных совсем недавно ещё шести немецких "кошек". А по открытым данным, ВСУ всего получили 71 относительно современную машину.

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Источник фото: google.com


   Видя и зная такие не очень приятные для репутации немецкого производителя тяжелых танков цифры, германское правительство скрепя сердце, всё-таки согласилось в 2024 году передать ещё 15 ОБТ Leopard 2A4. Но Форбс делает акцент на том, что эта помощь будет запоздалой и отчасти бесполезной - россияне в "режиме конвейера" перепахивают ряды иностранной бронетехники.

   Из общей статистики известно, что существенная часть Leopard 2 не пережила встречи с мощными минами ТМ-62 советского производства и воздушными атаками по уязвимым местам дронов-камикадзе. Свою "лепту" вносит и ПТРК Корнет из вышеприведенного случая, когда был спален шведский Strv 122.


Источник фото: horizonweekly.ca


   Как написали в издании, Леопард по-прежнему остается одним из самых защищенных танков в мире, способным "сдюжить" одиночный прилёт fpv-дрона с боевым зарядом весом в 2 кг. Но те же самые правила не действуют, если броня тяжелого танка встречается с тандемной ракетой, БЧ которой тянет на 7 кг взрывчатого вещества (здесь речь идет о "Корнете").

   Весьма любопытно, что правительство Швеции отказалось пойти навстречу желаниям украинского Генштаба, и выделить "на замену" несколько своих модернизированных Леопардов (Strv 122), тем самым оставив на голодном пайке ударные подразделения ВСУ.

   Видя такую перспективу, украинское командование уже и радо "устарелым" Т-72, проходящим обновление на одном из чешских заводов.


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#leopard 2 #leopard-2
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