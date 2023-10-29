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Джонсон: Ситуация на передовой вышла из-под контроля ВСУ, а на некоторых участках может ждать котел
Поразительная прозорливость у бывшего спецслужбиста США

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   Ситуация на фронте для украинской армии крайне тяжелая и нити контроля уже навсегда порваны для Генштаба ВСУ, уверен отставной работник американской спецслужбы ЦРУ Ларри Джонсон. Своим мнением сотрудник американской государственной корпорации "плаща и кинжала" поделился в беседе с ютьюб-подкастом Dialogue works.

   Кроме того для украинской армии явно настали уж совсем неблагоприятные времена, когда украинское летнее контрнаступление полностью выдохлось, не достигнув ни одной из значимых промежуточных целей, захватив лишь пять мелких сел, не играющих не то что бы стратегического значения, но даже оперативно-тактического. А между тем российская сторона плавно от обороны перешла в самое что ни на есть настоящее наступление на передовой, имея промежуточные успехи "прямо здесь и сейчас", - констатировал Джонсон.

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Источник фото: 19rusinfo.ru


   Помимо отсутствия успехов на передовой, ВСУ уже теряют контролируемые ещё летом территории, неся при этом ощутимые потери. Не стоит забывать, что это "ещё не все": в ряде участков ЛБС силы ВСУ могут попасть в самое настоящее оперативное окружение (речь идет скорее всего об Авдеевке), в худшем своем сценарии способное закончиться огневым мешком. 

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   И прекрасно понимая, что в скором будущем ждет Украину и её вооруженные силы, западные государства не очень-то и спешат помочь восточноевропейской республике, просто переключив фокус своего внимания на Израиль, просто "забыв" про Зеленского. Причем последнему в вину вменяется особо мощная коррупция в мире, которую премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал самой большой в мире.

#всу #ларри джонсон
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