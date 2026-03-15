Растущая напряжённость на Ближнем Востоке привела к перебоям в цепочке поставок полупроводников, из-за чего стоимость ключевых металлов для производства микросхем растёт. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes, которое освещает темы цепочек поставок в мировой полупроводниковой индустрии. Источники изображения: Gemini AI (сгенерировано)Дефицит поставок привёл к кратному росту цен на вольфрам, тантал, молибден и галлий. Последний является важным для производстве GaN и GaAs чипов, использующихся в спутниках, быстрых зарядках и другой технике. Ситуация с галлием усугубляется тем, что Китай, контролирующий большую часть производства, ограничивает поставки этого сырья за рубеж. Как итог, с начала 2025 года цена на галлий выросла на 123% – примерно до 2,1 тысяч долларов США за 1 килограмм сырья.

Ближний Восток играет важное значение в цепочках поставок сырья для полупроводников, поскольку страны региона считаются одними из крупнейших экспортёров сырья и энергоносителей. Через Персидский залив и Ормузский пролив идёт огромный поток сырья, поэтому даже кратковременное прекращение поставок может нарушить существующие цепочки поставок, не зависящие от Китая. Рост цен на сырьё, в свою очередь, отражается на стоимости готовых чипов, которые итак находятся в дефиците.