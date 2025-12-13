Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Компания Auterion представила концепцию «роя дронов» из БПЛА разных производителей
Компании удалось объединить дроны от разных производителей в одну ударную сеть

Компания Auterion сообщила о своей новой разработке, способной объединять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с FPV-камерами и неподвижным крылом от разных производителей в единую сеть, которая формирует «рой дронов» для нанесения ударов.

На организованных испытаниях компании удалось объединить восемь FPV-дронов и два БПЛА с неподвижным крылом в один рой, координируемый оператором. Рой дронов выполнил поиск, идентификацию и нанесение синхронизированного удара по цели. Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подчёркивает, что концепция «роя дронов» демонстрирует сплочённое выполнение задач, в отличие от ручного управления каждым беспилотником по отдельности.

По мнению Лоренца, переход к использованию «роя дронов» является неизбежным. Современные боевые действия слишком быстрые, чтобы нанесение ударов дронами выполнялось по отдельности. В данном случае Auterion продемонстрировала, как сеть из дронов одновременно отслеживала цель и постепенно наносила по ней удары, причём без вмешательства человека. Программное обеспечение выполняет большую часть работы, в то время как оператор лишь контролирует его действия и принимает решения.

В своём пресс-релизе Auterion акцентирует внимание на том, что это первый случай, когда «рой дронов» состоит из БПЛА трёх разных производителей.

#бпла #auterion
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
1
В Ставрополе появятся аквапарк, отель и спорткомплекс за 5,6 млрд рублей
+
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
2
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
1
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
1
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
4
AMD выпускает видеокарты Radeon AI PRO R9700S и R9600D с 32 ГБ видеопамяти
+
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
1
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
1
«Росатом» получил разрешение на возведение Симоновской ветроэлектростанции в Ставропольском крае
2
БЕЛАЗ проводит испытания 130-тонного карьерного самосвала с водородной топливной установкой
+
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
17
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
309
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
+
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
2
Выбираем лучший видеорегистратор с двумя камерами
+
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
+
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
+

Сейчас обсуждают

prick
15:49
идинaxyй #пидар дегенepaтивный, ты млядь пару слов связать не можешь
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
15:46
Да твоя луза уже мокренькая.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:42
Я тебя ещё непиздил, не ври. Я женщин не бью.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:39
Непранова, лучше работай. Больше дизов ставь. Колготки потом свои заштопаешь, тупая стрелочница. Когда закончишь дизы ставить, иди в 102 кабинет. Доктора уже проклизмировали, ты одна осталась..
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
15:38
Иди рот помой, остапиздел ты #идар
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:37
Неправнова, ты колготки заштопай, тупая стрелочница
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:36
Тебе видней у кого слаще, ты же у Бернигана сасешь.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
15:33
стрелочница xyecocyщая у шеши, ты уже сам с собой разговариваешь
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:32
Доктор, а вы уже опробовали это на себе?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
15:32
Шишкенс хоть здравомыслящий. а prick в одном месте ветер гуляет. створка не закрывается.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter