Компании удалось объединить дроны от разных производителей в одну ударную сеть

Компания Auterion сообщила о своей новой разработке, способной объединять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с FPV-камерами и неподвижным крылом от разных производителей в единую сеть, которая формирует «рой дронов» для нанесения ударов.

На организованных испытаниях компании удалось объединить восемь FPV-дронов и два БПЛА с неподвижным крылом в один рой, координируемый оператором. Рой дронов выполнил поиск, идентификацию и нанесение синхронизированного удара по цели. Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подчёркивает, что концепция «роя дронов» демонстрирует сплочённое выполнение задач, в отличие от ручного управления каждым беспилотником по отдельности.

По мнению Лоренца, переход к использованию «роя дронов» является неизбежным. Современные боевые действия слишком быстрые, чтобы нанесение ударов дронами выполнялось по отдельности. В данном случае Auterion продемонстрировала, как сеть из дронов одновременно отслеживала цель и постепенно наносила по ней удары, причём без вмешательства человека. Программное обеспечение выполняет большую часть работы, в то время как оператор лишь контролирует его действия и принимает решения.

В своём пресс-релизе Auterion акцентирует внимание на том, что это первый случай, когда «рой дронов» состоит из БПЛА трёх разных производителей.