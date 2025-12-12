Пока непонятно, потянет ли американское судостроение такой амбициозный срок

Исполняющий обязанности руководителя отдела закупок Военно-морских сил США Джейсон Поттер, чьи слова приводит издание Breaking Defense, заявил, что командование рассчитывает построить новый фрегат всего за два года. В планах американских военно-морских сил спустить на воду новое судно к 2028 году.

Ожидается, что проект нового фрегата будет полностью американским. Командование сосредоточено на использовании подхода к проектированию, который отделяет окончательную доработку проекта корабля от строительства головного корабля.

По данным Breaking Defense, новый фрегат будет представлять собой модифицированную версию «корабля национальной безопасности» вроде проекта Bertholf, строящегося для Береговой охраны США. В таком случае речь идёт об относительно небольшом корабле, конструкция которого, по всей видимости, будет переоборудована с учётом нужд ВМС США.

Вышеупомянутый срок спуска нового фрегата на воду является крайне амбициозным, учитывая состояние американской судостроительной отрасли. Верфи США до сих пор задерживают строительство ряда военных кораблей и сталкиваются с перерасходом финансирования, как это было у недавно отменённого проекта Constellation.