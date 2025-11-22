Координируемая Лондоном тема отправки миротворцев вновь прозвучала на фоне активизации мирного процесса

Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что Лондон готов выделить 100 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов долларов) на развёртывание контингента войск на территории Украины. Британские власти возглавляют «коалицию желающих», которая рассматривает развёртывание миротворцев на украинских территориях для контроля за режимом прекращения огня.

Британский министр подтвердил, что Великобритания провела рекогносцировку (осмотр местности, разведку) для получения данных, необходимых в случае возможного развёртывания войск. По его словам, теперь в Лондоне знают, какие именно подразделения использовать и какие задачи они будут выполнять.

Заявление Джона Хили о возможном развёртывании войск прозвучало на фоне активизации мирного процесса. Британский министр поприветствовал усилия США по установлению мира, подтвердив готовность Лондона содействовать Вашингтону в этом направлении. При этом необходимо отметить, что американская инициатива, судя из обнародованных 28 пунктов мирного урегулирования, не предусматривает развёртывание на территории Украины войск из стран НАТО. Хили упомянул, что планы союзников относительно миротворцев, будут корректироваться в зависимости от возможного мирного соглашения.