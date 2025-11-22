Сайт Конференция
Nacvark
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Координируемая Лондоном тема отправки миротворцев вновь прозвучала на фоне активизации мирного процесса

Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что Лондон готов выделить 100 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов долларов) на развёртывание контингента войск на территории Украины. Британские власти возглавляют «коалицию желающих», которая рассматривает развёртывание миротворцев на украинских территориях для контроля за режимом прекращения огня.

Британский министр подтвердил, что Великобритания провела рекогносцировку (осмотр местности, разведку) для получения данных, необходимых в случае возможного развёртывания войск. По его словам, теперь в Лондоне знают, какие именно подразделения использовать и какие задачи они будут выполнять.

Заявление Джона Хили о возможном развёртывании войск прозвучало на фоне активизации мирного процесса. Британский министр поприветствовал усилия США по установлению мира, подтвердив готовность Лондона содействовать Вашингтону в этом направлении. При этом необходимо отметить, что американская инициатива, судя из обнародованных 28 пунктов мирного урегулирования, не предусматривает развёртывание на территории Украины войск из стран НАТО. Хили упомянул, что планы союзников относительно миротворцев, будут корректироваться в зависимости от возможного мирного соглашения.

#украина #великобритания
Источник: bloomberg.com
Сейчас обсуждают

Anton Demenchuk
03:44
На практике, если вдруг произойдет заморозка, выглядеть будет так. Укры будут обстреливать в наглую, а вся гейропа кричать что это мы нарушаем. Идиоты.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Roditch
01:51
Лимит мощности повышен до 800 Вт, в сервисах объявлена неделя RTX5090...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:36
сделать андвервольт и возмжно уложиться на 3гц по ядру и3 гц по памяти
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:34
только вот теперь, если повер лимит ставить 50 %, карта жрет всетаки 400 ват, как и на деф биосе 69 поверлимита, но уже 380ватт из коннектора, а 20 ват из слота, все остальное так же 20-25 ватт на с...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:28
Спасибо. полет нормальный на обычной без ОС версии Palit 5090. появилась регулировка каждой вертушки и максимум по спидометру в майнинге это 650 ват и 3000гц по ядру без разгона памяти, а с разгоном ...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Den Fed
00:53
сбиватель монет ....
Британские эсминцы получат способное уничтожить монету на расстоянии километра лазерное оружие
vl
00:47
в этом то ловушка, чуть-чуть добавил, а там ещё чуть-чуть другая есть, ещё лучше, а следущая чуть- чуть дороже ещё лучше, а в итоге разница в цене получается совсем не "чуть-чуть" .
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Яков Рудев
00:30
Да уж как то поменьше чем газовые. Между прочим в отличие от фильмов даже упавшие с высоты машины на бензине часто не загораются. К стати поясните почему на заправке при заправке газом строго требуют ...
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
Я - Константин
23:50
Хорошо, готовьтесь, а ядерке как стеклить остров с этими паразитами с лазером или без ... разницы нету ;)
ВМФ Великобритании заказал лазерное оружие DragonFire на £360 млн для борьбы с БПЛА
Я - Константин
23:47
А что Вы их же сами учили и что оказалось яйца курицу учат ? Чем Вам опыт "дохнуть мясных штурмах" поможет при ударе ядеркой ? Или вы загодя готовитесь к обменам 1000 на 30 ? Так При ударе ядеркой то ...
Литва в ближайшие три года намерена потратить сотни миллионов евро на укрепление своей ПВО
