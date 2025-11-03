По словам министра обороны страны, дроны пытаются получить стратегически важную информацию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, чьи слова приводит издание Politico, прокомментировал ситуацию с неизвестными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушном пространстве страны. По его словам, они пролетают над военными объектами, чтобы узнать стратегически важную информацию.

Бельгийский министр утверждает, что целью этих дронов является определение месторасположения истребителей F-16, складов с боеприпасами и других военных объектов. Франкен объясняет, что один из обнаруженных над военной базой беспилотников «долгое время» находился в воздухе, поэтому он, вероятнее всего, осуществлял наблюдение за объектом.

Тео Франкен не стал обвинять в запуске БПЛА российские власти, но подчеркнул, что «мотивы и способы совершения подобных действий совершенно ясны». Он не готов подтвердить, что за этим стоит Россия.

Ранее была новость о том, что в Бельгии обнаружили БПЛА над военной базой, где расположено американское ядерное оружие, а также в будущем будут размещены его носители – истребители F-35A. Военные пытались нейтрализовать дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но это не принесло успеха, как и его преследование на вертолёте и полицейских машинах.