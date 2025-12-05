Эксперимент стримингового сервиса Deezer показал, что большинство людей не способны различать треки, созданные искусственным интеллектом, от композиций реальных музыкантов

Deezer при поддержке исследовательской компании Ipsos провел опрос среди девяти тысяч человек, в котором участникам было предложено прослушать три трека и определить, какой из них был полностью создан ИИ. Если человек ошибался хотя бы в одном случае – тест считался проваленным. По итогам опроса 97 процентов респондентов не справились с заданием.

Более половины опрошенных выразили беспокойство по поводу роста ИИ-музыки и считают, что это приведет к увеличению числа шаблонных «штампованных» композиций, и может снизить общий уровень креативности. При этом лишь 40 процентов заявили, что отказались бы слушать такие треки осознанно.

Ежедневно на Deezer поступает свыше 50 тысяч ИИ-треков, что составляет более трети всего нового контента. Однако доля таких композиций в прослушиваниях не превышает половины процента.

Сервис уже внедрил систему автоматической маркировки музыки, полностью созданной с помощью ИИ-моделей, и исключил такие треки из рекомендаций. Его конкурент, Spotify, пока не маркирует ИИ-контент явно, но усиливает контроль за распространением сгенерированных нейросетью произведений.

Несмотря на опасения пользователей, в Deezer уверяют, что ИИ не заменит человека в создании музыки, а станет его помощником в творческом процессе.