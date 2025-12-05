Deezer при поддержке исследовательской компании Ipsos провел опрос среди девяти тысяч человек, в котором участникам было предложено прослушать три трека и определить, какой из них был полностью создан ИИ. Если человек ошибался хотя бы в одном случае – тест считался проваленным. По итогам опроса 97 процентов респондентов не справились с заданием.
Более половины опрошенных выразили беспокойство по поводу роста ИИ-музыки и считают, что это приведет к увеличению числа шаблонных «штампованных» композиций, и может снизить общий уровень креативности. При этом лишь 40 процентов заявили, что отказались бы слушать такие треки осознанно.
Ежедневно на Deezer поступает свыше 50 тысяч ИИ-треков, что составляет более трети всего нового контента. Однако доля таких композиций в прослушиваниях не превышает половины процента.
Сервис уже внедрил систему автоматической маркировки музыки, полностью созданной с помощью ИИ-моделей, и исключил такие треки из рекомендаций. Его конкурент, Spotify, пока не маркирует ИИ-контент явно, но усиливает контроль за распространением сгенерированных нейросетью произведений.
Несмотря на опасения пользователей, в Deezer уверяют, что ИИ не заменит человека в создании музыки, а станет его помощником в творческом процессе.