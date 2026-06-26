Важно отметить, что данная статья является ответвлением другой статьи про апгрейд старого компьютера, которая будет доработана позже. Здесь будет только разборка и обслуживание видеокарты.

Приступим сразу к делу. Тут на столе есть один компьютер, ожидающий апгрейда. В системнике как раз установлена видеокарта AMD Radeon RX 470, которую будем разбирать и обслуживать. Некоторые могут заметить системную плату справа в углу, что притаилась в ожидании: она будет установлена вместо старой начинки, и на неё уже есть отдельный обзор.

реклама





Подопытная не имеет опознавательных знаков, но в BIOS прописан вендор PowerColor, да и внешне она очень похожа именно на модель от этого производителя.

Из видеовыходов в наличии один цифровой DVI-D (пассивные переходники на VGA не подойдут), три порта DisplayPort и один HDMI. Отсутствие аналоговых выходов является печальным фактом, так как Radeon RX 400–500 серии занимают как раз бюджетный сегмент и не способны тягаться с топами и предтопами из противопоставленной серии GTX 1000. Про конкуренцию с RTX 2000 и говорить нечего: с ней даже следующие несколько поколений RDNA не были способны тягаться. Логично, чтобы у RX 470 был хоть один аналоговый видеовыход. Но, увы.

Эта карточка оказалась у меня на столе не просто так, ведь RX 470 оказалась весьма горячей под нагрузкой, несмотря на то, что по датчикам потребляет всего 80 Вт. Зная, насколько лукавы датчики видеокарт у «красного лагеря», я бы предположил реальный уровень потребления около 95 Вт и больше, в зависимости от степени лукавости. Но это всё равно не настолько много, чтобы иметь такие температуры при довольно массивном радиаторе с двумя вентиляторами. Раз уж у меня появилось немного времени ей позаниматься, этот момент упускать не будем.

реклама





При разборке возникли сложности с отключением системы охлаждения, ибо коннектор основательно застрял в гнезде. Да и уже можно заметить, что пластик гнезда и коннектора различается по цвету. Это говорит о том, что вентиляторы не родные для карты, а значит, менялись или плата сильно нагревалась в разобранном состоянии отдельно от системы охлаждения.

Таким образом, карта была разобрана. Открутить пришлось всего шесть подпружиненных винтов. Я могу оценить разборку как очень простую. Что-то сломать или случайно повредить здесь будет сложно.

Давайте начнём осмотр и обслуживание с системы охлаждения. Прокладки под цепями питания в хорошем состоянии, претензий нет. Но вот термопаста выглядит расслоившейся: в зоне графического процессора осталось силиконовое масло, а сама паста выдавилась. Может быть, сама паста и хорошая, но толку, если в активной зоне её нет.

С таким же явлением можно столкнуться в ноутбуках с мощными ЦП и ГП, когда паста разлагается на компоненты от температурного шока при хаотичной нагрузке, требующей мгновенного отвода большого количества энергии от кристалла. Но тут у нас другой случай: просто нанесли слишком разбавленную или залежавшуюся пасту.

реклама





Не забываю добавлять масло в подшипники вентиляторов. Зачем? А чтобы было, ибо чувствуют они себя неважно, мягко говоря. Хуже, точно уже не будет. Наработка у них определённо не один и не два года, причём круглые сутки без перерыва, иначе не объяснить их техническое состояние.

На этом обслуживание системы охлаждения завершено. Можно заметить следы припоя на трубках, но совсем немного. Производители всегда жалели припоя для достаточно важных мест передачи тепла, в том числе брендовые, вроде Sapphire, поэтому я не удивлён. Было бы удивительно, если бы припоя не пожалели и такие зазоры между трубками и пластинами попросту отсутствовали. Местами я вообще не увидел припоя.

Теперь можно приступить к осмотру платы и её компонентов. Сразу бросаются в глаза полимерные конденсаторы с розовой маркировкой. В отличие от конденсаторов с синей маркировкой, розовые я ещё не встречал бракованными или с сильно завышенными заявленными характеристиками.

Паста на чипе выглядит плохо, поэтому полностью стираю и вычищаю остатки. Чистый ГП лучше грязного.

реклама





Цепь питания видеокарты, в целом состоит из девяти фаз, шесть из которых питают графический процессор. Одна из фаз питания ГП явно была повреждена и ремонтировалась, потому что вместо положенных NTMFS4983NF и NTMFS4C10N установлены AON6508 и AON6414A. Замена выглядит противоречиво: по ряду параметров установленные транзисторы гораздо слабее оригинальных, но всё работает, а значит, нет смысла трогать.

За управление фазами питания отвечает IOR 3567B. Ещё были заменены два чипа оперативной памяти на видеокарте. Серия двух чипов, покрытых по периметру компаундом, не совпадает с серией остальных микросхем. Среди интересного можно заметить в середине каждого чипа небольшое пятно, образовавшееся ввиду длительного нагрева, а так как пятна идентичны на всех чипах, значит, трудились они в одинаковых условиях очень долго.

Как все уже могли догадаться, перед нами восстановленная китайская видеокарта. Причём замечу: восстановлена она качественно и профессионально. По краям ГП также можно заметить характерный чёрный компаунд; возможно, он тоже менялся, на что указывает общий вид платы (личный опыт). Но я не вижу в этом ничего плохого. Так или иначе, эта карточка была довольно дешёвой, а иначе какой смысл покупать AMD Radeon с их печальной репутацией производителя видеокарт и разработчика драйверов?

Да, карта ремонтированная. Да, карта от «красного лагеря» со всеми вытекающими драйверами и недостатками, с чем мы ещё помучаемся. Но иногда достаточно и такой видеокарты, чтобы поиграть в некоторые игры.

Графический процессор, к слову, сделан в Китае и, судя по его виду, он тоже менялся. Коричневый компаунд вокруг кристалла — не редкость у разнообразных ГП, но в большинстве случаев у видеокарты RX 470 он должен быть серым. Тут же имеем компаунд, который явно изменил свой окрас, а не просто был таким во время производства.

Впрочем, давайте снимем заднюю стенку. Винты уже были ослаблены, некоторые буквально болтались в резьбе. Сразу отмечаю характерное после пайки BGA-чипов состояние платы и SMD-деталей. Но опять же, ничего плохого в этом нет, кроме снижения ресурса для последующих возможных ремонтов.

Сзади у нас довольно пустая плата, лишь несколько компонентов и горсть мелочи. Чем-то напомнило мою бывшую RX 560 от Sapphire. Там большая часть платы была пустой, чтобы выглядеть серьёзнее, чем есть на самом деле.

Керамические конденсаторы определённо потемнели от нагрева при пайке. Даже сам припой немного окислился, чего не происходит при обычной эксплуатации в нормальных условиях.

На этом осмотр завершён.

Осталось намазать новую пасту на чип и собрать. Заменённые детали отлично выделяются под ярким солнечным светом.

Отсутствующую прокладочку под винтом заменяю куском малярной ленты, хотя можно было оставить как есть.

Обслуживание видеокарты почти завершено. Только вентиляторы осталось подключить. Уверен, практически никто не обратил бы внимания на то, что коннектор системы охлаждения сейчас отключен и это даже видно на фотографиях. Да, разбирать видеокарту не нужно, чтобы подключить вентиляторы, и это хороший дизайн, заслуживающий похвалы.

На компьютере у нас Windows 7, до сих пор живая и прекрасно работающая. Да, производители видеокарт уже давно бросили эту ОС с поддержкой, но тут такой момент: установлен драйвер версии 21.5.2. В чем его прелесть? Правильно, в этом драйвере еще не поломан OpenGL API криворукими разработчиками. Как раз с 2022 года AMD начала ломать OpenGL API, что приводит к утечкам памяти и артефактам графики в играх. Так что Windows 7, можно сказать, избежала самых ужасных версий драйверов от AMD.

Впрочем, это не значит, что старый и исправный драйвер идеален, иначе у «красного лагеря» не было бы печальной репутации, тянущейся ещё со времён ATi. Сейчас главное, что проблема с высокими температурами была решена.

Хотя я говорил, что AMD начала серьёзно ломать OpenGL API с 2022 года, это не значит, что их драйверы 2021 года были хороши. Я вот заметил, что нынешняя версия шейдерного теста в бенчмарке ChimbaBenchXPL сильно зависит от производительности процессора, а RX 470 буквально простаивает. Так быть не должно, и всё указывает именно на кривой драйвер «красной конторы». Скорее всего, задействуется процессор для обработки шейдеров, вместо видеокарты, что и приводит к такой зависимости и низкой производительности.

Шейдер там весьма специфический, и вполне вероятно, что AMD эту проблему как раз пыталась исправить в 2022 году, ибо хвастались большим увеличением производительности в специфических тестах. Но впоследствии это привело лишь к ещё большим проблемам с утечками и порчей графики... Ну, или у меня просто так сошлись звёзды на небе, и в данном конкретном компьютере RX 470 плохо работает, даже несмотря на то, что ситуация не изменилась при смене системной платы. Впрочем, мы уже и так отошли от основной темы, пора бы завершать статью. А про кривые драйверы Radeon можно бесконечно разговаривать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.