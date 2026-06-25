Сегодня у нас в обзоре хоть и старая, но достойная системная плата. Важно отметить в самом начале статьи, что данный обзор является ответвлением другой статьи про апгрейд старого компьютера, которая будет выпущена позже. Здесь будет только обзор системной платы.

Изначально на системной плате был установлен один модуль DDR3 на 4 гигабайта. Этикетка уже ветхая, рассыпается от прикосновения, поэтому я её заклеил скотчем, чтобы она сохранилась. Маркировка: SP004GBLTU160N02 DDR3 1600 (CL11). Также установил второй модуль на 2 гигабайта, потому что других не было под рукой, а шесть гигабайт ОЗУ гораздо лучше четырёх. Маркировка второго модуля: GOODRAM GR1333D364L9/2G. И да, этот модуль, хоть и рассчитан на частоту всего 1333 МГц, на самом деле прекрасно работает на более высоких частотах.

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Плата уже собрана и практически готова к установке в компьютер. На задней панели выводов можно обнаружить два гнезда PS/2, три гнезда для подключения аудио, один сетевой порт, один COM-порт, четыре USB-порта, два из которых — USB 3.0. Дополнительные четыре порта USB 2.0 доступны на самой системной плате в виде коннекторов для подключения передней панели. Для подключения мониторов доступны цифровой DVI-D и аналоговый VGA.

Снимаем систему охлаждения процессора. Радиатор снялся легко и непринуждённо. Старая паста уже высохла и крошится. Не знаю, что тут сказать: на радиаторе заметна какая-то сеточка в пасте, но никакой сетки там нет. В любом случае пасту мы заменим.

Радиатор алюминиевый. Форма может показаться простой, но на самом деле она очень продуманная и имеет огромную площадь рассеивания благодаря разветвлениям. Вентилятор имеет перевёрнутую крыльчатку.

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Перевёрнутая крыльчатка — не самая приятная в ремонте; да и пальцы можно засунуть в неё сбоку, но такая конструкция позволяет разместить красивую наклейку с характеристиками на видном месте.

Установлен процессор Intel Core i3-4130 с частотой 3,4 ГГц. Пусть это всего 2 ядра и 4 потока из 2013 года, но от AMD до 2017 года не было абсолютно ничего, что могло бы тягаться с архитектурой этого процессора. Только с выходом AMD Ryzen в 2017 году «красные» наконец начали пытаться догонять Intel 4000-го поколения, и то делали это не качеством архитектуры, а большим количеством ядер.

Достаточно провести прямое сравнение чистой производительности процессоров Intel и AMD, как всё встаёт на свои места. Для максимальной объективности я взял из коллекции результаты AIDA64 GPGPU для Intel Core i5-4670 (3,8 ГГц, 2013 год) и AMD Ryzen 3 1200 (3,85 ГГц, 2017 год).

Оба процессора работают на равных частотах и с одинаковым количеством ядер/потоков. Способна ли «ряженка» 2017 года тягаться с Intel Core 2013 года? Конечно, нет! Только 64-битные ALU оказались на равных. В остальном (FPU и 32-битные ALU) «ряженка» практически в два раза слабее древнего i5-4xxx при равных частотах и количестве ядер, даже несмотря на огромное преимущество разогнанной «в хлам» DDR4, в то время как у Intel Core — обычная DDR3, что видно по скорости чтения и записи памяти.

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AMD Ryzen на выходе был самым настоящим скамом, да и в дальнейшем тоже, очень много подобного было от AMD с серией процессоров Ryzen. Другое дело, что это пришлось на времена, когда процессоры достигли избыточного уровня производительности, поэтому у маркетологов была возможность скрыть общую отсталость процессоров AMD красивыми презентациями и речами на подиуме.

При всей отсталости архитектуры Zen они сделали производительные 64-битные ALU на уровне Intel Core 4000-го поколения. Именно 64-битные ALU используются в бенчмарках, что в совокупности с большим количеством ядер и позволило маркетологам ввести в заблуждение потребителей относительно уровня производительности новых процессоров.

Я выделил много текста для объяснения фактического положения дел у рассматриваемых поколений Intel Core и AMD Ryzen. Но это нужно было сделать, чтобы не быть голословным, когда я сказал, что i3-4130, хоть и старый, но достаточно хорош, чтобы не уступать гораздо более новым AMD Ryzen.

Что же, давайте вернёмся к обзору системной платы. Это плата формата mATX с одним PCI Express x16 и одним PCI Express x1. Также в наличии есть два обычных PCI-слота, что очень хорошо, ибо это позволяет устанавливать качественные и проверенные временем платы расширения в данном формате. Есть колодка подключения LPT-порта, что полезно при подключении старого оборудования (например, ЧПУ-станков).

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Для подключения вентиляторов есть два коннектора с поддержкой PWM-управления. Батарейка расположена между процессором и видеокартой, поэтому возможна её замена без разборки компьютера. Для питания процессора используется 8-пиновый разъём, что выглядит избыточным для трёхфазной системы питания процессора.

Сзади можно обнаружить металлическую усиливающую рамку крепления сокета. У меня есть только одна претензия к задней стороне платы — это отверстия для крепления системы охлаждения ЦП. Дорожки располагаются буквально впритык к отверстиям, что может быть опасно при использовании некачественных систем охлаждения или самодельных креплений, рассчитанных на платы с безопасной зоной вокруг отверстий.

Давайте рассмотрим плату детально. За сеть отвечает Realtek RTL8111F, звуковой кодек — ALC887, мультиконтроллер — iTE IT8620E, а вот iTE8892E отвечает за слоты PCI.

Из примечательного можно отметить две микросхемы BIOS — MXIC 25L6473E. Ирония ситуации в том, что в эти 8 мегабайт зашито 97 моделей процессоров Intel Core / Xeon. Вспомните, как на платформе AM4 вырезали поддержку десятка процессоров, оправдываясь, мол, 16-мегабайтные флешки BIOS слишком маленькие, чтобы туда влезло ~80 моделей ЦП от AMD...

К текущему моменту можно насчитать около 130 моделей ЦП, поддерживаемых платформой AMD B350/B450, что лишний раз доказывает несостоятельность оправданий «красного лагеря» по поводу лишения поддержки десятка моделей ЦП. На самом деле, места в микросхемах памяти хватает, просто AMD, как обычно, решила оставить без поддержки «неудобные» модели под красивым предлогом. Тем временем Intel просто поддерживает свои процессоры и не жалуется на размер микросхем.

К этому моменту уже можно было заметить повсеместное использование полимерных конденсаторов, что делает плату очень долговечной. Также повсеместно используются довольно мощные транзисторы RJK03B7DPA. Мне нравится, когда производитель использует одни и те же компоненты везде, где это возможно.

За COM-порт отвечает микросхема RS-232 GD75232. Рядом расположилась Asmedia ASM1442, отвечающая за цифровой порт DVI-D. Цепи питания процессора состоят из мощных транзисторов 4C06N, каждый из которых выдерживает до 200 ампер в импульсном режиме. Никакой солянки из слабых и мощных транзисторов в зависимости от верхнего и нижнего плеча фазы питания. Управляет фазами — ISL95812.

Осталось намазать новую термопасту и установить систему охлаждения. Ничего сложного.

На удивление, системная плата почти ровная: обычно такие системы охлаждения приводят к сильному прогибу платы. Тут же у нас прогиб есть под сокетом процессора, но незначительный.

На этом внешний осмотр завершён. Теперь нужно установить системную плату в компьютер и рассмотреть параметры BIOS, так как это важный компонент системы.

BIOS встречает нас пользовательскими разделами настроек с красивым оформлением. Можно вручную добавить необходимое и удалить лишнее, в шести разделах предоставленных пользователю. Но меня больше интересуют настройки разгона. Оперативная память разогналась без проблем, а вот процессор — нет, ведь он из обычной серии без символа «K».

В пользовательских разделах смотреть нечего, поэтому идём дальше.

Частоты можно настраивать как ползунками, так и через выпадающий список для удобства пользователя. Мне на глаза попалась функция CPU Upgrade, однако, как понятно из списка, для её работы нужен i7-4770K. С младшим i3-4130 можно довольствоваться только разгоном ОЗУ.

В дополнительных параметрах ЦП есть много интересных настроек — огромное поле для экспериментов. Теоретически можно попытаться даже заблокированный процессор разогнать. Но у меня нет на это времени, поэтому бегло рассмотрим их и пойдём дальше.

Особенно радует богатый раздел настройки ОЗУ. Он не только богат разнообразными параметрами, но и всё структурировано в одном месте, в то время как у AMD это всё зачастую сделано скудно и разбросано по разным разделам.

Раздел с управлением напряжениями питания тоже весьма богат и функционален. Можно настроить напряжения разных частей процессора и чипсета в отдельности.

BIOS оказался приятным и функциональным.

Даже есть возможность ограничить максимальное значение CPUID, если вдруг вместо операционной системы будет использоваться Linux и возникнут проблемы с этим значением.

Единственное, я пропустил два раздела и заметил это только сейчас, во время подготовки материала и написания статьи. У меня уже нет возможности вернуться к компьютеру и заснять пропущенные разделы, но пропущенная информация будет перекрыта в обзоре классической оболочки BIOS.

А вот и классическая оболочка в строгом и простом оформлении.

Хотя начинка осталась прежней, оформление выглядит интереснее для постоянного использования и экспериментов с системой, так как больше параметров помещается на той же площади экрана.

Мне определённо нравится этот BIOS.

А вот и параметры, которые были пропущены при фотографировании основной графической оболочки BIOS.

Мне определённо понравился BIOS системной платы, как и сама плата. Удивительно, что всё это влезло в маленькую флешку размером 8 мегабайт, вместе с поддержкой сотни разнообразных моделей процессоров, включая Xeon.

Когда-то я был глупым «амдешником», и когда вышли AMD Ryzen, я думал, что это хорошие процессоры и платформа. Но время шло, я набирался опыта с разнообразными компьютерами и ноутбуками и мой фанатизм к AMD выветрился. Сейчас я точно могу сказать, что изделия компании AMD не дотягивали даже до этой старой системной платы, а процессор i3-4130 буквально превосходит первые поколения AMD Zen по архитектуре и производительности ядер.

Конечно, i3-4130 имеет всего 2 ядра и 4 потока против 8 ядер и 16 потоков у какого-нибудь Ryzen 7 2700X. Это классический подход AMD: задавить количеством ядер и использовать в маркетинге «правильные» бенчмарки, когда качеством не могут похвастаться. Но далеко не все программы и игры задействуют больше одного-двух потоков, поэтому нередки ситуации, когда производительность может оказаться выше именно на скромном i3-4130. Тем более компьютер до апгрейда был на гораздо более слабой платформе, чем даже Ryzen.

И да, после апгрейда старого ПК я спокойно запустил старую операционную систему без переустановки, но это уже совсем другая тема.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.