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Предприятие в Балашихе уже работает в полном объеме и производит вентиляционное оборудование для жилых, общественных и промышленных помещений.

В подмосковной Балашихе компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила производственный комплекс по выпуску вентиляционного оборудования. Согласно данным представителей администрации Московской области, инвестиции в масштабный проект превысили 1,3 млрд рублей. Отмечается, что новое производство обеспечит работой 600 специалистов.

Источник изображения: galvent.ru

«ГалВент» была основана в 2002 году и является одним из крупнейших отечественных предприятий, специализирующимся на серийном производстве металлических систем вентиляции, воздуховодов и вентиляционных решеток для промышленных, жилых и коммерческих объектов. Именно эта продукция уже выпускается на новом заводе в Балашихе. Компания известна высоким уровнем автоматизации и применения современных конвейерных линий для выпуска изделий.

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Возведение нового производственного комплекса осуществлялось при поддержке правительства Московской области. Реализовать масштабный проект удалось всего за четыре года. Строительство объекта было согласовано в 2022 году на фоне необходимых для отечественной промышленности шагов по импортозамещению.

Производственный комплекс располагается на участке площадью более 9 га. По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, промышленная площадка работает на полную мощность, а отгрузка продукции осуществляется заказчикам непосредственно с производственных линий.