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Flyer анонсировала карбоновый электровелосипед с автоматической трансмиссией
Модель представлена в трех размерах и двух цветах
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Швейцарская компания Flyer представила премиальный электровелосипед G1 Upstreet TR:CF 7.63, построенный на базе легкой карбоновой рамы. По заявлению производителя, ключевыми технологическими особенностями модели стали кареточный двигатель со встроенной коробкой передач и система автоматического переключения скоростей.

Источник изображения: Flyer

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Как отмечается, силовая установка новинки использует мотор-редуктор Pinion Motor.Gearbox.Unit на 12 передач. По словам инженеров бренда, такая компоновка надежно защищает внутренний механизм от внешних воздействий. Согласно техническому описанию, электронное управление позволяет трансмиссии самостоятельно подбирать оптимальную передачу, а за передачу крутящего момента отвечает карбоновый ремень, закрытый защитным кожухом.

По данным компании, в базовую комплектацию байка входят полноразмерные крылья, подножка, багажник с креплениями для навесных сумок и встроенный замок Abus, единый для рамы и батарейного отсека. Аккумулятор емкостью 700 Вт·ч обеспечивает высокий запас хода. Согласно спецификациям, при собственной массе устройства в 29 килограммов максимальная допустимая нагрузка достигает 150 килограммов.

Источник изображения: Flyer

По информации производителя, модель выйдет на рынок в трех размерах и двух вариантах расцветки. Стоимость Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 составляет 7999 евро.

#электровелосипед #велосипед #городской транспорт #flyer #g1 upstreet tr:cf 7.63
Источник: notebookcheck.net
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