Предисловие

Я же не буду пихать раздел про косяки связанные с интерфейсом дистрибутива в статью про Linux и игры? Хотя многие и так знают, что я способен на такое, но было решено сделать "накопительный пакет линуксоидных косяков".

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Есть косяк? Он явно не относится к теме активной статьи? Значит отправляется в "накопительный пакет косяков", полагаю больше нечего объяснять по этому нюансу.

Вообще статью можно было назвать в стиле "12 причин НЕ переходить на Linux", но я не фанатик, чтобы писать такие статьи, моё дело простое, увидел косяк - зафиксировал, объяснил что происходит своими словами, если возможно пытаюсь исправить, в общем то и всё.

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Первый пошёл!

Запущено значит некоторое количество приложений, в браузере всякие документации нужно листать, в проводнике списки файлов, в приложениях тоже порой нужно что-либо пролистывать, и всё это происходит через колесо мыши, совершенно типичная задача практически для любого пользователя ПК:

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Но я ведь не использую нормальную операционную систему Microsoft Windows, я использую Linux, а значит обязан страдать на ровном месте... Стоит сделать хоть одно случайное движение колесом мыши при наведённом курсоре на рабочий стол, как всё моментально переключается:

Кто-то скажет что это удобно и практично, и вообще якобы никто не работает на одном экране, нужно обязательно все размазать по десятку разных рабочих столов! Прямо как говно по деревенскому сортиру после банки солёных огурцов с рыбой, причём это всё дело ещё запить молоком!

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Нет, у меня монитор достаточно большой, чтобы всё необходимое разложить перед глазами, и спокойно использовать, если очень нужно будет - добавлю второй монитор, и не надо мне навязывать свои критерии "удобства".

Я говорю что рабочие столы нужно срочно удалять и вырезать из всех операционных систем? Якобы они вообще никому не нужны? Не говорю, так что и мне не нужно говорить как я должен "правильно" работать в операционной системе.

Мне гораздо важнее рабочих столов адекватная панель задач, чтобы кнопки приложений адекватно различались, а не вот это всё "кривое", в котором поди догадайся какая кнопка за что отвечает, особенно иконка панели управления, догадались про какую именно иконку идёт речь? Правильно, про жёлтый кружок с молнией, даже не спрашивайте какие дураки догадались такой значок выставить:

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Ну да ладно, с панелью задач я уже пердолился в другой статье, так что перейдём к проблеме переключения рабочих столов.

Так вот, сходил в настройки, в линуксах ведь якобы всё прекрасно настраивается, не то что в плохой и ужасной Windows, да? Ну что мне стоит всё настроить как удобно? Там настроил косяк, тут переделал косяк, здесь попытался исправить косяк, не получилось, ладно, придётся смириться с косяком... А в итоге на эти все "мелочи" уже больше недели времени потрачено, при этом далеко не все косяки ещё "настроены", и правда, что такого? У меня на настройку лицензионной Windows 10 столько времени никогда не уходило, а со сборками и подавно!

Переключение рабочих столов колесом мыши это тот самый косяк, который находится в разряде "проблематично настроить"! Да, есть настройка позволяющая отключить смену рабочего стола колесом мыши, но она абсолютно не работает! Как дёргались рабочие столы от колеса мыши, так и дёргаются... Это издевательство какое-то над пользователями?

И ладно бы у конкретного "приложения" было только одно окно настроек, в котором расположены все настройки связанные с каким-либо объектом, нет, настройки рабочих столов раздроблены на два разных раздела, а может и больше, просто не нашёл ещё...

По итогу единственным решением проблемы было вообще удалить все дополнительные рабочие столы, чтобы остался только один единственный, ну и удалить индикатор с панели задач, ибо занимал лишнее место. Теперь, чтобы вернуть функционал, мне нужно обратно всё добавлять и мириться с передёргиванием рабочих столов колесом мыши, если конечно этот косяк каким-то чудом сам собой не исправится:

В процессе работы над следующим косяком, в закромах настроек случайно была обнаружена галочка:

Теперь понятно, почему в настройках рабочих столов я не мог отключить переключение колесом мыши, ведь в закромах твикеров засунули дублирующую настройку, которая принуждает дистрибутив к кривому поведению...

Да, благодаря такой подлянке мне пришлось выключить вообще рабочие столы, чтобы не мельтешили при движении колеса мыши, и только потом случайно обнаружил западло в закромах твикеров, устранив которое наконец смог настроить переключение рабочих столов адекватным образом, линукс, что ещё сказать.

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Линукскоидные "удобства"

Значит запустил графический редактор Krita, ну что могло пойти не так?

Наверное уже все знают, насколько оболочка Xfce ущербна в плане растяжения окон, когда нужно через микроскоп выискивать "тот самый" пиксель, чтобы курсор наконец переключился в режим растяжения:

Но как эта недоразвитость Xfce вообще связана с графическим редактором? Красноглазые линуксоиды уже наверняка знают про тот факт, что окна можно растянуть через сочетание alt+пкм, да, вот так прямо раскорячить руки и растягивать, это по мнению линуксоидов якобы удобно и круто!

А в Windows это действие можно легко сделать одной лишь мышью:

Как это всё влияет на работу в графическом редакторе? Элементарно! Выделить область могу, а вот убрать выделение куска области уже не могу, ибо кривой линукс начинает перемещать окно графического редактора при зажатой клавише Alt:

То есть пытаюсь использовать инструменты в графическом редакторе по сочетанию alt+лкм, а операционная система решает перетащить окно целиком...

Делать нечего, ползу в панель управления и усердно ищу костыли, чтобы отключить кривое линуксоидное "удобство":

В процессе неистовых поисков случайно была обнаружена почти адекватная панель задач вместо "DockLike", всего-то нужно было в твикерах полазить, и ни одна собака даже слова не сказала про этот раздел, когда я возился с панелью задач пытаясь её привести в адекватное состояние, и что вообще есть альтернатива "Доклайку", просто название извращено в линуксоидном стиле "угадай что это":

Так каково же решение проблемы? Правильно, полностью отключить линуксоидные "удобства", теперь я могу нормально пользоваться графическим редактором, но не могу растягивать окна, ибо эта настройка отключает не только функцию перемещения, но и растяжения:

Теперь я буду страдать каждый раз пытаясь растянуть очередное маленькое окошко в линуксе, ну или очередное неадекватно огромное окно, ибо нужно с микроскопом ловить один единственный пиксель на границе окна, чтобы появился курсор растяжения...

Просто вагон помоев на головы разработчикам Xfce! И ладно бы разработчики не знали о проблеме кривых границ окон, в том числе разработчики дистрибутивов, но пользователи их макают мордой в этот косяк наверное с бородатых времён, но кривые границы окон Xfce так и продолжают использоваться в дистрибутивах, а потом такие непонятные ходят, думают, почему это пользователи нос воротят от линуксов:

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Скриншоты

Казалось бы, ну что не так со скриншотами? Всё не так! Скриншоты это одна из серьёзных проблем абсолютно всех линуксов, которые я вообще видел и трогал...

В линуксах просто невозможно взять, и по-человечески сделать скриншот!

При условии если не нужно делать снимок "вот прямо сейчас", или снимки контекстных меню, особенно вложенных, то функционал для скриншотов вполне сойдёт для разового применения в линуксах, но не более...

Вместо того чтобы моментально сделать скриншот в буфер обмена ничего не закрывая при нажатии на Print Screen, как в нормальной операционной системе (Windows), линуксы при нажатии на Print Screen закрывают все открытые контекстные меню, и в моём текущем случае выводит окно с кучей вариантов "что делать":

Сделал скриншот? Молодец! Держи ещё одно обязательное окно!

Хочешь сохранить на диск? Держи ещё одно обязательное окно сохранения результата в папку!

И вот такой пердолинг при создании каждого скриншота в отдельности... Я уже не говорю про снимки области, особенно с таймером, поди угадай в каком месте нужно сделать выделение, чтобы скриншот двух вложенных контекстных меню получился правильно, и его не пришлось переделывать по 10 раз заново...

Раньше я пытался пользоваться скриншотером под названием Flameshot, но сейчас не пользуюсь, потому что пердолинга в этом линуксоидном скриншоте тоже целая гора, особенно если использовать AppImage версию приложения, которая сама собой закрывалась время от времени, и при каждом запуске нужно было заново настраивать все настройки, брр, как вспомню эту дичь линуксоидную...

Проще сохранить скриншот и через Krita отредактировать, чем возиться с линуксоидными скриншотерами, ну или просто сфотографировать, как я собственно и делаю в последнее время, ибо под линуксом делать скриншоты это боль и мучение.

Вообще я мог бы использовать адекватный скриншотер разработанный для Windows, называется KISS (KiberInfinity's Screen Shooter):

Но есть проблема, до приложения запущенного через Wine не доходят сочетания клавиш, ну либо в кривом линуксе, как всегда, все сочетания заняты каким-нибудь мусором:

Так что страдать, и ещё раз страдать, вот суровая реальность в линуксе... Возможно со временем я найду решение проблемы скриншотов, которое каким-то чудом при этом не будет уступать удобству, функционалу и скорости Windows решений, но когда это будет не знаю, и найду ли вообще такое решение.

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Отвал управления

Эта проблема проявляет себя относительно редко, но метко...

В чём суть очередного линуксоидного косяка? Вообще про него уже писал, просто перетащил файл из одного окна проводника в другое и управление операционной системой отвалилось:

Не прошло и двух недель, как я снова столкнулся с этим противным линуксоидным косяком, на этот раз просто выделил файл в проводнике. Наверное неправильно выделил, руки кривые, пользователь во всём виноват? Ну короче фанатики именно такие сказки обычно рассказывают как только случается какое-то дерьмо в линуксах...

В этот раз я занимался проектом ChimbaBench, и прямо во время работы линукс решил зависнуть, и угробить всю несохраненную работу, а потом ещё говорят что линуксы прекрасны для работы и всё такое... В итоге мышкой абсолютно ничего нельзя сделать, только курсором двигать, с клавиатуры можно нажать только alt+F4 и переключать задачи:

Даже Enter и Tab по отдельности не работают, ещё кнопки стрелок не работают, ну и вообще ничего толком не работает, лишь некоторые сочетания вроде alt+tab, alt+F4 и ctrl+alt+F1, даже в терминал случайно открытый на фоне ничего нельзя вписать, это просто типичный линуксоидный отвал управления:

Как решить проблему? Вообще я знаю что в линуксах есть специальное сочетание для перезапуска рабочего стола, наверное как раз для таких типичных линуксоидных косяков... Но есть проблема, я не знаю какое сочетание в моём дистрибутиве для этого отведено, так что делаю перезагрузку с потерей всего что было открыто...

И да, сразу же скажу про другой линуксоидный косяк здесь, после загрузки системы постоянно открывается окно проводника в конкретной папке, когда-то я поставил галочку "сохранить сессию" при перезагрузке, но кривой линукс ничего не сохранил, после чего я убрал галочку... С тех пор это говно постоянно открывает окно проводника при каждом запуске:

P.S. Вечно недовольные фотографиями фанатики Linux, желаю вам удачи сделать скриншот, когда линукс ловит отвал управления, или когда пердолинг с линуксом происходит в терминале без графического окружения...

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Заключение

На этом пожалуй завершу текущий накопительный пакет косяков, со временем, вероятно, наберётся ещё один пакет косяков, но это уже будет видно позже...

Вот любят рассказывать сказки про надёжность, удобство и "всё из коробки" в линуксах, что вот любой дистрибутив на любой вкус берёшь и пользуешься, ага, охотно верю (нет) после всего уже пройденного мракобесия:

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Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce

Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы

Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что

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MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine

Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23

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Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23

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Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.