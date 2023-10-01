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Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23

Наконец настал тот самый момент, когда можно приступить непосредственно к играм.
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Предисловие

Как поиграть когда установлена Microsoft Windows? Просто копируем игру любым удобным способом в систему и запускаем исполняемый файл, элементарно.

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Как поиграть когда установлен MX Linux 23 Xfce? Для начала неделю пердолимся со всевозможными косяками интерфейса и системы, потом устанавливаем WineHQ и пытаемся играть в игры изначально разработанные для Windows...

Постойте, но разве для Linux нет игр? Всё не так просто как хотелось бы... В репозиториях у меня нашёлся только Super Tux Cart и Steam с кучкой костылей, но поисковик даже выдал что-то в первом запросе:

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Какие же там лучшие игры для Linux? Так, окей, вижу Half-Life 2! Кто-нибудь помнит чтобы эта игра разрабатывалась для Linux? Я вот не припомню, смотрим внимательнее, и обнаруживаем как пользователя просто вводят в заблуждение:

Да, на сайте написали что эта игра для платформ PC, Android(!!!), Xbox, Mac(!!!) и конечно же Linux! Правда чуть ниже есть копия системных требований для игры, и там ничего кроме Windows нет вообще! Вот так игры для Linux!

Что из этого следует? Правильно, сайт вероятно вводит в заблуждение относительно и остальных игр, досадно.

Безусловно Valve работают над костылями для запуска Windows игр в среде Linux, но не стоит забывать, Steam это DRM платформа со всеми вытекающими. Когда игра работает внутри DRM платформы с костылями для запуска, просто потому что изначально не разрабатывалась под линуксы, это не игра для Linux, это Windows игра через костыли запускаемая под линуксом.

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В линуксах и так игр кот наплакал, похоже со временем их вообще невозможно будет найти, ибо всё будет засрано Windows играми, но под видом игр для Linux, а это только убивает мотивацию создавать какие-либо вообще игры для Linux, всё равно затеряется среди "мусора".

Ладно, хватит занудства, я же хотел поиграть, и не в Mahjongg, он уже надоедает...

-

Игры

Есть у меня некоторое количество игр в библиотеке GOG, но скачать тот же Control Ultimate Edition будет проблематично через мобильный интернет, тем более GOG Galaxy доступен только под Windows и Mac, ну не буду же я постоянно запускать Windows 7, чтобы скачивать игры через официальный лаунчер... И да, у меня GOG Galaxy действительно работает на Windows 7, но ничего не скажу за самые последние версии лаунчера, тем более сейчас использую MX Linux вместо Windows:

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Так что обойдусь играми уже давно загруженными на локальный диск, часть уже в распакованном виде, часть в виде установочных пакетов:

Даже есть несколько установочных пакетов игр для Linux, это Terraria и FlatOut, но меня очень напрягает линуксоидный принцип установки приложений, когда "пингвина" разрывают в клочья и разбрасывают по всей файловой системе, потому попробую установить в виртуальную машину чистый MX Linux, и туда установить игру, а потом выковырять исполняемые файлы, чтобы игра оказалась в портативном виде:

Ладно... Установлю игру в какой-нибудь другой дистрибутив... MX Linux сломался после установки дополнений виртуальной машины...

Да чтоб эти линуксы... Ubuntu 16.04 LTS тоже почему-то у меня поломана, причём ранее она была в исправном состоянии, а сейчас запустил и всё, приплыли... Из рабочих остались только Ubuntu 12.04/13.04 и linux Mint 15, а потом что-то ещё рассказывают про надёжность линуксов:

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FlatOut (GOG)

Короче установил дополнения виртуальной машины в Ubuntu 13.04, забросил установочный пакет FlatOut, и обнаружил возможность установки игры в любое место, прекрасно, установил, и уже вижу костыли:

Кто бы сомневался, FlatOut для Linux это ничто иное, как Windows версия игры обёрнутая в Wine костыли! А я то надеялся что эта игра будет нативной под линуксы, и здесь обманули с "игры для линукса"...

И да, в Ubuntu 13.04 при запуске игры через ярлыки на рабочем столе ничего не происходит, от слова совсем, либо дело в драйверах видеокарты, которых особо нет внутри виртуальной машины, либо костыли просто не хотят работать в столь старом дистрибутиве, что в любом случае печально, ведь игра выпущена в 2005 году.

Осталось только перенести игру на современный дистрибутив и попытаться запустить.

А, ну да, конечно, скопировать игру в другую систему? Размечтался! Привет от символических ссылок, это же Linux, один раз установил и не трожь!

На что я вообще рассчитывал, пытаясь скопировать игру "как в Windows", и просто запустить "на другом ПК" без повторной установки...

Через ".exe" запустить игру не выходит используя уже установленный в системе WineHQ, странно:

Безусловно GOG молодцы, обвернули игру, сделали автономный установочный пакет, моё им уважение за труды, но линуксы... Хотя у меня появилась идея! А что если запаковать игру в архив, он по идее сохранит символические ссылки, и распаковать этот архив уже на основной системе... Боже, ну и дичайшие костыли, но вдруг сработает!

Создать архив не получается, доступ запрещён! Похоже нужно это делать из под root...

Да чтоб эти линуксы...

Пришлось через терминал командой tar архивировать папку с игрой, вроде не ругалось ошибками, танцы с бубном можно сказать завершились некоторым успехом:

Короче, теперь точно всё нормально перенёс с символическими ссылками, и на этом моменте понял, я же неправильно запускал sh скрипт... Впрочем, даже правильно запустив ничего хорошего не произошло, игра не запустилась ни в виртуальной машине, ни в настоящей:

Просто перенести и запустить игру в современном дистрибутиве не выйдет, а в Ubuntu 13.04 она похоже вообще зависает, выхода нет, установлю игру в основную ОС, всё же я хочу поиграть в FlatOut...

Установил, открываю настройки, дистрибутив ругается на странные команды запуска :)

И ничего не произошло...

Короче, игра запускается и сразу же закрывается, только по ярлыку "запустить в оконном режиме" можно запустить и выловить на мгновение голубое окно, в общем даже нормально установленная игра просто не работает в линуксе:

Наверное дистрибутив не дистрибутив, пользователь не пользователь и т.п., так обычно начинают завывать фанатики Linux...

Просто, пошло всё в огород к хрену, запускаю Windows версию игры через WineHQ уже установленный в системе, и... Ничего не происходит!

Похоже FlatOut вообще не хочет дружить с линуксами, ни через Wine от GOG, ни через WineHQ из моего дистрибутива.

Можно сказать что игра не дружит с Nouveau драйвером видеокарты, но некоторое время подумал, и понял в чём на самом деле проблема... Игра не работает из-за типичного линуксоидного косяка, а именно отсутствие поддержки 32 битного софта в 64 битных дистрибутивах...

Да, MX Linux один из множества ущербных дистрибутивов, который не поддерживают 32 битный софт, пытаясь поиграть в игру я совсем забыл про этот факт, да и игра 2004-2005 года, какие там 64 бита...

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Продолжение следует

Я планировал налететь на игры и уже начать играть в линуксе, но уже на первой попавшейся игре, причём специально оформленной для линуксов, нарвался просто на дичайший аттракцион танцев с бубном...

Такими темпами у меня будет по одной игре на статью, ну или оставлять всю линуксоидную дичь за кадром, показывая только самые удачные результаты... Но любой дурак может месяц пердолиться со статуэткой, и в итоге показать только результат, сказать что сделал за неделю, и вообще якобы никаких сложностей не было в процессе изготовления!

Думаю ещё попробую 32 битные игры запускать в 64 дистрибутиве, и если всё будет так же хреново "работать", значит про старые игры можно вообще забыть с линуксом, увы, 64 битные дистрибутивы способные запускать 32 битный софт я могу по пальцам одной руки пересчитать...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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