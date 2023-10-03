Есть одна весьма популярная во всём мире китайская игра, называется Genshin Impact, не то чтобы я особо много играл в эту игру, особенно учитывая, что ни разу не играл с момента как перешёл на MX Linux, но сейчас я хочу поиграть в эту игру, не зря же две недели танцевал с бубном вокруг линукса!

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Пока я был занят исправлением бесконечных линуксоидных косяков дистрибутива MX Linux, в игре успело выйти обновление на 15 гигабайт, и под линуксом у меня не получилось его скачать, ругалось на ошибку с файлами и заново начало выкачивать...

Чтобы такая глупая ситуация не повторилась, я специально запустил Windows 7 и на ночь оставил выкачивать обновление:

И уже обновлённую игру скопировал в линукс, главное чтобы теперь не вышло очередное обновление на 15 ГБ, с мобильным интернет каналом такие объёмы выкачивать очень больно, особенно под линуксом...

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В общем игру я запустил, очевидно что сейчас будет сосать остатки обновлений:

За пол часа игра наконец высосала почти 400 МБ обновлений, уже тут можно заметить как линукс халтурит... Но идём дальше, почему-то появилась панель задач поверх игры во время загрузки, но вроде процесс идёт, очень медленно по сравнению с Windows 7, но идёт:

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Думали игра запустилась и нормально заработала под линуксом? А хрен там плавал! Мало того производительность дно, FPS примерно 8-12, так ещё линукс откровенно халтурит просто не рисуя часть игры, прозрачный мелькающий каждую секунду персонаж и... Паймон... От Паймон осталось только лицо...

Ничего не поделать, выставляю минимальные настройки графики в надежде что всё хоть как-то исправится, и оно исправилось, но не полностью, однако уже гораздо более адекватно выглядит игра, но явно не так как должна выглядеть:

А теперь вернёмся к характерному Linux косяку, как думаете, почему я постоянно фотографировал вместо того, чтобы делать скриншоты? Правильно, как только переключаюсь на другое окно, игра сразу же теряет фокус и ломается, как только делаю скриншот - игра ломается, и не могу абсолютно ничего сделать с игрой, только закрыть крестиком:

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Как бороться с этим характерным Linux косяком? Я не знаю, этот косяк встречал и в других дистрибутивах многократно, так что это общий косяк, а не конкретно текущего дистрибутива MX Linux.

Я просто не смогу играть в Genshin Impact, пока не исправлю косяк с отвалом управления при переключении окна, ведь играя в игру мне нужно часто переключаться в браузер, чтобы например зайти в интерактивную карту, или мини игру открыть в браузере, каждый раз основная игра будет ломаться в линуксе...

...

Чтобы постоянно не запускать массивный Genshin Impact, было решено поэкспериментировать с более простой игрой, Hentai Mosaique Vip Room, она тоже основана на Unity, и имеет такой же косяк с отвалом управления при сворачивании или переключении на другое окно:

Некоторое время я ковырялся с композитором рабочего стола, вдруг из-за него проблемы, но нет, от настроек композитора ничего не менялось, косяк как был, так и остался.

Куда дальше ковырять? Немного подумав, было решено ковырнуть настройки Wine, некоторое время ковырялся безрезультатно, пока не снял две галочки:

Но есть проблема, если запретить оконному менеджеру управлять окном, то приложение не будет появляться в панели задач, а это очень неудобно при переключении приложений через панель, потому запрещаю линуксу только декорировать окно, но не управлять им:

По итогу я всё ещё имею проблему отвала управления, но её можно решить кликнув по заголовку приложения выполненному в классическом оформлении настоящей Windows, да, это выбивается из общего оформления "разорванного в клочья пингвина", но теперь хотя бы можно переключиться между игрой и другим приложением без тотального отвала управления:

Теперь можно и в Genshin Impact поиграть, наверное...

В общем снова проблемы с графикой, да и скриншоты делать максимально неудобно в линуксе... Даже на минимальных настройках графики производительность отвратительная:

Да, на максимальных настройках графики FPS заметно ниже, чем на минимальных, но играть в линуксе даже при 720p разрешении невозможно:

А вот и наглядное сравнение, как игра выглядела в Windows 7, и как она сейчас выглядит в линуксе:

Причём в Windows 7 спокойно выставлял максимальные настройки графики со сглаживанием и играл, а в линуксе даже на минимальных настройках в 720p играть невозможно, ибо игра тормозит просто безбожно, а еще персонаж становиться прозрачным при переключении, появляется только если войти в меню... Хотя ладно, что-то не всегда это срабатывает:

Короче, что-то отображается, что-то прозрачное:

Опа! Паймон прогрузилась! Главное не всматривайтесь во тьму...

Ну короче играя под линуксом выйдет проверить почту, полазить по интерфейсу игры и т.п., это действительно работает без проблем:

Ну и "молитвы" вроде тоже работают нормально, а что ещё нужно задротам в Genshin Impact? Ну не играть же в саму игру, зачем вообще огромный игровой мир, когда можно крутить гачу да просматривать почту...

Опа, а вот и прогрузился персонаж ранее находившийся в прозрачном состоянии, всего-то нужно было покрутить "молитвы" и вернуться в игру:

В общем, даже при разрешении 800x600 и 0.6x множителе разрешения играть невозможно, про квесты и прохождение игровых событий вообще можно забыть:

Проблема явно не в производительности видеокарты, а в линуксоидных костылях, которые неадекватно расходуют ресурс процессора, причём ресурс основного первого ядра.

Под линуксом игра порой выглядит достаточно... Хм... Необычно:

В итоге игра у меня окончательно начала разваливаться и тормозить, даже появились артефакты которых не было ранее:

Что теперь делать? Точить оружие/артефакты и выходить нафиг из игры, всё, поиграл под линуксом в Genshin Impact:

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Видео

Чтобы передать "ощущения" от игры в линуксе, мне захотелось записать видео, и сделать это под линуксом можно через OBS Studio, однако здесь начинается пердолинг с линуксоидными репозиториями, ибо адекватный установочный пакет приложения никто не предлагает скачать, только танцы через убогие репозитории:

Почему я так ненавижу линуксоидные репозитории? Сейчас объясню, репозитории принуждают к зависимости от доступа к интернету, и собственно самим репозиториям, установить приложение на ПК без интернета просто невозможно адекватными способами, ну и не забываем про тот факт, что репозитории постоянно заражают вирусами:

Мне нужен нормальный установочный пакет приложения, который я закину на флешку и хоть через 10 лет смогу установить на абсолютно автономный ПК, и буду уверен, что в старом пакете точно нет вирусов, причём сделать это смогу даже когда репозитории дистрибутива вымрут естественным образом, а они вымрут, репозитории Ubuntu 13.04 и старее уже давно вымерли...

В общем, почесав репу было решено взять портативную версию OBS Studio для Windows:

Увы, но это не сработало, значит нужно пердолиться с линуксоидными версиями OBS...

Ох, весёлые будут приключения с линуксоидным OBS... Надеюсь, я ошибаюсь... Хотя вряд ли, ещё поди догадайся какая версия DEB пакета под мой дистрибутив подойдёт, и подойдёт ли вообще, или начнёт сосать левые зависимости, как обычно. Короче выберу Jammy версию, она весит больше всех:

Собственно ничего нового, в кривых линуксах, и чтобы всё нормально работало? Да никогда в жизни, держите ад зависимостей и пердольтесь как хотите с этим! Оно ещё какой-то qt6-wayland там хочет от системы, типичные линуксы и линуксоидный софт, загадят тоннами зависимостей систему пользователю, а потом фанатики кричат что это у пользователя руки кривые, но ни в коем случае не линукс:

Ради интереса решил проверить, есть ли OBS в репозиториях дистрибутива, как оказалось его нет, а значит неистовые пляски с бубном продолжаются:

А, ну да, конечно, нужно ведь репозитории вручную приколхозить к дистрибутиву, это же не софт для Windows, который скачал и установил одним файлом без проблем, мы находимся в линуксе, а в линуксе без пердолинга невозможно:

Конечно всё нужно делать с root правами, вы же доверяете какому-то дяде Васе на каком-то сайте в интернете? Доверяете ведь какому-то левому репозиторию? Особенно когда даже официальные репозитории страдают от вирусов? Я вот не доверяю, но другого варианта попросту нет в линуксах...

Ой, что такое, просто скопировать команду и вставить в терминал не получается? Точно руки у пользователя кривые! Но ни в коем случае не линукс!

Ладно, попробую через Synaptic Package Manager решить проблему, он тут кстати уже выдал один поломанный пакет, забавно, что ещё сказать, в этом все линуксы, всё через задницу работает и ломается:

Ну да, кто бы сомневался, поломан именно OBS Studio:

Ладно, я там видел что этому OBS нужен ffmpeg, ой, совсем забыл, линуксы ведь не умеют одновременно несколько приложений устанавливать, строго по одному пакету, и не дай бог будет запущен на фоне Synaptic:

О да, я не могу ничего установить пока бурлит линуксоидный ад зависимостей, шикарно, что ещё сказать... Но самое забавное в том, что я просто не смогу установить OBS, ибо его зависимости невозможно установить:

Ладно, пошёл на хрен этот линуксоидный OBS, не будет видеозаписи из игры Genshin Impact под линуксом, скажите спасибо криворуким сборщикам, которые не осилили собрать адекватный установочный пакет OBS Studio со всеми зависимостями...

Хотя ладно, что я сразу бросать дело? Подойду к проблеме с другой стороны:

Пожалуй скачаю версию для Ubuntu 20.04, а то вдруг для последней версии дистрибутива там какие-то зависимости не подойдут, хотя в линуксах может и в обратную сторону работать, так что остаётся только страдать перебирая всё подряд:

Ну что, пора пробовать:

Ок, всё понятно, программа для Ubuntu 20.04 не работает в более современном дистрибутиве, значит нужно скачать другую версию OBS:

Окей, это тоже не работает, похоже пляски с бубном будут ещё долго:

Видимо не судьба, ещё одна версия нерабочая:

Ну не может же всё так отказываться работать? Полез значит читать мануалы, оказывается нужно набросать в систему зависимостей, чтобы заработало! Боже, опять эти вонючие зависимости... Я для чего качал "PORTABLE" версию приложения? Чтобы пердолиться с зависимостями? Разработчики совсем глупые как пробка? Или специально издеваются над пользователями, чтобы даже не совались в линуксы?

Последняя надежда, возьму портативную версию OBS для Windows, и попытаюсь запустить под линуксом...

Но увы, Windows версия OBS падает с ошибкой если запускать через WineHQ, даже версия "PortableApps", печально...

Впрочем, это была не последняя надежда записать видео из игры под линуксом, я уже понял, что OBS Studio это типичный кривой линуксоидный софт, который утопает в болоте зависимостей, так что наковырял другое приложение, уже не линуксоидное:

Раз OBS Studio оказался куском мусора утопающим в зависимостях, значит я найду замену OBS Studio:

Старый добрый Bandicam отлично работает через WineHQ, и так же отлично записывает видео, только источник аудио нужно было выбрать подходящий, почему у разработчиков линуксоидного софта настолько кривые руки, что не могут адекватно собрать OBS Studio с зависимостями? Я не знаю... Но знаю что софт для Windows гораздо адекватнее линуксоидного:

Наверное линуксоиды на самом деле просто издеваются над пользователями вместо того, чтобы разрабатывать действительно адекватный софт. Взять Wine, казалось бы, сколько десятилетий разрабатывают этот костыль, а работает до сих пор через задницу, даже иконки в панели задач адекватно не может вывести:

В общем вот видео, как работает Genshin Impact в линуксе:

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Заключение

Можно ли поиграть в игры под линуксами? Конечно же можно! Но останетесь ли довольны? Это уже никто не обещает! Похоже в линуксе без танцев с бубном вокруг модифицированных версий Wine не обойтись, эх...

А ведь совсем забыл, у меня же установлен сейчас нормальный драйвер видеокарты от NVIDIA, боюсь представить, если бы пытался поиграть в Genshin Impact с линуксоидным хламом под названием Nouveau.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Эх, вот бы под линуксом всё работало нормально...

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