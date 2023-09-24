Предисловие

Пожалуй пришло время составить навигацию по предыдущим статьям из текущей серии:

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Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch

Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы

Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce

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Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы

Можно продолжать.

Как можете заметить, я уже довольно долго танцую с бубном вокруг дистрибутива MX Linux, феноменально долго, учитывая что большинство других дистрибутивов и двух дней не выдерживали, а некоторые вообще сами себя ломали.

Почему вообще MX Linux до сих пор не отправился на помойку? Причина проста, этот дистрибутив не принуждает пользователя устанавливать пароли учётных записей, в том числе пароль root, как следствие, дистрибутив меня не мучает бесконечными запросами root пароля каждый раз, когда случается какое-то дерьмо, которое необходимо исправлять с root правами:

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Фанатики Linux всегда верещали про "безопасность", но кому сдалась эта "безопасность", когда от неё одни проблемы? Ладно если бы линуксы адекватно работали, и не приходилось постоянно через root исправлять бесконечные косяки в дистрибутивах, но в текущем виде линуксы это кривой конструктор, с которым просто невозможно нормально работать "из коробки" как с операционной системой.

Ну а безопасности в линуксах уже давно нет как таковой, да и не было никогда, любая установка нового приложения - вводи root пароль, любой косяк исправить - вводи root пароль, и т.д...

Вот сейчас я взялся за MX Linux, и пытаюсь привести этот дистрибутив в пригодное для нормального использования состояние, и это логично, ведь разработчики избавили дистрибутив от одной серьёзной линуксоидной проблемы.

Но теперь мне предлагают перейти на другие дистрибутивы, якобы в других дистрибутивах всё хорошо и прекрасно, радужные пони какают радугой и т.п., однако такое впечатление может сложиться только у новичков, которые к линуксам даже не прикасались, этакая игра на публику скорее, а не полезные советы, ибо я уже устанавливал себе Manjaro KDE, этот дистрибутив просто уничтожил сам себя при установке драйвера на видеокарту из официального репозитория дистрибутива!

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Захочу ли я ещё раз устанавливать Manjaro после произошедшего? Как думаете?

Некоторые просто говорят общим планом "Да поставь себе уже нормальный дистрибутив с KDE", для большинства людей это может показаться разумным высказыванием, но и это очередная "игра на публику":

Если не разбирающийся в линуксах человек может и клюнет на заявления вроде "поставь себе уже нормальный дистрибутив", то со мной это уже не прокатит, ибо я уже много линуксоидного дерьма перепробовал, и пока не нашёл ни одного действительно нормального дистрибутива:

Так какой смысл менять MX Linux на дистрибутивы, которые будут выносить мозг бесконечными запросами root пароля при любом движении? Некоторые и вовсе принуждают даже диск шифровать, наверное чтобы при любом косяке с дистрибутивом пользователь гарантированно потерял все свои данные...

Везде нужно исправлять бесконечные линуксоидные косяки, только в MX Linux я могу это делать свободно, а другие дистрибутивы дополнительно выносят мозг бесконечными запросами root пароля при любом движении, вот вам и ответ, почему именно MX Linux.

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Утро начинается...

Моё утро начинается с пердолинга в терминале, не то чтобы я забыл про ад зависимостей в линуксах, но вдруг есть варианты позволяющие выкачать какое-либо приложение абсолютно со всеми зависимостями, чтобы можно было установить на любой другой дистрибутив без доступа к интернету.

Да, есть команда "sudo apt-get --download-only install PACKAGE", она скачает приложение "PACKAGE" с зависимостями в кэш, но не будет устанавливать, что позволит скопировать из кэша все пакеты и потом установить в любой момент без доступа к интернету, так я скачал winehq-staging:

Казалось бы, вот оно! Все проблемы с автономной установкой софта решены! Ага, если бы... Вся эта охапка пакетов пригодна для установки только в пределах MX Linux 23 Xfce, возможно каким-то чудом оно подойдёт к MX Linux 23 KDE, но в любом другом дистрибутиве будет другой ад зависимостей, так что облом.

Отправившись на просторы интернета было выяснено, я далеко не единственный желаю собрать все зависимости от приложений в одну папку, и иметь возможность установить всё хоть без интернета, прямо как в Windows происходит установка из адекватных установочных пакетов:

Начитавшись "мануалов" приступил к действию, целое утро было потрачено только ради того, чтобы лишний раз убедиться в одном простом факте, что в линуксах всё сделано через жопу:

По итогу "sudo apt-get --download-only install PACKAGE" хоть и далеко не идеал, ибо собирает далеко не все зависимости от приложения, но гораздо работоспособнее костылей из интернета...

Короче всё тщетно, ситуация с зависимостями в линуксах как была дерьмовой, так и осталась дерьмовой, полагаться на софт утопающий в зависимостях крайне глупое решение, тем более этот линуксоидный способ установки приложений захламляет операционную систему, и с каждым новым приложением экспоненциально возрастает вероятность конфликта зависимостей.

Собственно это одна из причин, почему люди не хотят переходить на Linux несмотря на его бесплатность, ибо в Windows можно установить хоть десяток разных версий одного и того же приложения, и они, как правило, не будут конфликтовать между собой, а часто вообще не нужно устанавливать, когда в линуксах просто установить приложение это уже геморрой на голову.

Центры приложений? Кому эти костыли сдались, когда люди привыкли с официальных сайтов скачивать приложения и использовать самые свежие версии от разработчиков? А многим вообще не нужны самые новые версии ПО, наверное каждый слышал поговорку "работает - не трогай".

Линуксы для ПК и ноутбуков это не безальтернативный Android, которым хочешь не хочешь, а вынужден пользоваться, люди на протяжении десятилетий предпочитают Windows и "яблоки", нежели бесплатные линуксы, это о многом говорит:

В общем хватит болтовни, фанатики Linux всё равно будут жить в некой своей выдуманной вселенной, а нормальным людям не нужно объяснять, что пердолинг с репозиториями и зависимостями, это пердолинг с репозиториями и зависимостями, а не "просто другой способ установки приложений".

Далее настроил диспетчер задач htop, просто дистрибутив MX Linux не показывает использование сетевого канала, htop конечно далеко не идеален как диспетчер задач, но он хотя бы умеет показывать текущее использование сети (Network rx/tx):

Ведь стандартный диспетчер задач Xfce, судя по всему вообще ничего не умеет, что досадно:

Теперь я вижу когда что-то загружается из интернета, хотя это конечно даже не уровень диспетчера задач Windows 7... Да и не видно какой именно процесс что-то скачивает, ведь htop не имеет столбца сетевой активности для процессов, но это всяко лучше, чем ничего, возможно потом займусь поисками адекватного диспетчера задач, а пока пусть будет так:

Бесит конечно тёмно-синий/бордовый шрифт на чёрном фоне, но это же линукс, другие темы оформления... Ладно, давайте просто забудем про это линуксоидное недоразумение... Мне стыдно за людей, которые работали над оформлением htop, это испанский стыд, ибо ни один адекватный дизайнер не будет использовать тёмно-синий шрифт на чёрном фоне, или чёрный шрифт на синем фоне, или зелёный шрифт на сером фоне, просто стыдное безумие...

Что дальше? А дальше нужно убрать лишние значки в меню пуск, зачем мне кнопки "заблокировать сеанс" и "сменить пользователя", когда у меня уже есть кнопка "Log Out", которая выполняет функции двух ранее перечисленных кнопок?

Благо я знаю что это непотребство можно исправить, правда уже не помню где именно и какие настройки нужно поковырять в хаотичной панели управления:

Особенно меня забавляют одинаковые иконки у разных элементов, а забавляет потому, что эту дичь вижу и в других дистрибутивах, то есть это довольно распространенный косяк линуксов:

Вспомнил, нужно зайти в настройки панели Xfce, и там зайти в настройки Whisker Menu:

Именно здесь отключаю лишние кнопки, ну и заодно настраиваю меню пуск, обратите внимание на кривой интерфейс, кнопки слева внизу обрезались окном, хотя места вокруг целый вагон для масштабирования без обрезки, и это распространённый косяк линуксов, причём не только на основе Xfce, проявляется примерно как на скриншоте, но могут быть и другие проявления:

После настройки меню пуск стало чище и адекватнее в использовании.

Теперь меню первым делом показывает последние использованные программы, а не "избранные". Меню больше не разносит как наркомана окуренного, ведь отключил "переключение категорий при наведении курсора", ещё убрал описания приложений, без них список выглядит менее нагромождённым, неприятно только одно, шрифт с названиями приложений стал худым и некрасивым, от настроек я просил убрать описания приложений, а не делать шрифт убогим!

В принципе этим меню пуск уже можно пользоваться, хотя позже была обнаружена альтернатива в настройках панели задач, нашлось стандартное Xfce меню... Да, оно в стиле Windows XP, но у меня есть выбор каким меню пользоваться, и это хорошо:

Плохо что стандартно установленное меню пуск настроено откровенно хреново "из коробки"...

Хотя если бы линуксы были адекватно настроены "из коробки", сейчас бы я не писал эту статью.

Далее настраиваю поведение монитора при бездействии, и перепроверяю настройки спящего режима, меня радует тот факт, что разработчики MX Linux не стали разбрасывать по всей панели управления эти настройки, в ряде дистрибутивов спящий режим настраивается в одном месте, параметры питания монитора в другом. Нет, здесь всё в одном разделе "Power Manager", это хорошо:

А теперь настройки звука, ранее у меня уже были проблемы со звуком, внезапно просто пропал звук в наушниках и переключился на HDMI выход видеокарты, вот так внезапно, без моего разрешения и уведомлений, но эту проблему решил отключив HDMI Audio вообще.

Однако есть обычный аудио выход, и тут по умолчанию используется "Analog Stereo Duplex", но есть так же "Analog Stereo Output" и "Pro Audio", что это такое? В чем разница между разными вариантами? Я не знаю, на слух звук явно меняется, но непонятно в лучшую, или в худшую сторону, похоже без специализированного оборудования это не выяснить:

По остальным настройкам ничего интересного, тут даже эквалайзера нет, что весьма печально, ибо я не представляю как в линуксах установить адекватный и полнофункциональный Realtek драйвер... Короче, какой звук подали, такой и жрите, вот и вся философия линуксов, ибо за другими дистрибутивами лучшего не замечал:

Ладно, я не аудиофил, мне сойдёт и такое, но хотелось бы немного подправить ряд частот конкретно под мои текущие наушники...

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Внезапно...

Чтобы не сойти с ума с линуксами, иногда нужно прерываться на игры от бесконечной возни с проблемами, и в MX Linux есть целых 4 игры! Правда более-менее интересной оказалась всего одна...

LBreakout2 это странно оформленный арканоид. Интерфейс выглядит криво, нет, я не говорю что он кривой, а говорю что криво выглядит, и это происходит из-за странных "дизайнерских" решений, да и анимации подсветки пунктов меню при наведении курсора... Я не знаю чем думали разработчики, если "дизайн" это дело вкуса, то подсветка "кнопок" ужасна, она мешает, серьёзно, лучше бы просто подсветили пункт на который наведён курсор и не выпендривались с анимацией:

Но к самой игре у меня нет претензий, просто это не мой жанр так сказать, любителям вероятно зайдёт:

Вторая игра Mahjongg в представлении не нуждается, причём отмечу простой для восприятия игровой интерфейс, не нужно глаза выворачивать, чтобы различить плитки в общем месиве:

Само собой есть и таблица результатов в игре, правда она не учитывает кто именно достиг конкретный результат, но боже упаси если разработчики решат добавить ввод имени при каждом завершении игры, видел уже такое безумие, лучше вообще без имён, чем постоянно будут спрашивать какое имя ввести...

Третья игра Peg-E какая-то бестолковая, больше ничего не могу сказать... Да, есть некоторая логика в игре, нужно думать наперёд с каждым шагом, но что в итоге? Где результаты? К чему стремиться в этой игре?

Последняя игра Swell Foop, тут всё просто, убираем одноцветные регионы очищая поле, но при этом стараемся собирать максимально крупными площадями для получения большего количества очков:

И вот здесь уже нужно вводить имя при каждом завершении игры, что просто отталкивает от игрового процесса, я не хочу выполнять такую лишнюю рутину пытаясь отдохнуть, ну спросите один раз и сохраните пользователя, зачем каждый раз то спрашивать:

Цель ясна, логика понятна, но есть ещё проблема, и она в оформлении... При размере поля 20x15 игра занимает 1000x793 пикселя на экране, сжать невозможно, только растянуть ещё больше! На ноутбуке с разрешением экрана 1366x768 в эту игру нормально поиграть будет невозможно, часть игры вылезет за пределы экрана, и ничего с этим нельзя сделать:

Для Windows уже видел подобную игру, название только не помню, очень давно играл, но она была портативной, имела такую же логику, однако вмещала в игровом поле гораздо большее кубиков при меньших размерах на экране, просто было адекватное оформление без лишних "рюшек"...

Я уже давно понял что линуксоидам важнее рюшки, нежели работоспособность и качество, но блин, в линуксоидном Swell Foop явно переборщили с "рюшками".

Что насчёт других игр? Пожалуй это оставлю на другие статьи...

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Продолжение

На этом хотелось бы сказать "все серьёзные проблемы исправлены, остались мелочи", но не скажу, ибо есть как минимум одна серьёзная проблема.

А дистрибутив у меня сейчас находится в состоянии скорее пригодного, чем непригодного для использования. Учитывая сколько уже было проделано работы над исправлением косяков, и сколько ещё нужно будет проделать, чтобы получить действительно пригодный для нормального использования дистрибутив, иногда задумываюсь, а не проще ли сделать свой дистрибутив...

Сделать дистрибутив для пользователей, а не красноглазых фанатиков которым "и так сойдёт", ибо абсолютное большинство дистрибутивов, как я вижу на основании опыта примерно с 30-50 дистрибутивами, сделаны именно для красноглазых фанатиков, а не пользователей.

Всё бы хорошо, если бы сами разработчики дистрибутивов не рассказывали сказки какие их поделки все из себя "User-Friendly":

Да куда не плюнь, все рассказывают какие у них "линуксы" хорошие и прекрасные, прямо красота! Красота до тех пор, пока лично не окунёшься в этот зоопарк кривых, так называемых операционных систем:

Операционная система должна выступать стабильной и удобной платформой между пользователем и разработчиком, а линуксы, увы, выступают не платформой, а вонючим и кривым болотом зависимостей, от которого разработчики уже давно разбежались кто куда.

Совсем не круто когда разрабатываешь софт, тратишь на это время и деньги, а потом приходит какой-то дурачок и начинает ломать совместимость в библиотеках, или вовсе выпиливают можно сказать фундаментальные библиотеки от которых зависела работа приложения...

Ещё конфликты с зависимостями, то есть установив одно приложение, другое может пойти на конфликты с зависимостями необходимыми для первого приложения, по итогу что-то перестаёт работать, а там и до "пришло время переустанавливать линукс" недалеко.

А ещё многие 64 битные линуксы не способны запускать 32 битный софт, что вообще полнейший угар и издевательство. Тем временем Windows 11 позволяет запускать практически любой 32 битный софт из 90х годов, вот и думайте.

Эх, мне ведь ещё нужно будет устанавливать драйвер видеокарты, а это сделать проблематично по одной простой причине, в дистрибутиве MX Linux 23 Xfce "из коробки" просто отсутствует необходимая для этого зависимость "gcc_4%3a12.2.0-3_amd64.deb" весом всего 5.1 КиБ. Чтобы её выкачать, нужно сначала обновить репозитории, а это 80-110 МиБ лишнего трафика в случае если система "свежая"...

И так куда не плюнь в линуксах, почти всё завязано на зависимостях и репозиториях, из-за чего разработка софта под линуксы есть ничто иное как кошмар, ровно, как и использование уже разработанного софта, хотя линуксоидам пофиг, родили исходный код и пердольтесь с ним как хотите, Опен-Сорс, не нравится - сделай по своему, такие вроде у них отмазки идут как только хватают за яйца.

И это всё на самом деле печально, вроде уже не одно десятилетие прошло при наличии таких прекрасных примеров для подражания как Windows XP, а потом и Windows 7, но линуксоиды... Линуксоиды так и не родили ни одного действительно адекватного дистрибутива для пользователей, наверное ждут когда корпорация Microsoft всех сожрёт, а ведь она уже это делает со своим WSL и вредоносной аппаратной закладкой под названием Microsoft Pluton.

Бетон без железа хрупок, железо без бетона мягкое, и корпорации это прекрасно понимают, но понимают ли это фанатики Linux? Те самые, что так яростно пытаются оправдывать и защищать кривые дистрибутивы...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.