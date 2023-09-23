Мне уже давно предлагали установить Debian 12, и даже сейчас предлагают:

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Ничего не имею против, но я уже установил MX Linux, и его нужно домучить до конца, понять, смогу ли нормально им пользоваться, или нет... Если брошу на пол пути, то вся проделанная работа будет впустую.

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Когда доберусь до виртуальной машины обязательно проверю и Debian 12, правда меня очень напрягает один момент, разработчики Debian первым делом предлагают неполноценный образ для сетевой установки, так что ещё нужно будет найти адекватный установочный образ, который не подвесит мой интернет канал на несколько суток выкачивая зависимости прямо в процессе установки:

Да и всему своё время, ибо не знаю когда вообще доберусь до установки VirtualBox в MX Linux, ещё столько косяков нужно исправить за разработчиками дистрибутива...

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Панель задач

Изначально панель задач в MX Linux 23 Xfce реализована хуже некуда, но у меня не было особо времени эту дичь полноценно исправить, потому поправил как мог и оставил:

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Однако я использую систему, и панель задач крайне неудобна в использовании, она сливает разные окна в один значок, а значки никак не подписаны, и вообще непонятно что там запущено под иконкой шестерёнки, за это кстати "спасибо" неполноценным ELF файлам, которые не умеют хранить иконку приложения в самом исполняемом файле, неужели почти за 30 лет нельзя было взять пример с Microsoft Windows, и встроить несчастную иконку в исполняемый файл? Банально чтобы разработчики не извращались, костылями прикручивая иконки своим приложениям, ну и пользователи не тыкались как попало средь гор однотипных на вид файлов...

Но есть более серьёзная проблема, панель задач постоянно выбрасывает всплывающие меню, и делает это моментально при наведении курсора мыши, что не только заставляет ждать лишние несколько секунд пока всплывшее меню пропадёт, но и приводит к непреднамеренному закрытию приложений, ибо прямо под курсор так и лезет кнопка "закрыть":

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А ещё мне не по нраву значки, особенно значок клавиатуры, раскладки которой отображены флагами стран, а не хорошо читаемыми и воспринимаемыми EN / RU, это нужно исправлять, ибо ассоциировать раскладку с флагами стран гораздо сложнее, чем с буквенными сокращениями:

Именно с языковой панели и начну, к сожалению, в контекстном меню нет никаких настроек, только раздел "О программе" и "Выход", короче всё самое бесполезное:

Дальше со скриншотов перейду на фото, почему так? Да потому что сфотографировать гораздо проще и быстрее, чем возиться со скриншотами. Функционал создания скриншотов дистрибутива MX Linux 23 Xfce не из самых худших, что я повидал, однако создание скриншотов в линуксе достаточно муторное занятие, чтобы фотографирование смартфоном оказалось выгоднее с точки зрения удобства, простоты и скорости...

Первым делом узнал название "приложения" и попытался настроить его, но используемый по умолчанию "Gxkb" оказался ущербным, увы, иначе не назвать, у него просто нет никаких настроек, это насколько нужно быть безответственным разработчиком, чтобы такое разрабатывать:

В панели управления тоже ничего полезного не нашел, вроде настроек много, а реально необходимых нет:

В процессе обнаружил настройку отвечающую за неадекватное поведение индикатора Scroll Lock, не то чтобы меня напрягал неуправляемый светодиод на клавиатуре, но проблема в том, что эта настройка не работает, системе всё равно, Scroll Lock загорается независимо от настройки, линукс, что ещё сказать:

Короче, пляски с панелью управления не помогли, нужные настройки не найдены, зато после возни родился второй индикатор раскладки клавиатуры, где-то я уже видел подобное... Точно, Wubuntu тоже страдала "клонами", и тоже при работе с "виджетами":

И тут задумался, а что если есть адекватное расширение, но не использованное по умолчанию? И да, такое расширение нашлось! А теперь вопрос на засыпку, почему дистрибутивы Linux практически всегда убоги и непригодны для нормального использования?

Правильно, потому что разработчики дистрибутивов даже имея нормальные расширения интерфейса под рукой, по умолчанию устанавливают пользователю кривой и нефункциональный мусор.

Вот есть же нормальный индикатор раскладки клавиатуры в системе под названием "Keyboard Layouts", он прекрасно настраивается, какого хрена разработчики дистрибутива установили дерьмовый "Gxkb"? Что мешало использовать нормальное расширение? В выборе разработчиков вообще есть смысл? Ну кроме как заставить пользователя танцевать с бубном вокруг костра, исправляя косяки разработчиков?

Разработчики так любят использовать фразу "User-Friendly" представляя свои мазохистские кривые поделки, но учитывая что я уже почти неделю пердолюсь с этим линуксом, дружелюбностью здесь и близко не пахнет:

В общем проблема с языковой панелью решена, одним раздражающим фактором меньше в использовании дистрибутива:

Теперь нужно решить проблему панели задач, мне не нравятся значки вместо полноценных кнопок приложений на панели, это извращение, особенно в среде линуксов, где приложения не имеют встроенных иконок ввиду ущербности стандарта исполняемых файлов, и такие приложения на панели задач всегда со стандартной иконкой "шестерёнка".

Короче эту проблему нужно решать, единственный выход это заменить кривой "Docklike Taskbar" на что-то более адекватное, но ничего адекватного нет, в дистрибутиве вообще нет никаких альтернатив стандартной "док панели", ладно, жму кнопку "Help", и конечно же "справка" отправляет на сайт где-то в интернете, хвалёная линуксоидная "безопасность", что ещё сказать, подменили DNS-маршруты отправив пользователя на вредоносный ресурс, и разбирайтесь как хотите с возможными проблемами на ровном месте:

Справка всегда должна быть локальной, без исключений, ибо на сайте может происходить всё что угодно, а оно надо пользователю? Вот прошло несколько лет, выпустили что-то новое, а старое удалили, и что пользователю делать без справки? Хотя в линуксах такая справка... Что она есть, что её нет, один хрен проблемы не решает.

У меня нет иного выбора, как самому искать альтернативы кривому "Docklike Taskbar":

В интернете нашлось несколько статей со списком альтернатив, правда абсолютное большинство я могу назвать мусором, мне нужны полноценные кнопки на панели задач для открытых приложений, а не "значки как в MacOS", единичные интересные варианты среди гор мусора недоступны никаким адекватным образом для пользователя, везде предлагают пердолинг с репозиториями:

Форумы тоже никак не помогли, на этом стало понятно, что адекватной панели задач мне не видать:

От безысходности попытался настроить кривой "Docklike Taskbar", к счастью нашлась настройка позволяющая отключить бесящие всплывающие меню, но работает это только пока иконка не совмещает в себе несколько однотипных окон, это противное поведение уже невозможно никак настроить:

Не то чтобы панелью теперь можно нормально пользоваться, нет, она до сих пор меня бесит своей неполноценностью, но хотя бы меньше стало моментально всплывающих окошек...

Думали на этом остановлюсь, конечно же нет, у меня монитор с разрешением 2560x1440, и меня крайне бесит панель с иконками вместо кнопок, у меня целая гора свободного места на панели, и нужны полноценные кнопки приложений, а не минималистичные иконки безальтернативно навязанные по умолчанию.

Нацелился на подвернувшийся под руку Lxpanel, и начал пердолить репозитории с зависимостями, а чтобы в случае чего (пришло время переустанавливать линукс) не приходилось все зависимости выкачивать заново, я всё делаю через "--download-only", и по завершении чищу apt кэш предварительно скопировав зависимости на флешку:

Да, зависимости собранные таким образом не подойдут к другому дистрибутивау, ибо в каждом дистрибутиве свой уникальный ад зависимостей, "спасибо" линуксоидам притащившим репозитории в десктоп...

Таким образом установив Lxpanel, в "плагинах" у меня ничего не появилось, кто бы сомневался:

Делать нечего, запускаю Lxpanel из терминала, и о чудо, оно работает! Правда через жопу, но ведь работает!

Начав искать информацию по замене Xfce панели на Lxpanel, я понял, ничего хорошего из этого не выйдет, особенно по мануалам за 2012 год, которые абсолютно не соответствуют нынешней реальности:

Я знатно танцевал с бубном, но постоянно находил давно устаревший мусор абсолютно непригодный для использования в современных дистрибутивах Linux, такая вот "совместимость" и "стабильность" в линуксах, вроде что-то постоянно делают, исправляют, улучшают, но для пользователя как было говном, так и остаётся говном, только с рюшками и несовместимо с предыдущим говном:

По итогу я вернулся ровно к тому, с чего начинал, к бесполезному официальному сайту Xfce:

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Заключение

На этом завершу статью, слишком много пердолинга с панелью задач произошло, и в итоге так не смог привести её в адекватное состояние, увы. Тут либо смириться, либо переходить на KDE версию дистрибутива, но там принуждают к обновлениям системы, дистрибутив без предупреждений и разрешения интенсивно расходует трафик в фоновом режиме...

Что ещё тут говорить, вы сами видели какая у линуксов "кастомизация".

Конечно, можно перековырять из под root почти что угодно в линуксах, но кастомизация ли это? Технически да, но фактически нет, ибо перековырять что-то, чтобы оно просто было каким-то другим, это не кастомизация, это просто пердолинг ради пердолинга.

Кастомизация - это когда взял, и без проблем сделал панель задач удобной, а не вот это всё дерьмо вышеописанное... Ладно, что там дальше нужно исправлять...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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