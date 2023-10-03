С чего бы начать? Хм, пожалуй запущу Windows 7 и за ночь скачаю обновление для игры Genshin Impact, ведь в линуксе после скачивания обновления выбило ошибку и начало заново качать 15 гигабайт... В общем за ночь обновление загрузилось и правильно установились, одной заботой меньше:

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Так как ещё есть время, пока мобильный интернет более-менее адекватен в плане скоростей, запустил значит GOG Galaxy и скачал игру FlatOut 2, заодно поставил Witcher 2 на загрузку, вдруг скачает пока скорости адекватные:

В общем с Ведьмаком не получилось, уже утро, мобильный интернет начал откровенно проседать по скорости, так что отменяю загрузку, лаунчер конечно же удаляет уже загруженные 11 гигабайт, лучше бы через браузер установочными файлами по 4 ГБ скачивал...

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Установка драйвера

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Пришло время наконец установить адекватный драйвер видеокарты от NVIDIA, вместо линуксоидного Nouveau!

Так как я уже знаю какой геморрой на голову установка драйверов под линуксом, то не буду тянуть резину, сразу перейду к подготовке! Копирую адекватный автономный установочный пакет драйвера NVIDIA 535.86.05, а так же не забываю про линуксоидную зависимость "gcc_4%3a12.2.0-3_amd64.deb", без которой невозможно будет установить драйвер:

Перед запуском установочного пакета драйвера, в обязательном порядке нужно вручную убить Xorg, и у меня с этим возникли некоторые проблемы, во-первых, сейчас было решено использовать диспетчер задач Htop, как оказалось, Htop запущенный из-под обычного пользователя, и Htop запущенный из-под root, совсем разные диспетчеры задач, ну короче настройки разные...

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Htop из коробки настроен весьма паршиво как диспетчер задач... Так что мне пришлось немного настроить диспетчер задач, и несколько раз безрезультатно завершить процесс lightdm:

А после каким-то чудом нашёлся сам Xorg в месиве списка процессов, хотя ладно, не чудом, наконец драйвер начал ругаться на конфликт с линуксоидным Nouveau:

Соглашаюсь на добавление Nouveau драйвера в чёрный список, потом немного колдовства в терминале, обязательно вручную, всё как положено в линуксах, перезагружаем ПК, обязательно через root, иначе перезагрузить линукс не выйдет после всех плясок с бубном:

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Убиваем рабочий стол вместе с "иксами", спотыкаемся на ровном месте, ведь забыли про линуксоидный ад зависимостей:

До конца собираем разорванного в клочья пингвина, и наконец можно установить драйвер видеокарты:

Перезагружаем систему, обязательно через root, иначе линукс не разрешит перезагружать ПК, и радуемся рабочему драйверу видеокарты с полноценной панелью управления, а не линуксоидными какими-то терминальными загогулинами:

Вот так легко и просто мы установили драйвер видеокарты в линуксе, не то что в плохой и ужасной Windows постоянно нажимать кнопку "далее"...

Почему я не использовал костыли линукса для установки драйвера видеокарты NVIDIA? Во-первых, в репозиториях уже давно тухлая версия драйвера, во-вторых, нужно будет сосать драйвер из репозиториев через интернет, об установке на автономные системы речи вообще быть не может.

Мне нужны адекватные методы установки драйвера, а не эти все ненадёжные линуксоидные репозитории, которые обязательно умрут спустя 5-10 лет, а порой и раньше в зависимости от дистрибутива, да и не хватало еще вирусы из репозитория соснуть, случайно так, после очередной подмены пакетов...

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ChimbaBench v2.5

Что первым делом нужно проверить? Конечно же ChimbaBench! Ведь он портативен в отличие от большинства линуксоидных бенчмарков, и прост в использовании!

Отлично, всё работает как положено, производительность более чем в 10 раз выше, чем была с Nouveau драйвером, да и артефакты не проявляются во время тестирования:

Меня только смущает количество потоков выдаваемое игровым движком Godot Engine, заметили в скобках "32t" после названия процессора? Почему-то игровой движок считает, что у меня 32 потока, хотя на самом деле всего 16:

Похоже это линуксоидный косяк, ибо Windows версия ChimbaBench запущенная через Wine отображает правильно количество потоков:

Побегу ли я исправлять этот косяк? Да хрен там плавал, потерпят линуксоиды, ещё писать функцию определения потоков в срочном порядке для замены стандартной? Не так уж и важно это на данный момент, тем более сейчас я хотел поиграть в игры, а не заниматься разработкой приложения...

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Игры

Игры буду в которые уже пытался поиграть совсем недавно, ещё с Nouveau драйвером видеокарты:

Конфигурация ПК само собой осталась прежней:

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FlatOut (GOG License)

Начну с этой игры не просто так, ведь она вообще никак не хотела работать в линуксах, ни в виртуальной машине, ни на реальном ПК:

Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23

Конечно, я ещё пытался установить Windows XP в виртуальную машину, чтобы там поиграть в столь старую игру как FlatOut, но у меня никак не получалось прикрутить 3D ускорение, а после выяснилось, что разработчики VirtualBox начиная с версии 6.1 просто вырезали поддержку 3D ускорения для Windows XP, отвратительно, просто типичный Open Source:

Я не представляю как установить два разных VirtualBox, один для современных ОС, другой для Windows XP, потому было решено установить 32 битную Windows 7, к счастью дурачки ещё не угробили поддержку 3D ускорения в данной операционной системе...

По итогу игра заработала, правда с Nouveau драйвером производительность была просто дно не просветное, даже в главном меню, хотя сейчас дела с производительностью явно интереснее:

Но сейчас то у меня установлен адекватный драйвер видеокарты, почему бы не проверить как отразилось это на работе виртуальной машины?

Увы, VirtualBox как был говном в плане 3D ускорения графики, так и остался говном, даже последняя версия 7.0.10... Главное меню нормально работает, но в самой игре просто каша, что с Nouveau, что с нормальным драйвером NVIDIA:

Примечательно лишь одно, разработчики VirtualBox обещали там прикрутить поддержку OpenGL 4.x своему убогому драйверу графики виртуальной машины, и они прикрутили, правда только на словах, в реальности даже тест SimpleBox не работает, просто чёрным залит экран, вот как на самом деле "прикрутили":

Ладно, хватит трогать виртуальную машину, перейдём к установленной игре в основной операционной системе, да это Windows игра обвёрнутая в Wine костыли, но разве меня это пугает?

Первым делом попробую запустить настройки игры с ярлыка, но ничего не произошло, увы:

Даже ярлык "Windowed" только на мгновение запустил голубое окно игры, даже сделать скриншот не успел... Через "start.sh" вроде что-то запускалось, но сразу закрылось, короче не поиграть в линуксоидный FlatOut:

Попытаюсь запустить Windows версию игры через мною установленный WineHQ, но увы, даже так ничего не запустилось, похоже не выйдет поиграть в FlatOut под линуксом, печально:

Неужели мне нужно устанавливать второй линукс, но уже 32 битный, специально под 32 битную игру FlatOut? А какой вообще тогда смысл от линуксов, если можно просто установить Windows и всё прекрасно будет работать без этого всего безумия...

У меня даже в виртуальной машине работает игра если там Windows 7, да, криво по вине кривого драйвера VirtualBox, но работает, а в линуксах вообще никак не работает, вот вам и линукс для игр.

Пожалуй стоит вообще удалить игру вместе со встроенным Wine, чтобы конфликты не происходили лишний раз...

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Plants vs Zombies

Включить 3D ускорение под линуксом невозможно даже с нормальным драйвером видеокарты, увы:

Пока на экране мало объектов, разницы особой не заметно после установки нормального драйвера NVIDIA:

Однако если на экране много объектов, с нормальным драйвером видеокарты играть однозначно приятнее, хоть 3D ускорения и нет, но 2D никуда ведь не исчезло:

Короче в Plants vs Zombies играть можно, да, с низким качеством графики, ибо под линуксом нельзя включить настройку 3Д ускорения, но всё же играть комфортно.

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Zuma

Ещё одна неприхотливая игра, и снова нельзя включить 3D ускорение под линуксом, от чего некоторые эффекты просто недоступны игроку, хотя в целом играть вполне комфортно:

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Worms Armageddon (GOG License)

Что здесь изменилось при установке нормального драйвера от NVIDIA вместо Nouveau? Да, вход в настройки игры теперь занимает не минуту, а всего 2-3 секунды, вот это действительно очень заметная разница:

Даже не знаю, пробовать использовать другие графические API, или так и оставить, пожалуй оставлю как есть и посмотрю как игра работает:

Сейчас у меня действительно нет претензий к работе игры, пожалуй можно попробовать разные API потыкать для интереса:

Direct3D 7 выдал ошибку:

Direct3D 9 и Direct3D 9 CPU выдали следующее:

OpenGL и OpenGL CPU тоже провалились:

В общем как-то так, под линуксом игры не может нормально взаимодействовать с видеокартой...

CubeWorld, Counter-Strike 1.6, Atomic Bomberman, Alien Shooter, Alien Shooter Revisited, Ferrari Virtual Race, Pocket Tanks Deluxe, ReVolt

Все перечисленные в подзаголовке игры запустить невозможно, просто вот так пачкой проверил и не стал размазывать на несколько разделов.

Увы, драйвер NVIDIA не помог запустить вышеперечисленные игры, так что они явно не по вине Nouveau отказывались запускаться, значит проблемы в самом линуксе или WineHQ, увы.

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Hentai Mosaique Vip Room (GOG License)

Эта игра уже из современных, основана на игровом движке Unity Engine, а как я знаю, этот движок очень дружелюбен к линуксам.

В прошлый раз торчал какой-то белый прямоугольник закрывающий часть игрового окна, и производительность была мягко говоря паршивой, но сейчас, после установки адекватного драйвера NVIDIA, проблем с производительностью больше нет, как и белых прямоугольников на экране:

Однако я понял что за "белый прямоугольник" был с Nouveau драйвером видеокарты, это была подсказка, которую невозможно закрыть...

Сейчас проблем с производительностью нет, так что могу выставить разрешение 1920х1080, и в целом теперь можно было бы поиграть, если бы не кнопки в интерфейсе, которые просто невозможно нажать:

Хотя понял в чём на самом деле проблема, как я мог забыть про бесконечные линуксоидные косяки... Короче, в игре все нормально работает ровно до того момента, пока игра не будет свёрнута, стоит хоть один раз свернуть игру или переключиться на другое окно - происходит полный отвал, интерфейс перестает работать... Я сейчас просто вынужден фотографировать, вместо того, чтобы делать скриншоты средствами линукса, ибо как только делаю скриншот - игра ломается:

А потом линуксоиды ещё имеют наглость меня упрекать за фотографии вместо скриншотов... Кстати, если кто не обратил внимание, несколько кнопок и всплывающих подсказок поломаны в игре, они просто как чёрные прямоугольники отображаются, в общем тыкайте геймеры наугад, авось повезёт!

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Terraria 1.4.4.9 (GOG License, Windows version)

Эту игру я даже не проверял с Nouveau драйвером в MX Linux, ибо уже знаю что будут серьёзные проблемы, был уже отрицательный опыт в дистрибутиве Wubuntu... К сожалению игра не запустилась через WineHQ, просто не запустилась, никаких ошибок не выдало:

На всякий случай установлю xnafx, ибо знаю что это нужно для игры Terraria... Но игра и после этого не запустилась:

Делать нечего, установлю все фреймворки что возможно, вдруг поможет:

Забавно, NET Framework уже установлен:

Значит установлю все VC Redist... Но игра всё равно не захотела стартовать, короче нужно больше танцев с бубном, так что оставлю в покое Windows версию Terraria.

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Terraria 1.4.4.9 (GOG License, Linux version)

Эта версия игры точно у меня уже работала в среде Wubuntu, правда производительность была отвратительная с Nouveau драйвером, пришло время проверить с нормальным драйвером NVIDIA, само собой нужно немного поколдовать в терминале, чтобы запустить установочный пакет игры:

Устанавливаю игру:

Ну что, пора посмотреть на папку с игрой, а то вдруг ещё один Wine туда наложили? В целом Wine не подложили, но это явно Windows версия игры, просто с костылями для линуксов, такое сложно назвать "Игра для Linux", увы, но это очередная Windows игра с костылями под Linux:

Да, есть бинарный исполняемый файл у игры, но разработчикам было настолько пофиг на Linux, что даже не убрали исполняемые файлы для Windows... Так или иначе оно работает, и это только радует:

Создаю персонажа, игровой мир, всё нормально, но я то знаю, что самое интересное ещё впереди, ведь я же сейчас в линуксе, а в линуксе не бывает всё хорошо:

Да, линуксоидный косяк с настройкой масштабирования интерфейса присутствует, ровно как и в других дистрибутивах, очень жаль:

В процессе игры проблем не обнаружил, всё работает нормально, наверняка даже на поздних этапах игры GTX 1070 всё вытянет с нормальным драйвером NVIDIA, так что можно считать что работает без проблем:

Можно продолжать дальше, что там ещё проверить бы...

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Super Tux Kart v1.3

Раз уж взялся за линуксоидные игры, то пойду уже в этом направлении.

Так как уже установлен нормальный драйвер видеокарты, то не стесняясь выставляю максимальные настройки графики при разрешении 1920x1080, всё равно видеокарта должна легко вытягивать эту игру:

И да, GTX 1070 легко справилась с игрой, есть конечно более сложные уровни в плане графики, но я не сомневаюсь что видеокарта справится:

Теперь можно играть в эту игру, всего-то нужно было установить нормальный драйвер вместо бессмысленного и конфликтующего Nouveau.

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Nexuiz

Вот и роковая игра, от которой в прошлый раз пришлось жёстко перезагружать линукс, ибо на монитор подала несовместимый режим работы, а типичные сочетания вроде alt+А4 и ctrl+alt+delete никак не помогали закрыть игру:

Конечно же я снова запущу злополучную glx версию игры! И на этот раз не пришлось жёстко перезагружать линукс, ведь вместо кривого Nouveau установлен нормальный драйвер NVIDIA. Но... Неужели кто-то подумал что наконец всё нормально заработало под линуксом? Ага, конечно, чтобы в линуксе и без танцев с бубном...

Любое изменение игровых настроек и всё закрывается, нужно заново запускать, но это пол беды, главная беда в фиксированном FPS на отметке 60, вертикальная синхронизация отключена, даже конфиги поковырял увеличив лимиты вручную, ничего не помогло, так играть нельзя, меня напрягает задержка ввода:

В общем всё понятно, поиграть нормально не выйдет в glx версию игры, потому запускаю SDL версию, и как ни странно нормально играю, правда FPS местами падает ниже 60, но обычно производительность около 70-100 FPS в 2560x1440 разрешении с максимальными настройками графики, в целом меня устраивает, а главное нет жутких задержек ввода как в glx версии игры:

Короче, игра работает, но если не дай бог у вас установлен кривой и конфликтный Nouveau драйвер вместо NVIDIA, даже не вздумайте запускать glx версию игры...

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Заключение

Как показала практика, даже установка адекватного драйвера видеокарты от NVIDIA не решает многих проблем с играми в линуксе...

Увы, но в линуксе нормально играть просто невозможно без лишнего геморроя на голову, думаю нужно потанцевать с бубнов вокруг клонов Proton, некоторые фанатики Linux прямо молятся на эти костыли от Valve, но опять же, танцы с бубном, все дела.

Что дальше? Пока сам не знаю, возможно попытаюсь запустить Genshin Impact, а может устрою танцы с протоном, или вообще чем-нибудь другим займусь, ибо игры в линуксе скорее можно назвать полноценной работой, нежели отдыхом... Я больше замучился, чем отдохнул с этими линуксоидными играми и бесконечными косяками.

И да, таблицы в LibreOffice больше не тормозят, достаточно было установить нормальный драйвер видеокарты вместо Nouveau... Я не понимаю линуксоидов, особенно разрабатывающих дистрибутивы, на кой хрен этот конфликтный и проблемный драйвер Nouveau вообще устанавливать по умолчанию, всё равно ведь работать с ним невозможно если видеокарта от NVIDIA, только мешает установить нормальный драйвер...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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