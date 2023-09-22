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Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce

Как настроить Windows 7? Пять минут в панели управления и система настроена, Windows 10 уже займёт пол часа, если не больше, со сборкой от "дяди Васи" вообще нисколько, а что с линуксами? Линуксы это просто кривое безумие во плоти...
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Ранее уже было проделано много работы по исправлению косяков дистрибутива, кому интересно, добро пожаловать в статью:

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Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы

Сейчас пришло время продолжить танцы с бубном, ведь дистрибутив у меня ещё непригоден для нормального использования, есть много проблем требующих исправления.

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Проблема времени

Первым делом нужно решить странную проблему возможно вытекающую из выбранной локализации при установке дистрибутива, а выбрана у меня английская локализация, ибо при русской локализации ломается терминал (квадратики вместо названий файлов и папок):

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Английская локализация дистрибутива так же повлияла и на веб-браузер, он установил регион "USA", поэтому было решено, что именно из-за региональных настроек проблема, потому меняю регион в настройках браузера вручную, хотя это ничего не решило:

В чём собственно проблема? Всё просто, захожу на сайт, кто-то только что написал комментарий, а мне пишет что это было сделано 8 часов назад!

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Ну а что до самых яростных фанатиков Linux... Да ничего нового, проблема есть, а как решить никто не знает, может это сайт так неправильно работает? Почему тогда "только у меня" неправильно работает? Странно:

Нужно самому все проблемы линуксов исправлять, как всегда, ибо линуксоиды горазды только возмущаться на факты проблем рассказывая какой линукс хороший.

В панели управления есть "System Locales", однако это очень странный раздел, вроде что-то делает, а толку никакого:

Попутно набрёл в раздел MX Tweak, и там есть галочка "запретить укорачивание длинных имён файлов на рабочем столе", это действительно крутая настройка, ведь дистрибутив обрезает слишком длинные по его мнению имена, но работает всё максимально хреново, так что знакомство с настройкой на этом закончилось:

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Перевернув множество разделов панели управления я вернулся к настройкам часов, в настройках синхронизации почему-то клонируются ссылки на сервер синхронизации, как, зачем, почему? Без понятия, но в прошлый раз когда находился в этом разделе, было всего две ссылки, теперь их три:

Не найдя решения проблемы в настройках часов, было решено продолжить путешествия по панели управления... Кстати, возвращаясь к "System Locales", есть там один забавный косяк, если открыть окно с выбором "локализаций" и нажать кнопку "назад", то откроется здоровенное окно на весь экран с ошибкой, но ничего страшного, система просто ругается, что нет предыдущей страницы на которую можно было бы перейти... Ну что за детский сад! Разработчики вообще смотрят что делают?

Закрываю эту "ошибку" и пытаюсь выйти из приложения, но тут система спрашивает, а действительно ли я хочу закрыть конфигурацию? Там ведь какая-то установка якобы идёт, всё может поломаться, и вообще нужно будет исправлять всё вручную, а это может быть очень тяжело... Да чтоб эти линуксы!

В общем закрываю, ибо точно знаю, что ничего у меня не сломается. Однако боюсь представить в каком стрессе будет пребывать условный новичок, который решил перейти на линукс, когда ему такие вот предупреждения будут показывать, причём бесполезно ждать завершение каких-то там процессов, оно "пугает" проблемами пока окно не будет закрыто принудительно.

Ещё из интересного были обнаружены настройки Samba, вдруг через них выйдет создать общую папку для удобного копирования файлов между смартфоном и ПК? Нет, не выйдет, я даже подключиться не могу к ПК, даже вручную вводя параметры подключения и адреса в сети, это как было бесполезным мусором, так и осталось, отключу вообще этот бесполезный сервис, буду по старинке через USB кабель сбрасывать фотографии со смартфона, что поделать:

Делать нечего, начинаю мучить поисковую систему и форумы:

Попутно в панели управления нашёл настройку часового пояса, находилась она почему-то в календаре, но я бы не штурмовал форумы если бы это решало проблему:

А потом дорвался до терминала, некоторое время пришлось плясать с бубном, и дотанцевался... Конечно, региональные настройки я таки смог изменить, но теперь у меня проблемы с открытием файлов путь к которым содержит русские символы, и так абсолютно во всех приложениях:

Теперь мне нужно ещё немного потанцевать с бубном, поменять назад региональные настройки, и после этого смогу показать бесполезно проделанную работу, ведь проблема неправильного отображение времени на веб-сайте никуда не исчезла...

Хотя всё не так просто как хотелось бы:

Придётся вернуть файл locale в исходное состояние, и надеяться что новая проблема сама собой исчезнет после этого...

К счастью новая проблема исчезла, теперь могу показать как я сменил локализацию начитавшись мануалов в интернете, покажу только последние действия которые сработали, до этого безуспешно танцевал с бубном иначе, и ничего не работало вообще... Как можно заметить, с локализацией появляются и проблемы в терминале, а ведь дистрибутив предложил переименовать все папки с английскими названиями на русский, наверное чтобы потом к ним нельзя было обратиться из системного терминала, этакая подлянка русскоговорящим пользователям:

Короче, вернув настройки локализации я задумался, а что если решаю несуществующую проблему? Загрузил Windows 7, открыл сайт, и вижу что всё правильно работает, никаких проблем, но в MX Linux всё работает неправильно, значит проблема реально есть, и она именно в линуксе.

То есть на часах в дистрибутиве правильное время, часовой пояс правильно установлен если смотреть настройки в панели управления, но сайт думает что у меня время на 8 часов меньше чем оно реально есть. Кто-то только что напишет комментарий на сайте, а мне покажет что это было сделано "8 часов назад":

На этом можно было бы закончить возню, проблема есть, и непонятно как её вообще решать, однако я заметил один интересный нюанс...

Если вызвать команду date, то она покажет часовой пояс -04, хотя установлен часовой пояс GMT+4, да и в настройках пишут что часовой пояс +4, как бы принудительно сюда вписать +04, хм:

Тут полно вариантов для выбора, осталось только проверить всякое методом тыка:

С задачей справился, теперь часовой пояс +04, но на сайте пока никаких изменений нет, наверное стоит перезагрузить ПК и проверить ещё раз, ведь я ещё понятия не имею, нужна перезагрузка или нет:

Увы, но это никак не помогло, пользователь только что оставил комментарий под статьёй, но сайт говорит что это было сделано 8 часов назад.

В принципе здесь проблема по сути могла быть решена, мне достаточно было исправить время на часах, и на сайте всё пришло бы в норму, но человеческий фактор, не заметил, не обратил внимание, да и непонятно как такой перевод часов отразился бы на часах Windows:

В общем продолжаем.

При установке дистрибутива я указывал работу часов по локальному времени, это нужно делать для того, чтобы при загрузке Windows не приходилось переводить время, и наоборот после Windows при загрузке Linux, что крайне неудобно:

В общем нужно попробовать вернуть стандартные линуксоидные настройки, в конце концов перевести время на часах проще, чем постоянно сталкиваться с проблемами на веб сайтах из-за того, что "из коробки" в линуксах всё работает абы как...

Короче пердолинг с линуксом продолжается:

Сменив локальное время на UTC и настроив часы всё стало только хуже, теперь вообще система думает что только что оставленный комментарий был написан день назад! Хотя точно, у меня же дата на день вперёд сбилась...

Короче, проблему наконец поборол, правда пришлось потанцевать не только в терминале, но и настройках панели управления:

Передёргивая в интерфейсе настройки UTC/Local ничего не менялось на вид, хотя когда менял hwhclock из терминала время менялось, видимо "MX Date & Time" корректирует разницу, но не суть, основная проблема в том, что я не мог через интерфейс изменить текущую дату, сколько бы не жал на календарь, только дёрнув кнопку "Hardware Clock to System Clock" дата исправилась с 21 числа на 20:

Осталось проверить как там поживает время в среде Windows... Отлично, неистовыми плясками с бубном мне удалось решить проблему часов в MX Linux, на вид вроде ничего не изменилось, как в Windows, так и в Linux время показывает правильно:

Но теперь веб сайты тоже правильно понимают какое у меня на компьютере время, вроде мелочь, а сколько лишнего геморроя для пользователя на ровном месте...

И это хорошо что так быстро удалось обнаружить косяк с временем, кто знает сколько проблем доставили бы косячные часовые пояса в линуксе будь они обнаружены гораздо позже...

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Продолжение следует...

Вообще я планировал решить множество проблем за данную статью, но кто же знал, что косяк с часами в линуксе будет настолько проблематичным в исправлении, в какой-то момент я даже потерял надежду, проблема казалась неисправимой...

Если бы я не обратил внимание на кривой часовой пояс выдаваемой командой date в терминале, то так и не решил бы проблему, ведь система в графическом интерфейсе показывала правильно часовой пояс +4, но в системе числилось -4, что и создавало разницу в 8 часов на ровном месте.

Я всякое дерьмо уже повидал в линуксах, но чтобы такое!

На этом завершу статью, ведь проблема решена, и возможно эта статья кому-то даже поможет. Хотя у фанатиков Linux и так всегда всё прекрасно, и никакие проблемы не нужно исправлять, ведь проблем якобы нет, просто это я такой неправильный пользователь, криворукий многочлен... А это было даже смешно! Правда поймут не только лишь все, а только все кто учился в школе! И вообще немногие поймут!

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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