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Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23

У многих дистрибутивов Linux есть серьёзная проблема, 64 разрядные ОС банально не умеют запускать 32 разрядный софт, но отразиться ли это на множестве старых игр, сейчас и проверим.
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Первые танцы с бубном

Практика показала, что со старыми играми возникают проблемы, порой их вообще запустить невозможно, по крайней мере FlatOut у меня не получилось запустить в линуксе.

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А если взять что-то попроще? Тем более хотелось бы запустить Genshin Impact, но пока устанавливал и настраивал линукс, вышло обновление на 15 гигабайт, так что с "тяжёлыми" проектами всё равно пока заминка...

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Здесь я уже написал некоторую часть статьи, прикрепил пару скриншотов, показал часть игр для тестов, и вот у меня банально перестал работать интерфейс операционной системы...

В процессе распаковки игры стандартным линуксоидным архиватором, я перетащил файл из одной папки в другую, и всё, курсор застрял в положении "рука", управлять операционной системой невозможно... Системой просто невозможно пользоваться, особенно когда управление с клавиатуры тоже не работает, даже мультимедийные клавиши, чтобы остановить плеер в браузере, а ведь у меня ещё кусок статьи не сохранён:

Таким образом пришлось принудительно перезагрузить систему, ибо я банально не знаю какие заклинания колдовать чтобы всё исправить, особенно когда клавиатура толком не работает... Линуксы для работы прекрасны, надёжны и стабильны, можно хоть годами работать не перезагружая систему! Ага, конечно, снимите лапшу с моих ушей, на деле просто перетащил файл между двумя окнами проводника и всё...

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Короче, начнём заново, я и так имею привычку постоянно всё сохранять, но благодаря линуксу, сохранения буду делать в 10 раз чаще, просто чтобы не потерять труды в случае очередного линуксоидного косяка.

Ну да, конечно, у меня же скачивалась игра, и теперь не хватает места для продолжения загрузки обновления, похоже для системного раздела Linux нужно было выделять не 192 ГБ, а все 300:

Ладно, пожертвую разделом от Windows 10, мне нужны эти "лишние" гигабайты для линукса...

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Размечтался, чтобы в линуксах, и хоть что-то работало не через задницу... Для тех, кто не понял, я не могу расширить системный раздел за счёт пустого места перед разделом:

В общем пришлось пройти дополнительный приключения на ровном месте, чтобы увеличить размер системного раздела MX Linux, приключения завершились успешно, иначе я не знаю чем бы закончилась текущая статья, но точно не играми...

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Игры

Чтобы не было никаких сюрпризов при работе с NTFS, было решено скопировать игры первые попавшиеся под руку именно на системный раздел Linux, старался подбирать теоретически простые для запуска игры:

Так же будут игры для Linux, я знаю всего две такие игры, чтобы именно для Linux были разработаны, а не Windows игра с костылями, уже даже не помню, патчил игру Nexuiz или нет, потому рядом положил патч необходимый для работы игры в современных дистрибутивах Linux:

Со списком игр разобрались.

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Характеристики ПК

Теперь представлю характеристики ПК, он уже немного запылился, но ничего страшного:

То есть с простыми играми такой ПК однозначно должен справиться, ибо под управлением Windows со многими играми справлялись даже "соплероны" на 1-2 ядра и GeForce 8500GT, тем временем у меня сейчас 8 ядерный Ryzen 7 2700X, 64 ГБ ОЗУ и GTX 1070 8 ГБ.

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Plants vs Zombies

Я знаю что эта игра работает под линуксом без лишних телодвижений (если забыть про установку WineHQ), потому выбрал её первой:

Начало отличное, игра работает идеально, но с ростом сложности возрастает и количество объектов на экране, уже на уровнях с бассейном играть откровенно неприятно, FPS начинает заметно проседать, однако играть всё же можно:

Туман конечно не совсем нормальный, ибо 3Д ускорение в игре невозможно включить под линуксом, но в целом сойдёт:

Для тех, кто не верит что 3Д ускорение нельзя включить:

Думаю после установки нормального драйвера видеокарты этот нюанс стоит перепроверить, а пока закончим с PvZ.

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Pocket Tanks Deluxe

Эта игра пытается запускаться, но не запускается, просто на мгновение мелькает окно и закрывается:

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ReVolt

С этой игрой тоже облом:

Ошибка "No Zbuffer available!", может при попытке поиграть в FlatOut у меня проблемы были не из-за неполноценности линуксов в работе с 32 битным софтом, а из-за кривого драйвера видеокарты Nouveau? Ну или костыля Wine...

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Genshin Impact

Немного прервёмся, загрузилось значит обновление Genshin Impact до конца, и лаунчер выдал ошибку "Verification failed", мол попытайтесь проверить целостность файлов, в итоге мне нужно заново выкачивать 15 гигабайт обновлений, похоже под линуксом я даже скачать обновления для игры нормально не смогу, не то, чтобы поиграть:

Печально, больше ничего не сказать, похоже мне нужно будет запускать WIndows 7, чтобы обновить игру, и только тогда смогу попробовать поиграть под линуксом...

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Ferrari Virtual Race и DirectX

Далее небольшая игра жанра "гонка":

Почему-то я не удивлён ошибке, и правильно, GeForce GTX 1070 8 ГБ давно устарела ведь, и вообще она ни на что не способна, даже старую игру запустить! Нужно срочно бежать за новенькой RTX 4090!

Хм, может нужно установить DirectX...

На удивление установка DirectX прошла без косяков, однако игре абсолютно всё равно:

Хотя постойте, в этой игре похоже торчит SwiftShader... Впрочем, удаление лишних библиотек из папки никак не повлияло на ошибки, короче игра не запускается:

Раз уж установил DirectX, то нужно проверить предыдущие игры! После установки DirectX игра Plants vs Zombies не позволяет включить 3Д ускорение, очень жаль.

Pocket Tanks Deluxe тоже никак не отреагировала на установленный DirectX, как и ReVolt...

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Worms Armageddon (GOG License)

Перейдём к игре моего детства, хотя далеко не первой, ибо первая игра детства была Doom 3, не считая Dendy конечно...

Первый запуск, игра понимает что запущена в среде Wine и предлагает свои твики, соглашаюсь, а то вдруг ещё неистовые танцы с бубном начнутся и придётся жёстко перезагружать линукс...

Запустить игру не получилось, ругань "Direct3DCreate9 failed", но далее игра вежливо предложила костыли, так что пробуем:

Наконец запустилось, правда меню настроек неадекватно долго открывается, но в целом зайти в игру смог... Каково было играть? Хм, игра каждые 500 миллисекунд фризит, нормально играть невозможно:

Но второй опыт лучше первого, поставил разрешение 1600x1200 и вечером пошёл ещё раз поиграть, вдруг перестанет тормозить, и она перестала, правда сказать что производительность была идеальной, ну не скажу, из под Windows играть гораздо приятнее было:

Игра работает, особых проблем больше не обнаружил:

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Zuma

Перейдём к максимально простой игре, надеюсь она заработает без проблем...

Да, заработала, без 3Д ускорения конечно, но заработала, похоже действительно нужно установить нормальный драйвер NVIDIA вместо Nouveau, и ещё раз перепроверить игры, но раз уж начал на линуксоидном драйвере, то закончу тоже на линуксоидном драйвере:

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Unreal Tournament 1999

Эта игра наверняка должна заработать, ведь разработчики позаботились о множестве разных драйверов для видеокарт, чтобы каждый мог поиграть, даже если видеокарта не поддерживается.

Не буду испытывать удачу, попробую поиграть в режиме "Software Rendering"...

Короче, игра просто зависла на заставке:

Хотя после сочетания Alt+F4 прогрузилась, что это было? Может какая ошибка невидимая висела, ждала пока её закроют принудительно, ну или игра действительно так долго запускается, что странно:

Меня расстраивает максимальное разрешение экрана в настройках, всего 800x600, ну да ладно:

В целом играть можно, возможно даже на максимальном уровне сложности выйдет пройти игру под линуксом, само собой при условии если композитор рабочего стола отключен, а он у меня отключен:

Хотя есть проблема, залипают клавиши мыши в игре, например может залипнуть левая кнопка мыши или правая, или вовсе не срабатывает нажатие когда слишком быстро нажимаю, это явно проблема линукса, ибо под Windows такое никогда не встречал, прилично так доставляет проблемы при игре на максимальном уровне сложности...

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Abundante

Простенькая игра, думаю проще показать, чем объяснять:

Короче, собираем "три в ряд", проходим уровни подбирая самоцветы, ну как-то так, работает без нареканий:

-

--

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Alien shooter (nr)

Не знаю что за версия игры такая, но её запустить не вышло:

-

Alien Shooter Revisited v1

Не отходя от кассы перейдём к Revisited версии игры, увы, она поругалась на Direct3D9 и не запустилась:

-

Atomic Bomberman (1995)

Ещё одна не запустилась, только мелькнуло окно на мгновение и сразу закрылось, очень жаль, ведь эта игра даже в Windows 10 запускалась:

-

CubeWorld

Даже не знаю сколько лет эта игра провалялась в архивах, но почему бы не попробовать запустить под линуксом?

Странное дело, я же устанавливал DirectX, может он установился не в тот Wine? Вообще я заметил одну странность, в системных ассоциациях есть блокнот от WineHQ, и от Wine установленного вместе с игрой FlatOut, может оно как-то не тот Wine пытается использовать...

Наверное стоит попробовать закрыть лаунчер Genshin Impact, вдруг что-то конфликтует... На всякий случай ещё раз установил DirectX, почему-то он не сказал, что уже был установлен, выходит на самом деле перепутались разные Wine? Хотя по процессам был запущен правильный WineHQ:

Впрочем, игра всё равно не запускается, ругань на DirectX, похоже DX вообще не устанавливается, или я неправильно понимаю что происходит, странно...

-

--

Counter-Strike 1.6

Легендарная игра, уж она то заработает без проблем?

Нет:

Игра предложила переключить графику в Software режим, но после этого просто чёрный экран и пустое окошко с заголовком "Video mode change failure"", короче не запустилось:

-

Hentai Mosaique Vip Room (GOG License)

Мне уже надоело это всё, так что быстро пройдёмся по более современной игре на основе Unity Engine, насколько я знаю, Unity довольно дружелюбен к линуксам, гораздо дружелюбнее других движков:

Стандартный Unity лаунчер:

Игра заработала, и даже можно кое-как играть собирая пазлы, правда белый прямоугольник на переднем плане очень мешает, полагаю его быть не должно, и производительность просто отвратительная, FPS 10-15 будет примерно:

-

--

SuperTuxKart 1.3 Linux

Всё достало! Пора проверять настоящие игры для Linux! Конечно же запускать нужно через SH скрипт, причём по умолчанию он открывается как текстовый файл, потому нужно немного поплясать с бубном в святом терминале:

Ура! Наконец! Оно заработало! Я могу поиграть в пингвинячьи гонки! Не на максимальных настройках графики конечно, ведь моя GTX 1070 уже устарела чтобы такой суровый графон тащить...

Хотя рано обрадовался, в процессе игры FPS откровенно проседал, играть было некомфортно...

-

Nexuiz

Говорил я себе, сохраняй почаще, сохраняй всё что возможно сохранить...

Короче, "686-sdl/glx" не запускаются, ну а что, дистрибутив же кастрирован на поддержку 32 битного софта, вот и не работает:

Далее запустил игру через "x86_64-glx", и получил на мониторе "вход не поддерживается"!

Alt+F4 не работает, ctrl+alt+delete тоже не работает, ничего не работает! У меня, пользователя, по факту нет никакой возможности закрыть криво запущенную игру! Даже убив игру через терминал (ctrl+alt+f1), режим работы монитора не изменился, просто игра теперь не работает, всё, пришло время переустанавливать линукс:

Хотя ладно, жёсткой перезагрузки ПК оказалось достаточно, правда я снова потерял все запущенные приложения и открытые окна, а так же часть своего труда, который не был сохранён...

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Заключение?

Наконец я поиграл в игры!

Хорошая новость состоит в том, что 32 битные игры через Wine можно запустить, и неполноценность линуксов, судя по всему, не влияет на запуск игр через Wine... И то что у меня ранее не получилось запустить игру FlatOut, вероятно это было из-за драйвера видеокарты, а не операционной системы в целом и отсутствия поддержки 32 битного софта, ведь Unreal Tournament 1999 удалось запустить, Worms Armageddon тоже работает, в том числе мелкие игры некоторые.

Но плохая новость в том, что нормально поиграть под линуксом можно далеко не во всё со стандартным Nouveau драйвером видеокарты, даже если что-то и работает, производительность просто дно, хотя у меня даже таблицы в LibreOffice тормозят, в среде Windows таких тормозов никогда не было, особенно на таких простых таблицах.

Думаю следующее, что я сделаю, это установлю нормальный драйвер видеокарты от NVIDIA, ибо с линуксоидным драйвером это просто пытка какая-то, даже окна проводника порой умудряются тормозить...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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