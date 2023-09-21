Почему не Windows 11

Почему бы не перейти на Windows 11? Извольте, но этот "концлагерь" меня совсем не привлекает, который даже запустить невозможно толком без разрешения от корпорации получаемое через интернет:

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Я прекрасно понимаю желание корпорации поиметь тотальную власть над системами пользователей, это в конце концов деньги для них, но в то же время это всё ущемляет самих пользователей, особенно если учесть встроенную в самые новые процессоры вредоносную закладку под названием Microsoft Pluton.

Что такого в этой закладке от корпорации Microsoft? Ведь всё так прекрасно, безопасность, защита! Только от кого эта безопасность и защита? Неужели корпорация решила защищать пользователей? На самом деле скорее нет, чем да, ибо в первую очередь эти закладки защищают интересы корпорации, а не пользователя:

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И хорошо если бы корпорация раздавала бесплатно системы со своей фирменной закладкой, тогда вопросов никаких, их железо - по их правилам оно и будет работать, но нет, за это всё дерьмо в конечном итоге платит пользователь, а это уже наглость.

Как раз чтобы не поддерживать такую откровенную наглость со стороны Microsoft, я даже и не подумаю переходить на Windows 11, мне мой ПК обошёлся далеко не бесплатно, чтобы его отдавать фактически под прямой контроль какой-то там корпорации с другой стороны планеты, у меня к ним нет доверия:

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Почему именно Linux?

Есть же FreeBSD и много других операционных систем, хотя даже не знаю что ещё привести в пример, ReactOS? KolibriOS? Ну даже не знаю... Если у FreeBSD есть хоть какая-то "масса", то у других вообще ничего нет по сути, и непонятно как под них вообще разрабатывать софт.

Собственно из-за "массы" и был выбран Linux, хотя я всё же посматриваю в сторону FreeBSD, слишком уж корявые все эти линуксы, даже драйвер видеокарты нормально установить невозможно. Впрочем, если посмотреть инструкцию по установке драйвера видеокарты в среде FreeBSD, то становится сразу понятно, "фряха" мне вообще не интересна как ОС:

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Вечно придумывают какую-то дичь, сделали бы "как в Windows", так нет же, нужно навалить целую гору фекалий, а потом заставлять пользователя всё вручную разгребать и перегребать.

Только не подумайте, в Windows тоже фекалий под капотом навалено мама не горюй, но разработчики Windows эти всё спрятали подальше от пользователя и автоматизировали, а разработчики UNIX-Like всё вываливают прямо на пользователя, и делайте что хотите с этим.

Собственно именно поэтому "линуксы/юниксы" никто не хочет использовать на своих личных ПК/ноутбуках, это просто сплошной геморрой на голову, а на серверах пофиг, там всё равно от системы ничего толком и не требуется, запустилось - уже хорошо, главное чтобы не падало впоследствии.

Именно поэтому корпорация Microsoft имеет наглость даже встраивать в процессоры аппаратную закладку под названием Pluton, причём за счёт самих же пользователей (процессоры дороже, чем могли быть), и с помощью таких вредоносных закладок корпорация диктует условия, какие ОС можно запускать, какие нельзя, и вообще могут загружать в эту закладку всё что угодно, ведь она работает независимо от операционной системы, и непонятно что может делать без ведома и разрешения пользователя, ведь имеет абсолютный доступ к системе в целом.

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MX Linux 23 KDE

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Перед установкой дистрибутива на реальный ПК в обязательном порядке следует его проверить через виртуальную машину, ибо современные дистрибутивы Linux частенько злоупотребляют доверием пользователя, и без какого либо разрешения проверяют/загружают обновления в фоновом режиме, порой сильно перегружая интернет канал если он недостаточно быстрый.

Использовать буду VirtualBox версии 7.0.8:

Начну с самого плохого, а именно с KDE версии MX Linux.

Я считаю KDE оболочку лучшей среди всех остальных под линуксы, в ней обычно есть нормальные часы, окна можно адекватно растягивать без поиска того самого пикселя через микроскоп и т.п., но MX Linux всё испортил... Сейчас покажу в чём проблема.

В процессе установки проблем нет, в дистрибутиве даже адекватное загрузочное меню осилили:

Проблемы начинаются уже в завершении процесса установки, дистрибутив без разрешения начал что-то усердно насасывать из интернета, уведомлений абсолютно никаких:

Ну ничего, перезагружаю систему и запускаю установленный дистрибутив:

Часы на рабочем столе как всегда с задержкой прогрузились, хотя я выделил целых 8 ядер виртуальной машине, неприятно, но не критично:

Проблема начинается спустя 5 минут после запуска системы, она без разрешения и каких-либо уведомлений интенсивно что-то насасывает из интернета, дистрибутив угомонился только насосав 113 мегабайт трафика, причём никаких уведомлений нет:

Лишь некоторое время спустя дистрибутив удосужился уведомить пользователя о том, что без разрешения самым подлым образом проверил обновления:

Я не хочу проверять и как-либо получать обновления, не хочу чтобы дистрибутив без моего разрешения расходовал трафик мешая мне пользоваться и без того медленным мобильным интернет каналом!

Потому отправляюсь в настройки центра обновлений, по совместительству это и центр приложений, то есть невозможно удалить приложение из системы не посетив центр обновлений, что максимально убого, но это пол беды, очередная проблема состоит в том, что дистрибутив MX Linux (KDE) принуждает к обновлениям, в системе просто нет настроек позволяющих отключить обновления! Тут вообще нет никаких настроек!

А ещё я нашёл откровенную уязвимость в интерфейсе центра обновлений, в разделе "О программе" есть галочка "Показать фотографии авторов", не то чтобы мне было интересно посмотреть на лица авторов этого дерьма принуждающего к обновлениям, но тут выяснилось, что фотографии скачиваются из интернета! Да, вот так прямо из интернета и подсасывает! А что если ссылки подменят и отправят прямиком на вредоносный ресурс? В общем ну подальше KDE версию MX Linux:

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MX Linux 23 Xfce

Про Fluxbox версию дистрибутива я не буду ничего писать, она выглядит и работает довольно криво, мне не понравилось, по итогу осталась только Xfce версия.

Установка Xfce версии дистрибутива не отличается от KDE, разве что рабочий стол более криво выглядит при загрузке:

Первый запуск:

Что можно заметить нового? Правильно, теперь в панели задач есть значок центра обновлений:

В отличие от KDE версии, здесь можно закрыть центр обновлений не дожидаясь пока он сотворит подлость:

Впрочем, есть и проблема, если случайно открыть MX "центр приложений", дистрибутив может начать накачивать всякое из интернета при любом неосторожном движении, а если ещё и забыть выключить MX Updater...

Остановить наглость дистрибутива можно будет только через уничтожение процесса насасывающего обновления, и делать это нужно с использованием root прав, так что лучше вообще не запускать центры обновлений и приложений лишний раз, да и планировщик заданий явно нужно подчистить в дистрибутиве:

Ну и конечно довольствоваться топорным менеджером пакетов Synaptic, за ним я не замечал подлостей с автоматической проверкой обновлений без разрешения пользователя:

Собственно потому я и не поставил жирный крест на дистрибутиве MX Linux, ибо Xfce версия более-менее подконтрольна пользователю, и при соблюдении некоторой осторожности, вполне возможно избежать нежелательной активности и расхода трафика.

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Продолжение следует

На этом завершу данную статью, в общем плане я показал с чем буду иметь дело при работе на реальном ПК, почему именно Xfce версию выбрал, а не KDE или Fluxbox.

Продолжение будет написано уже из дистрибутива MX Linux 23 Xfce, сделаю небольшой спойлер, это будут весёлые приключения, но не для меня...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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