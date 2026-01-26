Агентство РИА Новости сообщает, что США, не имея на вооружении гиперзвуковых систем, запустили новый проект — ракету Blackbeard. Ее особенность — запуск с установок HIMARS.

Несмотря на многомиллиардные затраты, США до сих пор не приняли на вооружение ни одной гиперзвуковой системы, тогда как Россия и Китай уже развернули подобное оружие. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на материал от Bloomberg , на этом фоне в Пентагоне ищут альтернативные пути, сделав ставку на небольшой частный стартап Castelion и его проект ракеты Blackbeard, предназначенной для запуска с уже имеющихся систем HIMARS.

Проблема в том, что все крупные государственные программы — LRHW для армии, ARRW для ВВС, CPS для флота — страдают от постоянных переносов. Последний срок сдачи LRHW отодвинули уже после того, как не уложились и в перенесенный дедлайн. Управление по испытаниям в Пентагоне и вовсе признает, что не провело комплексную оценку боевой эффективности этих дорогих систем.

Цель разработчиков — создать ракету, способную развивать скорость 5-6 Махов и поражать цели на расстоянии 700-800 километров. Ее главное тактическое преимущество — использование с мобильных пусковых установок M142 HIMARS и M270, которые уже широко применяются в войсках США. По сути, это попытка придать гиперзвуковые возможности артиллерийским подразделениям чуть ли не на передовой.

Этот проект резко контрастирует с гигантскими госпрограммами вроде LRHW от Lockheed Martin, которые страдают от многократных переносов сроков. Министр по делам армии США Пит Хегсет, посетивший Castelion, прямо заявил о новой модели: венчурные капиталисты, а не налогоплательщики, берут на себя первоначальные риски разработки. Если они добьются результата, военные купят готовый продукт.

При этом есть серьезный вопрос: можно ли считать Blackbeard полноценной гиперзвуковой ракетой. Ключевая характеристика такого оружия — способность маневрировать на высокой скорости. Информации об этом у разработчиков пока нет. Более того, как отмечает портал AOL, крупные подрядчики Пентагона вроде RTX критически зависят от китайских поставок многих компонентов. Молодая компания Castelion, основанная в 2022 году, напротив, декларирует политику нулевой зависимости от Китая, пытаясь устранить эту уязвимость.

Однако даже при новом подходе ситуация выглядит сложной. Один из руководителей Castelion Эндрю Крейц заявляет, что США отстали в гиперзвуковой гонке «как минимум на два десятилетия». Основная проблема — не конкуренция проектов, а фундаментальная сложность создания Пентагоном работающего оружия такого класса.