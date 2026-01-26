Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Пентагон ищет обходной путь к гиперзвуковому оружию и хочет создать гиперзвуковую ракету для HIMARS
Агентство РИА Новости сообщает, что США, не имея на вооружении гиперзвуковых систем, запустили новый проект — ракету Blackbeard. Ее особенность — запуск с установок HIMARS.

Несмотря на многомиллиардные затраты, США до сих пор не приняли на вооружение ни одной гиперзвуковой системы, тогда как Россия и Китай уже развернули подобное оружие. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на материал от Bloomberg, на этом фоне в Пентагоне ищут альтернативные пути, сделав ставку на небольшой частный стартап Castelion и его проект ракеты Blackbeard, предназначенной для запуска с уже имеющихся систем HIMARS.

Проблема в том, что все крупные государственные программы — LRHW для армии, ARRW для ВВС, CPS для флота — страдают от постоянных переносов. Последний срок сдачи LRHW отодвинули уже после того, как не уложились и в перенесенный дедлайн. Управление по испытаниям в Пентагоне и вовсе признает, что не провело комплексную оценку боевой эффективности этих дорогих систем.

Может быть интересно

Цель разработчиков — создать ракету, способную развивать скорость 5-6 Махов и поражать цели на расстоянии 700-800 километров. Ее главное тактическое преимущество — использование с мобильных пусковых установок M142 HIMARS и M270, которые уже широко применяются в войсках США. По сути, это попытка придать гиперзвуковые возможности артиллерийским подразделениям чуть ли не на передовой.

Этот проект резко контрастирует с гигантскими госпрограммами вроде LRHW от Lockheed Martin, которые страдают от многократных переносов сроков. Министр по делам армии США Пит Хегсет, посетивший Castelion, прямо заявил о новой модели: венчурные капиталисты, а не налогоплательщики, берут на себя первоначальные риски разработки. Если они добьются результата, военные купят готовый продукт.

При этом есть серьезный вопрос: можно ли считать Blackbeard полноценной гиперзвуковой ракетой. Ключевая характеристика такого оружия — способность маневрировать на высокой скорости. Информации об этом у разработчиков пока нет. Более того, как отмечает портал AOL, крупные подрядчики Пентагона вроде RTX критически зависят от китайских поставок многих компонентов. Молодая компания Castelion, основанная в 2022 году, напротив, декларирует политику нулевой зависимости от Китая, пытаясь устранить эту уязвимость.

Однако даже при новом подходе ситуация выглядит сложной. Один из руководителей Castelion Эндрю Крейц заявляет, что США отстали в гиперзвуковой гонке «как минимум на два десятилетия». Основная проблема — не конкуренция проектов, а фундаментальная сложность создания Пентагоном работающего оружия такого класса.

#сша #пентагон #lockheed martin #himars #гиперзвуковое оружие #риа новости #blackbeard #castelion
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
13
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
7
BioWare требуется производственный директор для работы над новой Mass Effect
+
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
10
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
Мошенники нацелились на пользователей LastPass при помощи фальшивых электронных писем
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
Энтузиаст модифицировал RTX 2080 Ti чипом от TITAN RTX и поднял лимит до 900 Вт
+

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
19
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1

Сейчас обсуждают

Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
-AMD-
19:41
Интел - это конченный хлам
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дима
19:21
Китай №1 в мире, что видно по попыткам удержанию гегемонии в мире со стороны США. Фавориты- Китай, США, РФ. Опять мы " вляпались", непонятно куда и когда это кончится и не кончимся ли мы раньше. ...
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
-AMD-
19:16
Смешной. В сортах ты у нас, как раз разбираешься. Вся комплехтуха с помойки https://www.youtube.com/watch?v=-LyGIK6lmsw
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Дима
19:02
Макс у меня на компе и смарте. Звонил несколько раз без проблем. Жду пока затихнет буря в стакане вокруг. Все эти "максы" раздражают. В "ВК" страшно заходить, там кто только в душу не залез, Вотсап бы...
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Bernigan
18:24
Ничего, я ж не копрофил, а то что чел с ником амд об этом задумывается показательно, наверное разбираешься в сортах
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
lighteon
18:24
Только Indiana Jones и Doom Dark Ages на этом процессоре не работают, а так поиграть можно (: Хотя тот же Киберпранк запускали, что на 775, что на AM3
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter