PoZiTiv4iK
ПСБ инвестирует более ₽100 миллиардов на крупнейший горнорудный проект Чукотки
Промсвязьбанк предоставит более 100 млрд рублей на строительство Баимского горно-обогатительного комбината. Проект общей стоимостью свыше 1 трлн рублей реализуют при поддержке ВЭБ.РФ.

Крупнейший арктический горнорудный проект получил серьезное финансирование. Промсвязьбанк направит более ₽100 миллиардов на строительство Баимского ГОКа в Чукотском автономном округе.

Общая стоимость проекта превышает ₽1 триллион, причем деньги поступают из разных источников. ВЭБ.РФ координирует финансирование в рамках своей «Фабрики проектного финансирования», привлекая коммерческие банки. ПСБ выступает одним из ключевых кредиторов.

Сергей Добрин, старший вице-президент ПСБ, называет проект стратегически важным для экономики страны. По его словам, банк последовательно поддерживает национальные проекты, обеспечивая деньги для ключевых индустриальных инициатив.

Масштабы строительства поражают: запланировано возведение 46 производственных и инфраструктурных объектов. Это не только сам горно-обогатительный комбинат, но и портовый терминал, всепогодная дорога длиной более 400 километров, линии электропередачи. Энергию будут поставлять четыре плавучих атомных энергоблока — такое решение применят в России впервые.

Георгий Фотин, генеральный директор управляющей компании «Баимская», подчеркивает: создается не просто предприятие, а целый индустриальный комплекс. Проект изменит технологическую карту российской добывающей отрасли.

Первая очередь ГОКа заработает в 2029 году и будет перерабатывать 35 млн тонн руды ежегодно. Через год запустят вторую очередь, увеличив мощность до 70 млн тонн. Это позволит нарастить добычу меди в России на 25%, золота — на 4%.

Особенностью предприятия станет использование беспилотной карьерной техники и технологий интернета вещей. Сейчас на строительстве заняты 2500 человек, а после завершения создадут более 6000 рабочих мест.

#чукотка #горнодобыча #баимский гок #псб
Источник: interfax.ru
+
Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
16:18
У кассет очень крутой звук, которого на других носителях не получить. Разве что на бобинах. А если в записи есть стереоэффекты, это вообще круто
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
coldcorpse
16:03
Не совсем понятна критика. Устройство свою функцию выполняет, игры из коробки не тормозят. Более того, взлом появился почти сразу. Геймпады качественные, хотя и без стиков. По поводу сравнения с нинте...
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
Дмитрий Патрушев
16:02
И так ясно, что никуда ты не пойдёшь, ваши хохляцкие помойки нас не интересуют
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
dimkahon
15:49
Российский MMO-шутер PIONER выйдет 16 декабря — игроки из России не смогут купить его в Steam
Алексей Чуков
15:29
Друзья,да все это правда. Я дырявый петушок и у меня больная кишка (отсюда и погоняло мне дали) но я же не хотел такой судьбы. В августе короче пошел во Вкусно и Точка,хотел покушать бургер и добрый К...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Waramagedon
15:12
спустя несколько лет уже платформу менять, а то яблочники засмеют )
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Тритон
15:08
Ню ню. Все крутые орбитальные и наземные телескопы для исследования дальнего космоса - американские, Марс исследуют американские марсоходы, русских даже на Луне давно нет - там США, Китай и Индия уже ...
Эксперт National Interest признал лидирующую роль России в новой космической гонке
Анатолий Шведцов
14:49
это не тюрки, так что никакое это не степное сообщество(в смысле контекста сатьи), в то время самих предков казахов просто не существовало
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
Waramagedon
14:41
и для чего? в большинстве случаев она простаивает, лучше добавил бы на видеокарту, толку больше было б
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:40
С такимже успехом могу сказать, покажи мне свои сугробы сегодня в Брянске на фото... сбегай сфотай и выложи. Хочу посмотреть.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter