Промсвязьбанк предоставит более 100 млрд рублей на строительство Баимского горно-обогатительного комбината. Проект общей стоимостью свыше 1 трлн рублей реализуют при поддержке ВЭБ.РФ.

Крупнейший арктический горнорудный проект получил серьезное финансирование. Промсвязьбанк направит более ₽100 миллиардов на строительство Баимского ГОКа в Чукотском автономном округе.

Общая стоимость проекта превышает ₽1 триллион, причем деньги поступают из разных источников. ВЭБ.РФ координирует финансирование в рамках своей «Фабрики проектного финансирования», привлекая коммерческие банки. ПСБ выступает одним из ключевых кредиторов.

Сергей Добрин, старший вице-президент ПСБ, называет проект стратегически важным для экономики страны. По его словам, банк последовательно поддерживает национальные проекты, обеспечивая деньги для ключевых индустриальных инициатив.

Масштабы строительства поражают: запланировано возведение 46 производственных и инфраструктурных объектов. Это не только сам горно-обогатительный комбинат, но и портовый терминал, всепогодная дорога длиной более 400 километров, линии электропередачи. Энергию будут поставлять четыре плавучих атомных энергоблока — такое решение применят в России впервые.

Георгий Фотин, генеральный директор управляющей компании «Баимская», подчеркивает: создается не просто предприятие, а целый индустриальный комплекс. Проект изменит технологическую карту российской добывающей отрасли.

Первая очередь ГОКа заработает в 2029 году и будет перерабатывать 35 млн тонн руды ежегодно. Через год запустят вторую очередь, увеличив мощность до 70 млн тонн. Это позволит нарастить добычу меди в России на 25%, золота — на 4%.

Особенностью предприятия станет использование беспилотной карьерной техники и технологий интернета вещей. Сейчас на строительстве заняты 2500 человек, а после завершения создадут более 6000 рабочих мест.