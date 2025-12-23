Владимир Путин сделал ряд знаковых заявлений, подтверждающих качественный скачок в развитии вооруженных сил страны

Факт первого боевого применения «Орешника» в ноябре 2024 года ознаменовал собой переход гиперзвуковых технологий из стадии опытной эксплуатации в реальную боевую практику. Характеристики ракеты остаются засекреченными, однако исходя из общей логики развития российского гиперзвукового оружия, можно предположить, что «Орешник» является высокоточным маневрирующим комплексом, способным развивать скорость, многократно превышающую скорость звука (гиперзвук), и преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО) за счет непредсказуемой траектории полета.

В своем выступлении на расширенной коллегии Министерства обороны Владимир Путин четко обозначил вектор дальнейшего развития ВС РФ, увязав его с Госпрограммой вооружения на 2027–2036 годы. Ключевой тезис: работа по модернизации должна быть продолжена с максимальным учетом новых тенденций в тактике и стремительно развивающихся военных технологий.

Президент обозначил ключевые направления новой Государственной программы: укрепление воздушно-космического щита за счёт развития систем ПВО-ПРО, создание средств управления и радиоэлектронной борьбы для подавления информационно-технического превосходства противника, а также масштабное внедрение роботизированных беспилотных систем с целью снижения рисков для личного состава.

Внедрение «Орешника» и других новых систем (таких как «Авангард», «Кинжал», «Циркон») в составе СЯС меняет саму парадигму сдерживания. Эти системы, сочетая в себе невозможность перехвата и высокую точность, обеспечивают гарантированное поражение цели в любых условиях, что делает бессмысленной любую гипотетическую идею о первом обезоруживающем ударе по России.