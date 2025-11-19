Сайт Конференция
gotreksson
В Дагестане Россия строит крупнейший зерновой хаб на Каспии
В Дагестане дан старт амбициозному проекту — строительству крупнейшего на Каспийском море зернового терминала на базе Махачкалинского морского торгового порта. Этот объект не только изменит логистическую карту всего южного направления, но и укрепит позиции России как ключевого игрока на мировом продовольственном рынке.

До конца 2028 года в республике будет создан комплекс инфраструктуры, сердцем которого станет современный зерновой терминал. Его проектная мощность 1,5 миллиона тонн зерна в год при возможности единовременного хранения 100 тысяч тонн.

Для понимания масштаба: это в три раза превышает текущие возможности порта, где существующий терминал переваливает около 0,5 млн тонн в год. Такой рывок кардинально изменит пропускную способность ключевого морского узла на Каспии.Уникальность Махачкалинского порта, который является единственным незамерзающим и самым глубоководным портом России на Каспии, делает его идеальным местом для реализации такого проекта. Он может работать круглогодично и принимать крупнотоннажные суда, что критически важно для рентабельности экспортных операций.

Реализация проекта ведется не только силами российских компаний. Важным партнером выступил китайский холдинг Famsun Group — мировой лидер в производстве оборудования для зерноперерабатывающей промышленности и элеваторов. Его участие гарантирует, что новый терминал будет оснащен по последнему слову техники, что обеспечит высокую скорость погрузки, минимизацию потерь и сохранение качества зерна.

Финансовая сторона проекта оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Уже начата активная фаза: ведутся проектные работы, а часть необходимого оборудования закуплена. Динамика роста перевалки зерна в порту Махачкалы подтверждает своевременность этих инвестиций. Только за сентябрь 2025 года этот показатель достиг 54 тысяч тонн, а за весь III квартал было перевалено 151 тысяча тонн, что явно демонстрирует устойчивый растущий спрос.

Строительство одного лишь терминала не решит всех логистических задач. Понимая это, власти запустили сопутствующий проект огромной важности — строительство четырехполосной дороги, которая свяжет морской порт с федеральными трассами «Астрахань — Махачкала» и «Ростов — Баку». Финансирование этой артерии осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Эта дорога устранит «узкое горлышко» в виде загруженных подъездных путей, обеспечив бесперебойную доставку зерна с полей и элеваторов Ставрополья, Ростовской области, Калмыкии и самого Дагестана прямо к причалам. Это ключевой элемент для создания сквозного логистического коридора «поле — порт».

Важным фактором, влияющим на развитие порта, стало изменение структуры управления. Контроль над Махачкалинским морским торговым портом перешел к компании «Север — Юг», которой теперь полностью принадлежат его акции. Эта сделка консолидирует управление и, вероятно, ускоряет процесс принятия стратегических решений и привлечения инвестиций.

Параллельно с зерновым проектом планируется модернизация контейнерного терминала, которая будет проводиться за счет собственных средств порта, что в перспективе превратит Махачкалу в мультимодальный хаб международного уровня.

Новый зерновой терминал в Дагестане усилит экспортный коридор «Север — Юг»: проект напрямую способствует реализации одной из ключевых транспортных инициатив России, открывая удобный маршрут для поставок российской сельхозпродукции в страны Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии.

#новости #модернизация #сельское хозяйство #дагестан #махачкала #экспорт зерна #каспий #famsungroup #зерновой хаб #махачкалинский морской торговый порт
LastAtlant
01:16
пусть сначала авито осмотрят на предмет подавляющей монополии
ФАС начала проверку скидок на маркетплейсах
Я - Константин
00:51
Спасибо
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Дмитрий Захаров
00:21
Так обновление с 7, 8 на 10 было бесплатно, с 7, 8, 10 на 11 тоже. Кому вообще нужны эти активаторы
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
Никита Абсалямов
00:12
Т.е. незачем... понятно, я так и поступил.
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:11
Не существует в природе Xeon под 775, так что и забыть я о них не мог. И непонятно откуда в 2008-9 годах GTX 960? Тестировалось актуальное по времени железо, это вроде бы очевидно...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:10
В следующий раз не давайте повода своими неуместными комментариями...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:09
Пожалуй я не стану осквернять свои ПК данными поделками, а уж тем более их ремастерами. Первый Crysis был отличный - всё что дальше это невнятна дрянь. А с технической стороны что оригиналы, что ремас...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
corsi
00:08
Другого ответа и не ожидал. Вместо признания ошибок - виляние филеем и ответ в стиле "сам такой".
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
valderm
23:58
аффтар забыл про ксеоны под 775 сокет...которые разделывали Intel Core 2 Quad Q8300 на орехи... тестировать надо было хотя бы на GTX 960 4 Гб, чтобы упора на не видяху не было от слова совсем....
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
KuziakaP
23:56
С комфортом - это без пижамы и зная, что не один овцеёб в коридоре не докопается.
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
