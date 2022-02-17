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Другое

Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD

Краткий обзор технологий ПЛИС Xilinx, которые могут стать частью процессоров AMD будущих поколений
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Приветствую Вас, дорогие читатели! 

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Сегодня я бы хотел представить свой авторский взгляд на то, зачем компания AMD закрыла сделку по покупке компании Xilinx и какие новые решения могут появиться в результате интеграции в современные процессоры тех технических наработок, которые применяются в лучших FPGA и ASIC’s планеты.

Совсем немного истории – в мире есть, было и, наверное, будет еще много лет всего два заметных технологических гиганта, которые специализируются на разработке и производстве ПЛИС (программируемых логических интегральных схем) и ASIC’s (специализированных кристаллов, которые можно настроить на эффективное решение одной задачи, например, майнинга крипты) – это компании Xilinx и Altera. Другими словами, это вечное противостояние Intel и AMD, только в меньших масштабах.

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Неудивительно, что первыми о значительной выгоде от покупки разработчика ПЛИС догадались «синие» специалисты и оформили покупку компании Altera. «Красный» лагерь не заставил себя долго ждать и договорился о покупке компании Xilinx, но встретил довольно сильное сопротивление со стороны Китая. На преодоление и согласование всех тонкостей сделки ушло немало времени, китайские функционеры выдвинули целый ряд условий, но все же одобрили покупку.

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Не буду углубляться в особенности построения систем на ПЛИС, а скажу вот что – нет в мире ни одного цифрового технического решения, которое нельзя было бы реализовать на ПЛИС лучше, эффективнее и с меньшим тепловыделением, чем на классическом процессоре. Я говорю, прежде всего, о проблеме «узкого горлышка» (ограничении пропускной способности информации) при передаче больших объемов данных, о видео и цифровой обработке сигналов, об ускорителях персональных компьютеров и многом другом.

Проблема лишь в том, что решения на ПЛИС для конечных пользователей дороги. Разработка прошивки, проектирование, создание кода на языках VHDL и Verilog, да и сами микросхемы могут стоить десятки тысяч у.е. Для ПЛИС-решений нужны специальные знания в проектировании печатных плат, в установке чипов с корпусами BGA, да еще много в чем.

Всё это значительно ограничивает популярность таких решений, они воспринимаются более узкоспециализированными, а экономически эффективными становятся лишь те продукты, которые доведены до многомиллионного серийного производства.

Итак, какие же технологии уже сейчас реализованы на продуктах Xilinx:

  1. Все известные протоколы передачи информации имеют либо аппаратную поддержку в кристаллах ПЛИС, либо позволяют пользователю быстро и с минимальными трудозатратами интегрировать софт-ядро нужной коммуникации.
  2. Лучшие в мире по скорости работы блоки ЦОС (цифровой обработки сигналов).
  3. Встроенные аппаратные ядра  PCI Express Gen3 x16 Integrated PCIe®
  4. Поддержка на уровне аппаратуры памяти DDR4 со скоростью до  2,666 МБ/с с возможностью реализации кэша на кристалле размером до 500Mb, что позволяет значительно увеличить эффективность и скорость работы чипов.
  5. Поддержка 150G Interlaken, 100G Ethernet MAC ядер для высокоскоростной связи.
  6. Аппаратно реализованные на кристалле ПЛИС высокоскоростные приемопередатчики со скоростью работы до 32.75 Гб/с каждый. Такие приёмопередатчики могут быть соединены с оптическими каналами и позволяют передавать эффективно и на большие расстояния поистине гигантские объёмы данных.

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Типичные системы, построенные на решениях от Xilinx:

  1. Масштабируемые сети 5G с аппаратным ускорением, низкой латентностью передачи информации и высокоскоростными возможностями переключения диапазонов.
  2. Проводные сети высокоскоростной передачи информации. Ускорение вычислений.
  3. Центры обработки данных с динамическим изменением пропускной способности, задержек и широким спектром виртуальных программных приложений. 

Это далеко не все технологические «фишки», которыми может похвастаться Xilinx.

Что же из указанного может стать частью современных процессоров?

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Думаю, что, прежде всего, будет решена проблема пропускной способности, существующая в современных процессорных архитектурах за счет интеграции уже готовых решений их мира ПЛИС.

Возможно, появятся устройства на некоем универсальном интерфейсе, например и память, и видеокарты и накопители будут подключаться в один высокоскоростной разъем на основе протокола NVMe (такие работы уже ведутся в мире).

В ПЛИС уже сейчас интегрированы и успешно работают микроконтроллеры всех современных архитектур, что также увеличивает гибкость технологических решений. 

В заключение отмечу, что симбиоз AMD и Xilinx может действительно существенно изменить понятие обывателей о процессорах и открыть для цифровых вычислений новые горизонты.

Всем спасибо за внимание.

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