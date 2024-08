В сложенном состоянии толщина смартфона составит 10,5 мм, что на 13 % меньше, чем у Pixel Fold и Galaxy Z Fold6

Компания Google готовится к запуску нового устройства, заменяющего Pixel Fold, примерно через пятнадцать месяцев после его первого появления на рынке. Однако большинство предварительных заказов начали отгружаться только в августе 2023 года, что сокращает фактический срок эксплуатации Pixel Fold до года для многих пользователей.

На данный момент нового преемника Pixel Fold называют Pixel 9 Pro Fold, хотя это название еще не подтверждено. Однако ресурсы, такие как 91mobiles и Android Headlines, предоставили определенные данные относительно устройства. Утечки информации указывают на активное использование ИИ-функций в Pixel 9 Pro Fold, таких как Add Me, Best Take и другие.

Согласно Android Headlines, новый Pixel 9 Pro Fold окажется более тонким, но тяжелым по сравнению с Galaxy Z Fold6. Толщина устройства составит 10,5 мм в сложенном виде, что на 13% меньше, чем у Pixel Fold и Galaxy Z Fold6. Ожидается, что его вес будет примерно на 9% меньше, чем у предшественника, в то время как с весом 257 граммов он окажется на 7,5% тяжелее Galaxy Z Fold6.