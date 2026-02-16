Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Лёгкие самолёты «Байкал», «Ладога» и «Освей» будут оснащать отечественным радиооборудованием
Производством радиооборудования занимается нижегородское НПП «Прима».

О важности радиосвязи в авиации говорить, пожалуй, даже нет смысла, ведь по радиоканалу идёт всё взаимодействие экипажа с авиадиспетчерами и наземными аэродромными службами. Поэтому обеспечение отечественных самолётов радиооборудованием собственного производства является критически важной задачей.

И процесс идёт. Как сообщила пресс-служба Уральского завода гражданской авиации («УЗГА»), лёгкие самолёты ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-192 «Освей» будут оснащаться российским современным радиооборудованием производства нижегородского НПП «Прима».

Авиационная бортовая радиостанция «Прима-КВ». Источник изображения: НПП «Прима».

«Байкалы» и «Освеи» будут оснащаться УКВ-радиостанциями «Прима-МВ» и КВ-радиостанциями «Прима-КВ». Вторая радиостанция пригодится в условиях, когда ультракоротковолновая радиосвязь не функционирует из-за больших расстояний. Кроме того, оба самолёта получат самую современную российскую систему внутренней связи.

Что до «Ладоги», то этот самолёт будет буквально нашпигован средствами связи: согласно комментарию «УЗГА», в него установят три цифровые УКВ-радиостанции «Прима-ДБ», две КВ-станции «Прима-КВ», систему внутренней связи на базе ЦИМС-А и модуль управления связью ЦИМС-21.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация
