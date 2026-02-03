Пока, как сообщается, работа идёт в одну смену.

Информация о том, что бывший завод General Motors (GM) в Санкт-Петербурге возобновит производство автомобилей (естественно, китайских брендов), появлялась в Сети на протяжении практически всего прошлого года. В ноябре пресса со ссылкой на источники в осведомлённых кругах заявила о подготовке к возобновлению сборки машин на предприятии в начале 2026 года, и вот, как сообщает агентство ТАСС, процесс начался.

Может быть интересно

Источник изображения: ТАСС.

Согласно сведениям от источников ТАСС, на бывшем предприятии GM начали производство автомобилей китайского бренда Jaecoo (суббренд Chery), а именно — моделей J6, J7 и J8. Как уточняется, пока речь идёт о начальном этапе возобновления работы предприятия: рабочие пока трудятся только в одну смену, так что на данный момент о поистине массовом производстве автомобилей на площадке речи не идёт.

Отметим, что хоть данный завод и называют «бывшим заводом GM», но фактически американский автогигант не имеет к нему отношения аж с 2015 года. Более того, в 2020 году площадка была выкуплена южнокорейским концерном Hyundai, и предполагалось, что корейское автомобилестроение и российский рынок будут сосуществовать долго и счастливо. Но затем грянули события зимы 2022 года, односторонние западные ограничения в отношении России, и Южная Корея по сугубо политическим причинам к этому процессу в ущерб собственному капиталу присоединилась. И на высвободившийся рынок рекой хлынули автомобили многочисленных китайских брендов, о существовании подавляющего большинства которых до всех этих событий никто и понятия не имел.