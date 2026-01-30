Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый энергоблок Курской АЭС-2 с новейшим реактором ВВЭР-ТОИ выведен на 40% мощности
Началась опытно-промышленная эксплуатация энергоблока.

В самом конце прошлого года, практически под Новый год, первый энергоблок Курской АЭС-2 прошёл процедуру энергетического пуска и начал выдавать первую электроэнергию в Единую энергосистему России. На тот момент речь шла на работе энергоблока на уровне мощности примерно в 240 МВт. Сегодня концерн «Росэнергоатом» сообщил о начале опытно-промышленной эксплуатации энергоблока с выводом его на уровень мощности в 40% от номинальной.

Может быть интересно

Источник изображения: «Росэнергоатом» / «Росатом».

Как отметила пресс-служба «Росэнергоатома», сегодня, 30 января, в 14:00 по московскому времени энергоблок работал на мощности в 408 МВт.

Напомним, что Курская АЭС-2 строится как замещающая для первой Курской АЭС. При этом строительство, как оно всегда бывает на атомных станциях, идёт последовательно Так, первый энергоблок уже полностью готов и вырабатывает электричество, пусть и пока в опытно-промышленном режиме, второй активно строится с расчётным сроком подключения примерно в 2027 году, ну а у третьего энергоблока только намедни начали заливать бетон фундаментной плиты.

Отличительной особенностью Курской АЭС-2 является использование реакторов типа ВВЭР-ТОИ, являющихся самыми современными и мощными водо-водяными реакторами российского образца: их электрическая мощность составляет 1255 МВт. Для сравнения, у ВВЭР-1200 этот показатель равен 1200 МВт.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
53
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
4

Сейчас обсуждают

Иван Драго
21:23
Я может чего-то не понимаю, но, 500 баксов - это 38.000р сейчас. 4060 бу продается за 25-30к.р. Возьмём 25к. Самый дешёвый комплект на 16гб я нашел за 6к(и его буквально в тот же день купят). Итого: ...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Женя Безфамильный
20:47
Такой ты уже Д'артаньян
Дженсен Хуанг ответил на вопрос о преемнике на пост главы NVIDIA: «Таких, как я, больше не будет»
Yurexxx
20:32
Тупая нейросетка qwen.ai не смогла правильно клаву нарисовать!
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
wooopggabg
20:06
Действительно, дело за малым - начать и кончить
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
swr5
20:03
Дурость, есть куча сценариев когда невозможно говорить вслух.
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Various Artists
20:00
Не понятная статья. Вроде бы об устройстве valve для гостиной, а по сути пересказ жизни. Мне интересны устройства valve, но как только valve перестает продавать отдельные устройства, то что с поддержк...
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Китя.
19:43
Удивительно что работает ведь этой сборке около 16 лет.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Grandson
19:26
Коту делать нечего и все знают, что он лижет
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
lighteon
18:46
Неловко получилось, я думал, что это "он". Упс... Хотя, трапов никто не отменял в наше время +)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
_ErOp_
18:26
запах будет бомбезный. Вы лучше варежку попробуйте постирать, не надо начинать с носка...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter