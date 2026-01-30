Началась опытно-промышленная эксплуатация энергоблока.

В самом конце прошлого года, практически под Новый год, первый энергоблок Курской АЭС-2 прошёл процедуру энергетического пуска и начал выдавать первую электроэнергию в Единую энергосистему России. На тот момент речь шла на работе энергоблока на уровне мощности примерно в 240 МВт. Сегодня концерн «Росэнергоатом» сообщил о начале опытно-промышленной эксплуатации энергоблока с выводом его на уровень мощности в 40% от номинальной.

Источник изображения: «Росэнергоатом» / «Росатом».

Как отметила пресс-служба «Росэнергоатома», сегодня, 30 января, в 14:00 по московскому времени энергоблок работал на мощности в 408 МВт.

Напомним, что Курская АЭС-2 строится как замещающая для первой Курской АЭС. При этом строительство, как оно всегда бывает на атомных станциях, идёт последовательно Так, первый энергоблок уже полностью готов и вырабатывает электричество, пусть и пока в опытно-промышленном режиме, второй активно строится с расчётным сроком подключения примерно в 2027 году, ну а у третьего энергоблока только намедни начали заливать бетон фундаментной плиты.

Отличительной особенностью Курской АЭС-2 является использование реакторов типа ВВЭР-ТОИ, являющихся самыми современными и мощными водо-водяными реакторами российского образца: их электрическая мощность составляет 1255 МВт. Для сравнения, у ВВЭР-1200 этот показатель равен 1200 МВт.