Добиться этого результата удалось благодаря государственной поддержке.

Российское государство, как бы оно ни называлось в разные периоды истории, на протяжении веков обозначало развитие Дальнего Востока одной из своих ключевых стратегических задач. Процесс идёт беспрестанно, и для этого, в частности, в регионе постоянно открываются новые предприятия и в целом растёт его экономическая привлекательность.

Так, согласно комментарию пресс-службы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в регионе за прошлый год было открыто 239 новых предприятий. Добиться этого результата, как уточняется, удалось за счёт задействования «механизмов государственной поддержки».

Может быть интересно

Отмечается, что количество вводимых в эксплуатацию предприятий на Дальнем Востоке в прошлом году выросло на 9% по сравнению с 2024 годом. Естественно, в этой статистике недостаёт информации о количестве закрывшихся предприятий: её, по понятным причинам, в данном материале не упоминают.

Вместе с тем в прошлом году были запущены 674 новых инвестиционных проекта, в которые удалось привлечь 1,9 триллиона рублей инвестиций. В денежном выражении рост составил 20% по сравнению с 2024 годом. В общей же сложности в Дальневосточном федеральном округе за минувшие десять лет при государственной поддержке реализовано без малого 1 300 предприятий с общими вложениями примерно в 5,3 трлн рублей.