Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Дальнем Востоке в прошлом году введено в эксплуатацию почти 240 новых предприятий
Добиться этого результата удалось благодаря государственной поддержке.

Российское государство, как бы оно ни называлось в разные периоды истории, на протяжении веков обозначало развитие Дальнего Востока одной из своих ключевых стратегических задач. Процесс идёт беспрестанно, и для этого, в частности, в регионе постоянно открываются новые предприятия и в целом растёт его экономическая привлекательность.

Так, согласно комментарию пресс-службы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в регионе за прошлый год было открыто 239 новых предприятий. Добиться этого результата, как уточняется, удалось за счёт задействования «механизмов государственной поддержки».

Может быть интересно

Отмечается, что количество вводимых в эксплуатацию предприятий на Дальнем Востоке в прошлом году выросло на 9% по сравнению с 2024 годом. Естественно, в этой статистике недостаёт информации о количестве закрывшихся предприятий: её, по понятным причинам, в данном материале не упоминают.

Вместе с тем в прошлом году были запущены 674 новых инвестиционных проекта, в которые удалось привлечь 1,9 триллиона рублей инвестиций. В денежном выражении рост составил 20% по сравнению с 2024 годом. В общей же сложности в Дальневосточном федеральном округе за минувшие десять лет при государственной поддержке реализовано без малого 1 300 предприятий с общими вложениями примерно в 5,3 трлн рублей.

#россия #экономика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

VRoman
23:09
Потому что 400я линейка - это та же самая 300я. Просто TSMC подтянула качество кристаллов и теперь стало можно выжать ещё 100 МГц из кремния. А сама архитектура осталась без изменений. Но вообще да, А...
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
VRoman
23:03
Без процессора AI MAX 388 с 64 ГБ как-то не интересно. Ни рыба ни мясо.
ZOTAC выпускает серию мини-ПК ZBOX MAGNUS c процессорами Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo
Алисия Степс
23:00
" Чиновник поясняет: «из вредности» " - из разряда, - а я НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ. Не даром депутатов запретили фоткать, отупели в край что бздец. И о каких таких мошенниках иностранных говорит эта г...
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
sNQ
22:12
задержки в развитии
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Зю
21:45
Да вроде пару недель назад ракета с десятками штук улетела. А так тестовые единицы ещё с 2023 заводили на орбиту: В 2023 и 2024 годах были запущены первые шесть спутников «Рассвет-1» и «Рассвет-2»
Запуск первых российских спутников для высокоскоростного интернета отложен на 2026 год
lion77815
20:45
Зевоны опять вне конкуренции. Да.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:43
В свете веселухи с 98... от красных ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:42
Вот потому и "дачи, машины, жёны, дети, ремонты, отпуска, хобби ..." с миллионами - что народ всякими глупостями со всякими игрушками не занимается.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:37
99% населения комп - это, тупо, игрушка. Не приносящая никаких профитов, от слова совсем. С таким же нулевым "смыслом" в чего-то там "обновляться", тратя свои кровные вникуда ... Хором с ферарями от э...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Александр Мухин
20:22
Значит, он тягу аккумулирует, а не электроэнергию.
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter