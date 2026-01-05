Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Глава Росстандарта: праворульные автомобили в России запрещать не планируется
Даже несмотря на то, что управление ими по определению опаснее на дорогах с правосторонним движением.

Разговоры о заведомо более высокой опасности использования праворульных автомобилей в России, где действует правостороннее движение, ведутся уже на протяжении тридцати лет — с тех самых пор, как граждане стали ввозить в страну машины японского производства и ставить их на учёт. Несмотря на то, что такие машины объективно менее безопасны, поскольку водитель гораздо хуже видит (или не видит вовсе) встречную/левую полосу движения при перестроении или при обгоне, таких «нестандартных» автомобилей в России зарегистрировано достаточно много.

И откровенно наступать на интересы людей, по всей видимости, пока не станут. По крайней мере, о том, что в России не планируется вводить запрет на использование праворульных автомобилей, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

При этом Шалаев допустил, что требования для допуска праворульных автомобилей на дороги общего пользования будут ужесточаться, однако речи о полном запрете не идёт.

Следует понимать, что распределение праворульных авто в России неравномерно. Больше всего их, и это следует из географического положения региона, на Дальнем Востоке. Так уж распорядилась история, и просто так взять и запретить миллионам людей иметь пусть и заведомо более опасный с точки зрения оценки дорожной ситуации, но всё же автомобиль, нельзя.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
