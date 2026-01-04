Об этом сообщил TG-канал «Автопоток» со ссылкой на иранские СМИ.

Сведения о том, что «АвтоВАЗ» намерен наладить выпуск автомобилей марки Lada в Иране, время от времени всплывают в средствах массовой информации. Иногда это официальные заявления руководства тольяттинского автогиганта, а порой, как, например, сегодня, информация от местных иранских изданий.

Так, Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на иранский ресурс Charkhan сообщил, что производство автомобилей будет налажено на автозаводе Pars Khodro, на котором производятся машины собственных иранских марок. Ранее мощности Pars Khodro использовались концерном Renault-Nissan для выпуска автомобилей своих брендов.

Судя по всему, выпуск машин марки Lada будет осуществляться тем же способом, каким ранее на предприятии производились машины Renault и Nissan: крупноузловой сборкой из поставляемых из России машинокомплектов. Уточняется, что такой вариант гораздо выгоднее для Ирана, чем закупка уже готовых автомобилей непосредственно в России.

«АвтоВАЗу», если информация подтвердится официально, это тоже выгодно: расширение географии присутствия даёт предприятию новые рынки сбыта и, как следствие, возможность масштабировать производство вкупе со снижением себестоимости отдельных узлов и агрегатов за счёт возросших объёмов выпуска.

Ровно месяц назад глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтверждал, что план предприятия по локализации производства автомобилей в Иране и открытию в Исламской республике своих дилерских центров остаётся в силе.