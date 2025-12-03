На новом самолёте нужно испытать всё до последней клёпки, прежде чем разрешать его коммерческую эксплуатацию.

Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о начале испытаний очередной системы импортозамещённого лайнера SJ-100 («Суперджет»). На этот раз речь идёт об испытаниях системы автоматической посадки, являющейся частью совместно разработанной специалистами концерна КРЭТ и компании «Яковлев» системы автоматического управления (САУ) самолётом.

Как отметили в ОАК, система автоматического управления российской разработки полностью соответствует современным требованиям и способна обеспечивать пилотирование самолёта на всех этапах полёта.

SJ-100 проходит длительный и важный этап сертификационных полётов, без полного и успешного завершения которых самолёт не будет допущен к коммерческой эксплуатации. Впереди у импортозамещённого «Суперджета» ещё много месяцев испытаний, по завершении которых начнутся поставки самолётов первым заказчикам. Предполагается, что первые обновлённые SJ-100 передадут авиакомпаниям ближе к концу следующего года.