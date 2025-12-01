Ввезти современный автомобиль по льготной ставке «утиля» будет весьма сложно, ведь львиная их доля выходит за рамки льготной мощности.

Несколько месяцев назад по российской информационной сфере поползли слухи о том, что Правительство готовит внесение изменений в механизм расчёта утилизационного сбора на автомобили для ввозящих их из-за рубежа для личного пользования физических лиц. Несмотря на подавляющее негативное общественное мнение по данному вопросу, законопроект в его первоначальной форме был принят в сжатые сроки, и сегодня, 1 декабря, изменения вступили в силу.

Отныне утилизационный сбор для физических лиц будет рассчитываться не только исходя из возраста автомобиля и объёма установленного в нём двигателя, но и из его мощности. Составители закона объяснили своё решение тем, что значительная часть ввозимых в Россию по параллельному импорту для личного пользования автомобилей имеют относительно компактные, но при этом мощные двигатели. Кроме того, такие машины не имеют официальной гарантии и снижают интерес производителей к обеспечению локализации производства авто в России.

Сама льготная ставка утильсбора для физических лиц, ввозящих машины из-за рубежа для личного пользования, осталась, но вот её порог значительно уменьшили — теперь она действует для автомобилей с мощностью двигателя до 160 л. с. Таким образом, если вы хотите себе машину даже не высокого, а чуть выше среднего класса с мощностью от 160 л. с. до 187 л. с., то будьте готовы на ровном месте заплатить дополнительно 750 тысяч рублей, которые после индексации утильсбора 1 января 2026 превратятся в 900 тысяч рублей. Стоимость качественных брендовых автомобилей, на которые по умолчанию устанавливаются мощные силовые агрегаты, из-за утильбсора взлетит на сумму от двух миллионов рублей и выше.

Таким образом, хороший автомобиль в России станет по карману преимущественно тем, кому деньги достаются легко и в больших количествах. А вот кого можно записать в эту категорию, это уже тема для отдельного обсуждения.