Скоро она поедет на Дальний Восток. А путь неблизкий.

Строящаяся сейчас на Дальнем Востоке Артёмовская ТЭЦ-2, призванная восстановить энергетический баланс региона в условиях его продолжающегося промышленного развития, потихоньку получает для последующей установки всё новое энергетическое оборудование. В частности, предприятие «Силовые машины» завершило процесс изготовления и заводских контрольных испытаний газотурбинной установки ГТЭ-170.1, о чём сообщило в своём пресс-релизе.

В ближайшее время турбину отгрузят с завода, и по железной дороге доставят на Артёмовскую ТЭЦ-2. Следует помнить, что «Силовые машины» расположены в Санкт-Петербурге, а станция — на другом конце страны, в Приморском крае. Так что доедет до места назначения турбина в лучшем случае через пару недель.

Напомним, что Артёмовская ТЭЦ-2 после её полного ввода в эксплуатацию будет вырабатывать 440 МВт электрической мощности и 45 Гкал/ч тепловой мощности. Введение станции в строй запланировано на 2027 год.