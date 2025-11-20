Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
S7 Technics построила вторую очередь завода по ремонту двигателей лайнеров Boeing и Airbus
Возможности их ремонта к 2027 году увеличатся в полтора раза.

Строительство предприятия по проведению сертифицированного ремонта силовых агрегатов авиалайнеров Boeing и Airbus началось входящей в группу S7 компанией S7 Technics ещё задолго до известных событий, полностью разрушивших экономическое взаимодействие России и Запада. Первая очередь завода введена в эксплуатацию в 2022 году, и очень быстро стало понятно, что её ремонтных мощностей недостаточно для покрытия потребностей.

Поэтому вскоре началось строительство второй очереди, и вот сегодня оно официально завершилось. По крайней мере, об этом замгендиректора S7 Technics Андрей Соколов сообщил изданию «Ведомости». Ввод второй очереди завода в эксплуатацию состоится в следующем году, и по предварительным данным это позволит увеличить количество проводимых ремонтов двигательных установок Boeing и Airbus более чем в полтора раза к 2027 году.

На текущем этапе предприятие будет заниматься ремонтом двигателей CFM56-5B и CFM56-7B для Airbus A320 и Boeing 737 соответственно. Также на заводе планируют проводить ремонт и обслуживание вспомогательных силовых установок Honeywell. Напомним, что вспомогательные силовые установки на самолётах — это малые турбореактивные двигатели, обеспечивающие лайнер электроэнергией и сжатым воздухом (для запуска «больших» двигателей) во время стоянки и подготовки к взлёту.

Вторая очередь завода по площади значительно уступает первой очереди: 6 000 кв. метров против 15 000 кв. метров. После её запуска количество капремонтов двигателей силами S7 Technics возрастёт более чем на 60% — с 40 до 65 в год.

#россия #экономика #авиация #промышленность #boeing #гражданская авиация #airbus
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
13
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
61
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
20
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
2
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
5
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
2

Сейчас обсуждают

sammievanhalen
17:09
Эк тебя перекорёжило. Да кто ж заставляет-то? Просто должна быть альтернатива монополисту в лице мс. Пусть и не такая массовая, зато без агрессивных закидонов корпорастов. Пусть не такая удобная на пе...
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Олег Вещий
17:07
Однако F-35 янки наштамповали за 25 лет 2000 штук, а наши за 8 лет СУ-57 не более 25 машин.. До Советского Союза нам далеко.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Любое Имя
16:51
140 кадров вместо 154 ,автор заметит 🫣
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
corsi
16:47
Дочитал до момента с ценой и поржал. )) Реальная цена будет в диапозоне от $500 до $1000, скорее всего где-то посередине и все деферамбы моментально улетучиваются. Да, не забудем про "скины" или сменн...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Clocker_F1
16:43
Ну ты чувак даешь, те лет сколько вообще? япнимаю мой младшой в садике может повыпендриваться, я смотрю ты не далеко ушел, я хоть и не спец но тут походу все поняли кроме тебя
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
K0nst4nt1n
16:21
Сначала вбросы про то что на ddr5 больше FPS чем на ddr4 причём на какие-то совсем невнемяемые значения, теперь вдруг обнаружилось что в двухканале-то с двумя плашками ddr5 тоже больше. Уважаемые "авт...
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
Crash_TesT
16:20
Так тест одноканал vs двухканал для выявления разницы ФПС.
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
elektrokat
16:13
Это чтобы в ваших неокрепших мозгах срочно и прочно укоренилось, что теперь у вас может быть не 140, а 120 фпс, и все помчались, роняя кал, скупать 32гб по конским ценам
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
wild cat
16:12
Они в конкурентной борьбе с КНР автопромом. Россия там не участвует. Пока, увы нечем. Насчёт --какие транзакции.... Ты похоже не Waramagedon а просто Ga...on. Любишь когда тебя в грязных делах использ...
На мощностях экс-заводов Volkswagen и GM в РФ наладят выпуск двигателей, КПП и электроники
swr5
16:07
Вот же! Все таки что-то пронюхали. Срочно звоню на базу.
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter