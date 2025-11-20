Возможности их ремонта к 2027 году увеличатся в полтора раза.

Строительство предприятия по проведению сертифицированного ремонта силовых агрегатов авиалайнеров Boeing и Airbus началось входящей в группу S7 компанией S7 Technics ещё задолго до известных событий, полностью разрушивших экономическое взаимодействие России и Запада. Первая очередь завода введена в эксплуатацию в 2022 году, и очень быстро стало понятно, что её ремонтных мощностей недостаточно для покрытия потребностей.

Поэтому вскоре началось строительство второй очереди, и вот сегодня оно официально завершилось. По крайней мере, об этом замгендиректора S7 Technics Андрей Соколов сообщил изданию «Ведомости». Ввод второй очереди завода в эксплуатацию состоится в следующем году, и по предварительным данным это позволит увеличить количество проводимых ремонтов двигательных установок Boeing и Airbus более чем в полтора раза к 2027 году.

На текущем этапе предприятие будет заниматься ремонтом двигателей CFM56-5B и CFM56-7B для Airbus A320 и Boeing 737 соответственно. Также на заводе планируют проводить ремонт и обслуживание вспомогательных силовых установок Honeywell. Напомним, что вспомогательные силовые установки на самолётах — это малые турбореактивные двигатели, обеспечивающие лайнер электроэнергией и сжатым воздухом (для запуска «больших» двигателей) во время стоянки и подготовки к взлёту.

Вторая очередь завода по площади значительно уступает первой очереди: 6 000 кв. метров против 15 000 кв. метров. После её запуска количество капремонтов двигателей силами S7 Technics возрастёт более чем на 60% — с 40 до 65 в год.