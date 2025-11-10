Причём фактически год ещё не завершился.

Калининградский янтарный комбинат решил с разницей всего в две недели порадовать всех, кто следят за народным хозяйством, двумя важными рекордами. В конце октября на месторождении был добыт самый крупный за последние четыре года янтарный самородок, ну а сегодня пресс-служба комбината отрапортовала об обновлении рекорда общей годовой добычи.

Согласно публикации комбината, за текущий год, который, на минуточку, ещё не завершился, на месторождении было добыто 712 тонн древней окаменелой смолы. Таким образом, рекорд предыдущего года был «побит» сразу на 85 тонн.

Как отметили представители Калининградского янтарного комбината, за почти полвека его работы масштабы добычи постоянно возрастали. Начиналась история предприятия с 47 тонн янтаря в 1976 году. Затем добыча росла по экспоненте: до 260 тонн в 2014 году, и вот, до 712 тонн в текущем. Почти трёхкратное увеличение за одиннадцать лет.