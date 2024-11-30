Тебя вообще не должно волновать, какой там парламент. Полномочия истекают 16 декабря — на выход.

Если в чём-то Грузии и повезло, так это в сложившейся после правления Михаила Саакашвили политической системе, когда реальная власть находится у парламента, а президент как глава государства носит сугубо церемониальные функции, не обладая правом принятия решений. Да, президент в Грузии может наложить вето на те или иные решения парламента, но вето преодолевается большинством голосов, да и в целом у нынешней президента Грузии Саломе Зурабишвили функция в грузинском политическом руководстве больше вредительская, чем какая бы то ни было ещё.

Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с сегодняшним заявлением Зурабишвили, сделанным в кругу участников беспорядков в Тбилиси (только вдумайтесь: глава государства участвует в антигосударственных беспорядках), в котором она отказывается сложить свои полномочия после 16 декабря, когда формально истечёт её мандат. Своё неконституционное решение Зурабишвили оправдывает (вернее, пытается оправдать) якобы тем, что грузинский парламент якобы «нелегитимен» и, как следствие, якобы не сможет избрать нового президента.

Как вы прекрасно понимаете, в реальности грузинский парламент как раз-таки абсолютно легитимный, а антигосударственные заявления президент Грузии делает потому, что ей как протеже западного капитала крайне невыгодно, чтобы правящей партией была «Грузинская мечта», продвигающая идеи суверенитета и субъектности Грузии с поддержанием позитивных отношений со своими соседями, включая Россию.

Что до легитимности, то её утратит как раз Зурабишвили, если не освободит кабинет 16 декабря. Сейчас в Тбилиси продолжаются беспорядки, инициированные понятно кем, и очевидно, что страну будут продолжать «шатать». Здесь главное, чтобы избранный парламент не дал слабину и подавил беспорядки.