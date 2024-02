По мнению сенатора, это повод задуматься. В том числе о том, что статистика ВВП не отражает объективную реальность.

Чуть ли не со школьной скамьи нас обучали такой экономической статистике, как валовой внутренний продукт (ВВП), означающей общее количество произведённых в стране товаров и оказанных услуг. Исходя из самой формулировки нетрудно догадаться, что данный показатель очень мало что значит в большой перспективе. В разных странах стоимость товаров и услуг разная: если определённый товар в стране A стоит условно $100, а в стране B точно такой же товар стоит $1000, то статистика ВВП страны B от этого в десять раз раздувается, но количество материальных благ, как вы понимаете, в десять раз не увеличивается. И вот, в США существуют представители политического класса, которые, в отличие от многих, эти прописные истины, понимают.

Так, сегодня сенатор США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что американский военно-промышленный комплекс сегодня способен производить 30 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это, по словам сенатора, неплохо, учитывая, что два года назад их производилось 20 тысяч в месяц. В то же время Россия, отметил Вэнс, производит 25 тысяч снарядов, но не в месяц, а в сутки.

Данное обстоятельство, справедливо считает сенатор, заставляет задуматься об эффективности американского ВПК и о том, что западные страны критически недооценили российские возможности.

«Соединённые Штаты, крупнейшая экономика мира, производит в месяц оружия столько же, сколько Россия производит за день. Возникает предположение, что значения ВВП «фейковые». Если вы не можете выпускать вооружения для защиты собственного народа, вы не можете притворяться, будто ваша экономика сильна настолько, насколько вам хотелось бы в это верить», — резюмировал Вэнс.

Справедливости ради, существуют куда более правдивые и реалистичные показатели, по которым можно оценивать экономический потенциал государства. Например, уровень потребления энергии, свидетельствующий о наличии или отсутствии развитого промышленного производства как ключевого потребителя энергии, обеспеченность первичными ресурсами, уровень развития технического образования, и многое другое. По всем параметрам нетрудно понять, что статистика ВВП стран коллективного Запада до безумия раздута банковскими и прочими нематериальными секторами экономики. А живём мы, как ни крути, в материальном мире, где деньги сами по себе мало что значат, если на них нечего обменять.

В то же время есть Китай, который сколотил свою статистику ВВП именно на реальном (том, продукцию которого можно пощупать) секторе экономики. Поэтому, собственно, практически все товары, которые находятся у нас дома, имеют лейбл «Made in China», а не «Made in USA» или «Made in EU».