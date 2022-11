Она здесь есть и даже работает.

Второе декабря — весьма насыщенный свежими релизами день: в продажу одновременно поступят The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound, а также Marvel’s Midnight Suns. О чём думали разработчики и издатели, назначая своим проектам одну и ту же дату релиза, вопрос хороший: очевидно, о том, что аудитории данных проектов никак не соприкасаются друг с другом. Так дело обстоит на самом деле или нет, узнаем уже через неделю, ну а пока разработчики тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns показали свежий видеоролик, в котором продемонстрировали местную боевую систему.

Работает она достаточно любопытно. Во-первых, отправляясь на задание, мы выбираем, какие конкретно супергерои войдут в состав штурмовой группы. Определять это нужно будет исходя из задач в конкретной «вылазке» и уникальных способностей конкретных персонажей: в той или иной миссии полезными будут оказываться совсем разные герои.

Вступив в сражение, в дело вступает механика карточек, которые можно будет применять во время своего хода, и от выбора которых зависит выполняемое персонажем действие. Кроме того, герои способны лечить друг друга, а также применять своего рода суперспособности, для активации которых необходим высокий уровень героизма — накапливаемого в течение боя ресурса.