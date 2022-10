Это чудовищно много, если разделить на дни и недели среднестатистического работяги.

В определённый момент в не таком уж далёком прошлом разработчики игр осознали, что соотношение стоимости игры к её продолжительности — один из самых действенных способов убедить игроков в том, что тратя на проект свои деньги, они получат за них отличный «возврат». Так появилась новая мода — публиковать сведения о времени, на которое рассчитано прохождение той или иной игры. И Marvel’s Midnight Suns не стала исключением из нового правила.

Согласно заявлениям разработчиков, прохождение основной сюжетной кампании займёт порядка пятидесяти часов в зависимости от торопливости конкретного геймера. Если же игрок пожелает полностью выполнить все задания и весь побочный контент, то прохождение растянется ещё на тридцать часов, по итогу достигнув отметки примерно в 80 часов.

Учитывая, что средний возраст геймера с каждым годом по мере популяризации данной формы проведения досуга увеличивается, это огромная продолжительность. Даже если представить себе, что среднестатистический трудящийся человек имеет по два свободных часа вечером, то полное прохождение Marvel’s Midnight Suns растянется примерно на восемь недель.

Релиз данного тактического проекта назначен на 2 декабря. То есть, в один день с Need for Speed Unbound и The Callisto Protocol. Надеемся, что аудитории у данных проектов никак не пересекаются.