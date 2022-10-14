Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Полное прохождение Marvel’s Midnight Suns займёт порядка 80 часов
Это чудовищно много, если разделить на дни и недели среднестатистического работяги.
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
ASUS 3060 за копейки в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В определённый момент в не таком уж далёком прошлом разработчики игр осознали, что соотношение стоимости игры к её продолжительности — один из самых действенных способов убедить игроков в том, что тратя на проект свои деньги, они получат за них отличный «возврат». Так появилась новая мода — публиковать сведения о времени, на которое рассчитано прохождение той или иной игры. И Marvel’s Midnight Suns не стала исключением из нового правила.

реклама

Согласно заявлениям разработчиков, прохождение основной сюжетной кампании займёт порядка пятидесяти часов в зависимости от торопливости конкретного геймера. Если же игрок пожелает полностью выполнить все задания и весь побочный контент, то прохождение растянется ещё на тридцать часов, по итогу достигнув отметки примерно в 80 часов.

Учитывая, что средний возраст геймера с каждым годом по мере популяризации данной формы проведения досуга увеличивается, это огромная продолжительность. Даже если представить себе, что среднестатистический трудящийся человек имеет по два свободных часа вечером, то полное прохождение Marvel’s Midnight Suns растянется примерно на восемь недель.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз данного тактического проекта назначен на 2 декабря. То есть, в один день с Need for Speed Unbound и The Callisto Protocol. Надеемся, что аудитории у данных проектов никак не пересекаются.

#2k games #firaxis games #marvels midnight suns
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Marvel’s Midnight Suns выйдет в начале декабря — официально
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как летающий мопед стал одним из самых эффективных средств СВО в Украине и при чём тут Герань
36
8 простых и эффективных способов прокачать старый компьютер в 2022 году
45
О лучших и худших видеокартах с вторичного рынка
32
Почему Дженсен Хуанг такой жадный, когда за флагман будут просить $700, и сколько нам ещё ждать
89
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Обзор электрической мухобойки Rexant 70-0491
30
Легенда о черном майнере (страшная мистическая история)
24
Параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе беспроводного зарядного устройства
7
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
2
5 лучших беспроводных зарядных устройств для покупки в 2022 году
1

Сейчас обсуждают

Dce
07:38
Может лучше начать с двойника/тройника?! оригинала уж лет 20 как не наблюдаю. В идеале, с его непосредственных хозяев - чёрных шляп. Что на власовщине, что в бандеростане, ими все ключевые посты занят...
Как летающий мопед стал одним из самых эффективных средств СВО в Украине и при чём тут Герань
Eisbrecher
07:35
И снова новость про оверклокинг! Поздравляю)
Российский оверклокер обновил пару рекордов 3DMark11 при помощи NVIDIA GeForce RTX 4090
[Zero]
07:31
Чифтек - нормальные бюджетные блоки питания. У многих работают года с 2011-2012 без выхода из строя.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Дмитрий
07:26
почему. гиги и палиты официальные. серый товар сразу по гарантии видно. Например ссд самсунга там у них почти все по 1 году. сразу видно не официал. у ситилинка так же. как можно брать ссд блин...
Флагманы NVIDIA дешевеют после прихода в магазины РФ GeForce RTX 4090 – 5 GPU для экономных мажоров
Серега Попов
07:26
Асик производится под опр алгоритм и в случае просадки монеты его можно засунуть в одно место , как это произошло с асиками под эфир которые покупались по лошадиной цене , второе покупать кирпичи с по...
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
inzer890
07:15
Попыхтит еще старичок 9900K.
Обязательно ли наличие PCIe версии 4.0 для раскрытия потенциала GeForce RTX 4090 — тест TPU
Дырокол Ибаставич
07:13
Божественная Windows 7, сделанная людьми, для людей. Черн0#азые только поганят всё - ни на что не способны. Ни трудиться ни созидать. Аминь.
Microsoft показала возможный будущий дизайн пользовательского интерфейса Windows
Серега Попов
07:11
Изначально было понятно что в математических задачах типа обсчета крипты все одинаково с предыдущим флагманом ибо количество куда ядер , и характеристики памяти и шины памяти плюс минус одинаково, а...
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
Eisbrecher
07:07
Читаю внимательно твой текст >>Аварийность российских космических запусков с 2018 года составила меньше одного процента – 1 аварийный запуск на 86 удачных, причем 86 запусков подряд и ни одной аварии...
Китай пытается стать мировым гегемоном в сфере космоса
1TronpmG5
07:05
Вор у вора дубинку украл.
Семья клиентов «Тинькофф Банка» получила 4,5 млн руб кешбэка за покупки, их обвиняют в мошенничестве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем