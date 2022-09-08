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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store началась раздача «симулятора виноделия» Hundred Days
Симулятор пивовара есть, винодела есть. С «беленькой», правда, всё скучно, поэтому симулятора нет.
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Что тут у нас на календаре? Опять четверг? Значит, отправляемся за очередным подарком от Epic Games Store, где иногда даже раздают вполне достойные продукты. Сегодня, впрочем, не тот случай, но подарок всё равно имеет смысл забрать: им стал «симулятор виноделия» Hundred Days.

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Как утверждают разработчики, их проект представляет собой реалистичный симулятор создания высококачественных вин: от посадки самого винограда и ухаживания за ним до непосредственно превращения его в популярный у любителей красивой жизни напиток.

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Раздача будет продолжаться неделю, после чего ей на смену придут сразу два подарка: мистическое приключение Spirit of the North и космическое приключение The Captain.

#epic games #epic games store
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