Казалось бы, зачем нужны рецензии The Last of Us Part I — игре, которая является просто ремейком уже давно существующего и обласканного журналистами проекта, без каких бы то ни было серьёзных изменений? Тем не менее, они будут, и первые из них появятся в Сети уже 31 августа — за два дня до публичного релиза «новинки». Соответствующей информацией поделился журналист издания Video Games Chronicle, которому доверили написание соответствующего обзорного материала.
реклама
Вряд ли оценки станут для кого-то неожиданностью, поскольку, опять же, перед нами просто ремейк культовой игры. Поэтому оценки от профессиональных обозревателей останутся либо на прежнем уровне, либо даже подрастут, поскольку визуально The Last of Us Part I определённо на пару голов превосходит свою старшую сестричку.
Второго сентября ремейк заглянет на PlayStation 5. Проект в будущем также должен выйти на PC, но когда это будущее настанет, разработчики из Naughty Dog пока рассказывать не торопятся.