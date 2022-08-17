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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первые рецензии на The Last of Us Part I начнут появляться в последний день августа
Или за два дня до релиза игры.
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Казалось бы, зачем нужны рецензии The Last of Us Part I — игре, которая является просто ремейком уже давно существующего и обласканного журналистами проекта, без каких бы то ни было серьёзных изменений? Тем не менее, они будут, и первые из них появятся в Сети уже 31 августа — за два дня до публичного релиза «новинки». Соответствующей информацией поделился журналист издания Video Games Chronicle, которому доверили написание соответствующего обзорного материала.

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Вряд ли оценки станут для кого-то неожиданностью, поскольку, опять же, перед нами просто ремейк культовой игры. Поэтому оценки от профессиональных обозревателей останутся либо на прежнем уровне, либо даже подрастут, поскольку визуально The Last of Us Part I определённо на пару голов превосходит свою старшую сестричку.

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Второго сентября ремейк заглянет на PlayStation 5. Проект в будущем также должен выйти на PC, но когда это будущее настанет, разработчики из Naughty Dog пока рассказывать не торопятся.

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