Как известно, серия Life is Strange раньше выходила частями — эпизодами — из-за чего даже именовалась игровым сериалом. Система неоднозначная, имеющая больше недостатков, чем преимуществ, поэтому в Life is Strange True Colors от неё было решено отказаться. Теперь, когда в беседе с изданием Rock Paper Shotgun разговор зашёл о возможном возвращении к эпизодической модели распространения, представители студии Deck Nine фактически отвергли данную перспективу.
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По словам старшего нарративного дизайнера Life is Strange True Colors Филипа Лоуренса, в студии «не представляют» возвращение франшизы к эпизодической модели. Отзывы игроков о новой, более привычной и приемлемой для всех системе, были слишком позитивными. Важно понимать, что на практике Life is Strange True Colors всё же разделена на эпизоды в угоду традиции серии, однако в этот раз все эпизоды вышли в один день и были доступны сразу.
Что ждёт Life is Strange дальше, в рамках вышеизложенного материала не обсуждалось.