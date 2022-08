Слишком уж положительные отзывы получила нормальная система.

Как известно, серия Life is Strange раньше выходила частями — эпизодами — из-за чего даже именовалась игровым сериалом. Система неоднозначная, имеющая больше недостатков, чем преимуществ, поэтому в Life is Strange True Colors от неё было решено отказаться. Теперь, когда в беседе с изданием Rock Paper Shotgun разговор зашёл о возможном возвращении к эпизодической модели распространения, представители студии Deck Nine фактически отвергли данную перспективу.

реклама

По словам старшего нарративного дизайнера Life is Strange True Colors Филипа Лоуренса, в студии «не представляют» возвращение франшизы к эпизодической модели. Отзывы игроков о новой, более привычной и приемлемой для всех системе, были слишком позитивными. Важно понимать, что на практике Life is Strange True Colors всё же разделена на эпизоды в угоду традиции серии, однако в этот раз все эпизоды вышли в один день и были доступны сразу.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что ждёт Life is Strange дальше, в рамках вышеизложенного материала не обсуждалось.