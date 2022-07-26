Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдеры снова запутались: похоже, Ubisoft всё-таки не работает над королевской битвой по The Division
В любом случае, данный проект интереса не вызывает.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

На прошлой неделе инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб заявил, что Ubisoft собирается гораздо активнее развивать франшизу Tom Clancy’s The Division, и готовит по ней проект в жанре королевской битвы. Учитывая предыдущую неудачную попытку Ubisoft запрыгнуть в этот битком набитый поезд в лице Hyper Scape, геймеры отнеслись к данной информации скептически, и, похоже, правильно сделали: сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон предположил, что Грабб немного ошибается.

реклама

Насколько понимает Хендерсон, принимая во внимание свои обширные связи в игровой индустрии, на самом деле речь идёт не о новом проекте, а о The Division Heartland, анонс которой состоялся ещё в позапрошлом году.

Не исключено, что в The Division Heartland будут представлены элементы «рогалика», о которых ранее заявлял Грабб, но про отдельный новый проект в данной франшизе Хендерсон ничего не слышал.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Справедливости ради, в данном случае сомнения Хендерсона звучат обоснованно: поддерживать сразу четыре проекта во вселенной The Division, в состав которой сейчас входят The Division 2, мобильная The Division Heartland и мобильная The Division Resurgence, будет весьма проблематично.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Assassin’s Creed Rift отложили до следующей весны
Ubisoft опровергла слух о закрытии спортивной аркады Roller Champions
Ubisoft вскоре закроет вышедшую в конце весны спортивную аркаду Roller Champions — утечка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
147
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
61
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
57
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
34
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
27
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
46
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
О самых маленьких игровых консолях
+

Сейчас обсуждают

Infinity78
14:56
а банки тоже притянем? они тоже каждый свой курс ставят? а обменники? Ну что за бред то. Монополии у али нет. тем более можешь в их монетках покупать, выбор огромен.
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
BoeHa4aJIbHuK
14:54
Очередная "новость по тематике сайта" и стабильно пару высеров от ботов. Когда до них дойдет что местной аудитории похер на это, только ленту забиваете.
Прокачка газа по Северному Потоку уменьшится еще в 2 раза
ахахах
14:53
а ты в какой стране обитаешь.Не с таким паспортом?
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Abraxas29
14:53
Молодой человек, надо бы знать, сам термин железный занавес придумали в британии, и опустили его не мы а они, вокруг нас. И вам бы на западе побывать, да не по туристическим маршрутам, хотя палатки бе...
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Сергей Боровой
14:52
ну так я как раз и понимаю, что такое золото и платина, и объясняю, что это как раз и есть материальная ценность перевернуть мои же слова это канешн круто, разговор окончен)))
Ученые обнаружили "уязвимое место" раковых опухолей, устойчивых к лекарственным препаратам
taurus88
14:51
если отбросить стёб суперхероики, то сериал абсолютно повесточный. и абсолютно западно ориентированный. если ты не интересуешься суперхеройскими фильмами, то тебе не будет понятен ни посыл сериала, ни...
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
V.L.A.D.L.E.N
14:50
Спасибо сыну за машину!
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Mocus
14:50
Ну не скажите. Просто снимать можно по разному. Можно посмотреть, например, The boys - и там никакого кризиса нет, всё очень даже живенько, интересно и очень реалистично (насколько это вообще возможно...
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
ахахах
14:49
говорят Крым кола хорошая ещё
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Зеновий Радеонович
14:49
Пока толстый похудеет худой ноги протянет
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем