В любом случае, данный проект интереса не вызывает.

На прошлой неделе инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб заявил, что Ubisoft собирается гораздо активнее развивать франшизу Tom Clancy’s The Division, и готовит по ней проект в жанре королевской битвы. Учитывая предыдущую неудачную попытку Ubisoft запрыгнуть в этот битком набитый поезд в лице Hyper Scape, геймеры отнеслись к данной информации скептически, и, похоже, правильно сделали: сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон предположил, что Грабб немного ошибается.

реклама

Насколько понимает Хендерсон, принимая во внимание свои обширные связи в игровой индустрии, на самом деле речь идёт не о новом проекте, а о The Division Heartland, анонс которой состоялся ещё в позапрошлом году.

Не исключено, что в The Division Heartland будут представлены элементы «рогалика», о которых ранее заявлял Грабб, но про отдельный новый проект в данной франшизе Хендерсон ничего не слышал.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Справедливости ради, в данном случае сомнения Хендерсона звучат обоснованно: поддерживать сразу четыре проекта во вселенной The Division, в состав которой сейчас входят The Division 2, мобильная The Division Heartland и мобильная The Division Resurgence, будет весьма проблематично.