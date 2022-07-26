На прошлой неделе инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб заявил, что Ubisoft собирается гораздо активнее развивать франшизу Tom Clancy’s The Division, и готовит по ней проект в жанре королевской битвы. Учитывая предыдущую неудачную попытку Ubisoft запрыгнуть в этот битком набитый поезд в лице Hyper Scape, геймеры отнеслись к данной информации скептически, и, похоже, правильно сделали: сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон предположил, что Грабб немного ошибается.
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Насколько понимает Хендерсон, принимая во внимание свои обширные связи в игровой индустрии, на самом деле речь идёт не о новом проекте, а о The Division Heartland, анонс которой состоялся ещё в позапрошлом году.
Не исключено, что в The Division Heartland будут представлены элементы «рогалика», о которых ранее заявлял Грабб, но про отдельный новый проект в данной франшизе Хендерсон ничего не слышал.
Справедливости ради, в данном случае сомнения Хендерсона звучат обоснованно: поддерживать сразу четыре проекта во вселенной The Division, в состав которой сейчас входят The Division 2, мобильная The Division Heartland и мобильная The Division Resurgence, будет весьма проблематично.