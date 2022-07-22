Как будто Ubisoft было мало провала Hyper Scape.

По какой-то необъяснимой причине разработчики игр продолжают свято верить в то, что в игровой индустрии ещё осталось место для очередной королевской битвы. К сожалению, то не совсем так (вернее, совсем не так), однако Ubisoft продолжает осуществлять попытки откусить кусочек этого вкусного и душистого пирога. Сегодня инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что компания готовит «батл рояль» во вселенной The Division.

реклама

Насколько известно Граббу, проект пребывал в статусе разработки ещё в 2020 году, но впоследствии был заморожен, после чего вновь запущен в 2021 году после тотального провала королевской битвы Hyper Scape. По сведениям Грабба, помимо классических элементов королевской битвы в данном проекте представлены и механики «роглайк» (rogue-like), но о чём конкретно идёт речь, не уточняется.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри <b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По мнению Грабба, Ubisoft отчаянно пытается зафиксироваться в жанре королевской битвы, дабы иметь конкурента проектам от Activision и Electronic Arts. Пока что попытки были неудачными, но кто знает — быть может, компания, вопреки восприятию общественности, всё-таки учится на ошибках.