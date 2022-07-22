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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft работает над королевской битвой во вселенной The Division — инсайдер
Как будто Ubisoft было мало провала Hyper Scape.
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По какой-то необъяснимой причине разработчики игр продолжают свято верить в то, что в игровой индустрии ещё осталось место для очередной королевской битвы. К сожалению, то не совсем так (вернее, совсем не так), однако Ubisoft продолжает осуществлять попытки откусить кусочек этого вкусного и душистого пирога. Сегодня инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что компания готовит «батл рояль» во вселенной The Division.

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Насколько известно Граббу, проект пребывал в статусе разработки ещё в 2020 году, но впоследствии был заморожен, после чего вновь запущен в 2021 году после тотального провала королевской битвы Hyper Scape. По сведениям Грабба, помимо классических элементов королевской битвы в данном проекте представлены и механики «роглайк» (rogue-like), но о чём конкретно идёт речь, не уточняется.

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По мнению Грабба, Ubisoft отчаянно пытается зафиксироваться в жанре королевской битвы, дабы иметь конкурента проектам от Activision и Electronic Arts. Пока что попытки были неудачными, но кто знает — быть может, компания, вопреки восприятию общественности, всё-таки учится на ошибках.

#ubisoft
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Xatam Mamatov
21:29
Не понял что хотел сказать автор сравнивая 8ми ядерный итнэл с 6ти ядерным амуде???... Может кто шарит подскажите
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Rey.B.
21:28
Сейчас все так делают. - Если ты будешь делать всё правильно в стране, где всё через жжжж, ты будешь выглядеть уродом, и денег не заработаешь. Страна правильных и умных, это совсем другая страна.
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
Derelict
21:28
Девочка губами демонстрирует как у неё сейчас в трусах. Или вы что-то ещё хотели этим сказать, но не владея языком запостили картинку?
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
SlyBiBi
21:26
Статья из серии "поржать only". Аффтар! Ты чё курил? Как коррелируют сгоревшая память и GPU? Какие $200 тыс. на ремонт оборудования?
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
Андрей Филинский
21:25
Это означает, что часть тормозов видеокарт Intel связана не со слабой архитектурой, а с кривоватыми драйверами, а значит, может быть исправлена в перспективе. Действительно, это внушает оптимизим.
Ошибка в коде сделала видеокарты Intel в 100 раз медленнее при трассировке лучей
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21:22
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Manager
21:21
Две системы запитываются от одного БП. https://www.ixbt.com/live/power/phanteks-revolt-x-1200w-obzor-i-testirovanie-bloka-pitaniya-dlya-dvuh-sistem.html
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Андрей Филинский
21:21
Я думаю, это плитка несортовая. Да, её тоже можно класть, но плитка с такими гуляющими размерами это явно некондиция.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Derelict
21:18
В данном случае не надо тонко разбираться в людях, чтобы со всей очевидностью понять, что в обсуждаемой теме вы полный ноль.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Kira625
21:17
Сначала будет AotS ;)
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