По какой-то необъяснимой причине разработчики игр продолжают свято верить в то, что в игровой индустрии ещё осталось место для очередной королевской битвы. К сожалению, то не совсем так (вернее, совсем не так), однако Ubisoft продолжает осуществлять попытки откусить кусочек этого вкусного и душистого пирога. Сегодня инсайдер и по совместительству журналист VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что компания готовит «батл рояль» во вселенной The Division.
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Насколько известно Граббу, проект пребывал в статусе разработки ещё в 2020 году, но впоследствии был заморожен, после чего вновь запущен в 2021 году после тотального провала королевской битвы Hyper Scape. По сведениям Грабба, помимо классических элементов королевской битвы в данном проекте представлены и механики «роглайк» (rogue-like), но о чём конкретно идёт речь, не уточняется.
По мнению Грабба, Ubisoft отчаянно пытается зафиксироваться в жанре королевской битвы, дабы иметь конкурента проектам от Activision и Electronic Arts. Пока что попытки были неудачными, но кто знает — быть может, компания, вопреки восприятию общественности, всё-таки учится на ошибках.