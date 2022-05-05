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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Якутский «выживач» The Day Before переезжает на Unreal Engine 5, но выйдет только в 2023-м
Стоило ли оно того, узнаем весной следующего года.
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В начале прошлого года якутская студия Fntastic анонсировала онлайн-«выживач» The Day Before, действие которого разворачивается в постапокалиптическом пережившем глобальную эпидемию мире. По понятным причинам, наибольшее освещение данный проект получил именно в России, поэтому вполне естественно, что этот процесс нужно продолжить, благо, что сегодня разработчики дали для этого сразу два повода.

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Первое: The Day Before переводят на движок Unreal Engine 5. По словам девелоперов, данное действие позволит сделать The Day Before ещё более реалистичной и технологичной. Вторая новость плавно вытекает из первой: поскольку перевод игры на новый движок — событие трудоёмкое, то релиз проекта пришлось отложить с 21 июня текущего года до 1 марта года следующего.

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Второе известие, безусловно, особого энтузиазма у игрового сообщества не вызовет, но в Fntastic уверены, что ожидание оправдается. Кто был прав, а кто влип в большие неприятности — узнаем через год.

#the day before
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