Потрясающий расклад. Главное всяким EA и Ubisoft с Bethesda не брать на вооружение.

Несколько часов назад основанная якутскими разработчиками студия Fntastic приказала долго жить на фоне тотального провала её многопользовательского боевика-«выживача» The Day Before. Проект был очень мощно распиарен, но на поверку после его выхода в раннем доступе Steam в минувший четверг оказалось, что игра и с геймплейной, и с технической точек зрения не готова к употреблению даже при учёте таблички «Ранний доступ».

Формально девелоперы заявили о том, что The Day Before не смогла заработать необходимую сумму (за 4 неполных дня, да), чтобы продолжать осуществлять поддержку и дальнейшее развитие проекта. Нам же видится, что перед нами изначально мошенническая схема в виде собранной из общедоступных материалов для Unreal Engine видеоигры. И вот, по прошествии нескольких часов The Day Before вслед за закрытием студии-разработчика был удалён из магазина Steam.

Дальнейшая судьба проекта туманна, за исключением разве что того факта, что всем необходимо поскорее оформлять возврат средств в Steam, если вы изначально приобрели данный проект на честном слове от девелоперов.

Вообще, перед нами очередной пример того, почему никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит приобретать игры вслепую, и уж тем более оформлять на них предварительные заказы. Цифровые копии игр бесконечны — они никуда от вас не убегут — торопиться с покупкой нет никакого смысла.