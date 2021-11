Лут есть? А если поискать?

Простите, пожалуйста, но у нас на очереди новая порция слухов о следующей Call of Duty, выданная всё тем же RalpsValve. Теперь инсайдер утверждает, что в новой Call of Duty появится режим, вдохновлённый Escape from Tarkov. Он должен будет прийти на смену Спецоперациям и заставит игроков собирать мелкий лут на разных картах ровно до тех пор, пока не случится эвакуация.

RalpsValve считает, что похожий на Escape from Tarkov режим по темпу будет сильно отличаться от основной игры. Сборы лута требуют вдумчивого исследования локаций и не терпят спешки.

На поиске экипировки и снаряжения будут завязаны многочисленные сравнительные системы (с упором на экономику). Игрокам придётся сражаться друг с другом за право забрать лучшую броню и оружие.

Чуть ранее RalpsValve рассказывал нам, что новая часть Call of Duty Black Ops выйдет в 2023 году и расскажет о событиях в недалёком будущем. А в середине прошлой недели он заявлял, что следующая Call of Duty сможет похвастаться большим уклоном в сторону тактики: игрок сможет отдавать приказы членам отряда, а выполнять поставленные задачи можно будет в режиме стелса.

Честное слово, нам нужно срочно дождаться подтверждения слово RalpsValve: слишком много и слишком часто этот инсайдер говорит о Call of Duty. А подтверждений его слов пока нет.