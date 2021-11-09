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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В новой Call of Duty может появиться режим, вдохновлённый Escape from Tarkov
Лут есть? А если поискать?
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Простите, пожалуйста, но у нас на очереди новая порция слухов о следующей Call of Duty, выданная всё тем же RalpsValve. Теперь инсайдер утверждает, что в новой Call of Duty появится режим, вдохновлённый Escape from Tarkov. Он должен будет прийти на смену Спецоперациям и заставит игроков собирать мелкий лут на разных картах ровно до тех пор, пока не случится эвакуация.

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RalpsValve считает, что похожий на Escape from Tarkov режим по темпу будет сильно отличаться от основной игры. Сборы лута требуют вдумчивого исследования локаций и не терпят спешки.

На поиске экипировки и снаряжения будут завязаны многочисленные сравнительные системы (с упором на экономику). Игрокам придётся сражаться друг с другом за право забрать лучшую броню и оружие.

Чуть ранее RalpsValve рассказывал нам, что новая часть Call of Duty Black Ops выйдет в 2023 году и расскажет о событиях в недалёком будущем. А в середине прошлой недели он заявлял, что следующая Call of Duty сможет похвастаться большим уклоном в сторону тактики: игрок сможет отдавать приказы членам отряда, а выполнять поставленные задачи можно будет в режиме стелса.

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Честное слово, нам нужно срочно дождаться подтверждения слово RalpsValve: слишком много и слишком часто этот инсайдер говорит о Call of Duty. А подтверждений его слов пока нет.

#activision #call of duty
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